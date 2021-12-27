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Бензин и дизтопливо в Молдове снова подорожают: НАРЭ публикует цены
Бензин и дизтопливо в Молдове снова подорожают: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 28 декабря.
2021-12-27T14:08+0200
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цены на топливо
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 28 декабря.Так, цена на 95-й бензин повысится на шесть банов, до 20,47 лея за литр.Цена на дизтопливо повысится на пять банов, до 17,25 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Бензин и дизтопливо в Молдове снова подорожают: НАРЭ публикует цены

14:08 27.12.2021 (обновлено: 14:13 27.12.2021)
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные и понедельник.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 28 декабря.
Так, цена на 95-й бензин повысится на шесть банов, до 20,47 лея за литр.
Цена на дизтопливо повысится на пять банов, до 17,25 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
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