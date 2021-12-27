Как Молдавия и другие республики жили в СССР – инфографика
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Кто кого "кормил" в Советском Союзе?
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. На протяжении вот уже 30 лет (хотя споры, конечно, начались еще в бытность существования СССР) представители бывших союзных республик не могут сойтись во мнении по вопросу "кто за чей счет жил в Советском Союзе?"
Кто прав – разбирался Sputnik.
Сегодня нередко можно наткнуться на заявления различных ученых, политиков, историков и простых граждан стран бывшего СССР, что именно из их республики "выкачивались" все ресурсы и что именно они "дотировали" остальных – в первую очередь, конечно, Москву.
Чтобы поставить точку в этом вопросе, имеет смысл обратиться к официальным цифрам, которые в своей книге "Гибель империи. Уроки для современной России" со ссылкой на расчеты членов-корреспондентов АН СССР Александра Гранбрега и Виктора Суслова приводит бывший заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики Егор Гайдар.
Согласно этим данным, Россия производила на 30,84 миллиарда рублей больше, нежели потребляла. А условная Литва (как, впрочем, и все остальные союзные республики, за исключением Туркменистана) потребляла больше как минимум на 3,69 миллиарда рублей, чем производила.
При этом указанные цифры относятся к скрытому перетоку капитала через неэквивалентный товарообмен – здесь не учитываются прямые бюджетные трансферты (безвозмездный перевод средств из бюджета одной республики в бюджет другой. – Sputnik).
© SputnikСальдо межреспубликанского и внешнеэкономического товарообмена в мировых ценах в 1988 году
Сальдо межреспубликанского и внешнеэкономического товарообмена в мировых ценах в 1988 году
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На основе этих данных можно высчитать, как распределялись средства на одного гражданина СССР из общесоюзного бюджета (основной взнос в который делала Россия), разделив сальдо на количество населения. То есть можно выяснить, как эти "дотации" условно распределялись между всеми жителями Советского Союза по республикам.
Для примера возьмем те же самые субъекты – Россию и Литву. На каждого литовца приходилось примерно по 997 рублей, тогда как для каждого жителя РСФСР этот показатель был вовсе отрицательным – минус 209 рублей.
© SputnikКак распределялись средства на одного гражданина СССР из общего союзного бюджета
Как распределялись средства на одного гражданина СССР из общего союзного бюджета
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Уровень зарплат и социальных выплат по республикам тоже достаточно сильно разнился. Для анализа возьмем за образец средние зарплаты рабочих и служащих по союзным республикам за 1986 год (данные представлены в юбилейном статистическом ежегоднике "Народное хозяйство СССР за 70 лет", подготовленном Государственным комитетом СССР по статистике в 1987 году. – Sputnik).
Если средняя зарплата рабочего в Эстонии составляла 221 рубль, то такой же рабочий в Кыргызстане получал 166 рублей. Если переводить данные зарплаты в долларовый эквивалент 2021 года ($1 стоил 0,75 рублей, а с учетом инфляции $1 1986-го года сегодня равняется $2,54, - Sputnik), то эстонский рабочий получал $746, тогда как кыргызский - $562 (к слову, гораздо больше текущей средней зарплаты по стране).
© SputnikСравнение средних зарплат в странах бывшего СССР
Сравнение средних зарплат в странах бывшего СССР
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