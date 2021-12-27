https://ru.sputnik.md/20211227/moldaviya-respubliki-sssr-infografika-47554091.html

Как Молдавия и другие республики жили в СССР – инфографика

Как Молдавия и другие республики жили в СССР – инфографика

На протяжении вот уже 30 лет представители бывших союзных республик не могут сойтись во мнении по вопросу "кто за чей счет жил в СССР?"

2021-12-27T13:14+0200

2021-12-27T13:14+0200

2021-12-27T13:14+0200

молдавия

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1756/54/17565488_0:199:2859:1807_1920x0_80_0_0_5e32b4b29e12255bebd551ddc21caf82.jpg

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. На протяжении вот уже 30 лет (хотя споры, конечно, начались еще в бытность существования СССР) представители бывших союзных республик не могут сойтись во мнении по вопросу "кто за чей счет жил в Советском Союзе?"Кто прав – разбирался Sputnik.Сегодня нередко можно наткнуться на заявления различных ученых, политиков, историков и простых граждан стран бывшего СССР, что именно из их республики "выкачивались" все ресурсы и что именно они "дотировали" остальных – в первую очередь, конечно, Москву.Чтобы поставить точку в этом вопросе, имеет смысл обратиться к официальным цифрам, которые в своей книге "Гибель империи. Уроки для современной России" со ссылкой на расчеты членов-корреспондентов АН СССР Александра Гранбрега и Виктора Суслова приводит бывший заместитель председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики Егор Гайдар.Согласно этим данным, Россия производила на 30,84 миллиарда рублей больше, нежели потребляла. А условная Литва (как, впрочем, и все остальные союзные республики, за исключением Туркменистана) потребляла больше как минимум на 3,69 миллиарда рублей, чем производила.При этом указанные цифры относятся к скрытому перетоку капитала через неэквивалентный товарообмен – здесь не учитываются прямые бюджетные трансферты (безвозмездный перевод средств из бюджета одной республики в бюджет другой. – Sputnik).На основе этих данных можно высчитать, как распределялись средства на одного гражданина СССР из общесоюзного бюджета (основной взнос в который делала Россия), разделив сальдо на количество населения. То есть можно выяснить, как эти "дотации" условно распределялись между всеми жителями Советского Союза по республикам.Для примера возьмем те же самые субъекты – Россию и Литву. На каждого литовца приходилось примерно по 997 рублей, тогда как для каждого жителя РСФСР этот показатель был вовсе отрицательным – минус 209 рублей.Уровень зарплат и социальных выплат по республикам тоже достаточно сильно разнился. Для анализа возьмем за образец средние зарплаты рабочих и служащих по союзным республикам за 1986 год (данные представлены в юбилейном статистическом ежегоднике "Народное хозяйство СССР за 70 лет", подготовленном Государственным комитетом СССР по статистике в 1987 году. – Sputnik).Если средняя зарплата рабочего в Эстонии составляла 221 рубль, то такой же рабочий в Кыргызстане получал 166 рублей. Если переводить данные зарплаты в долларовый эквивалент 2021 года ($1 стоил 0,75 рублей, а с учетом инфляции $1 1986-го года сегодня равняется $2,54, - Sputnik), то эстонский рабочий получал $746, тогда как кыргызский - $562 (к слову, гораздо больше текущей средней зарплаты по стране).

молдавия

ссср

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Вадим Павлов

Вадим Павлов

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Вадим Павлов

молдавия, ссср