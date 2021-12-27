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Муж погиб, жена в больнице: страшное ДТП на Балканском шоссе
Муж погиб, жена в больнице: страшное ДТП на Балканском шоссе
Удар был такой силы, что водитель легкового авто погиб, а кабина шофера грузовика загорелась.
2021-12-27T16:15+0200
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Страшное ДТП произошло на Балканском шоссе в муниципии Кишинев. В результате аварии погиб водитель легкового авто, его жена госпитализирована. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. "Авария случилась примерно в 14.10 на Балканском шоссе. Погибший – 47-летний мужчина, он управлял авто марки Toyota Prius. Второе транспортное средство, попавшее в ДТП, – грузовик. За его рулем был 51-летний мужчина", – отметила Скрипник. По словам пресс-секретаря, пока неизвестна причина аварии. Погибший водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия врачей. Его супругу, которая тоже находилась в машине, госпитализировали с многочисленными травмами. По данным Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД, после столкновения кабина водителя грузовика загорелась, а груженный кукурузой прицеп перевернулся и упал в кювет. Шофер сумел выбраться из кабины сам. Второй водитель после удара остался заблокированным в машине, в связи с чем потребовалась помощь спасателей, чтобы его извлечь. Причину и все обстоятельства ДТП выясняют.
https://ru.sputnik.md/20211227/smertelnoe-dtp-vozle-krikovo-pogib-20-letniy-voditel-47549696.html
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Муж погиб, жена в больнице: страшное ДТП на Балканском шоссе

16:15 27.12.2021 (обновлено: 16:28 27.12.2021)
© Photo : Direcția de Poliție a municipiul ChișinăuДТП на Балканском шоссе.
ДТП на Балканском шоссе. - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Photo : Direcția de Poliție a municipiul Chișinău
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Крина Баля
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Удар был такой силы, что водитель легкового авто погиб, а кабина шофера грузовика загорелась.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Страшное ДТП произошло на Балканском шоссе в муниципии Кишинев. В результате аварии погиб водитель легкового авто, его жена госпитализирована.
Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник.
© Photo : Direcția de Poliție a municipiul ChișinăuДТП на Балканском шоссе.
Accident grav pe șoseaua Balcani - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
ДТП на Балканском шоссе.
© Photo : Direcția de Poliție a municipiul Chișinău
"Авария случилась примерно в 14.10 на Балканском шоссе. Погибший – 47-летний мужчина, он управлял авто марки Toyota Prius. Второе транспортное средство, попавшее в ДТП, – грузовик. За его рулем был 51-летний мужчина", – отметила Скрипник.
По словам пресс-секретаря, пока неизвестна причина аварии.
Погибший водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия врачей. Его супругу, которая тоже находилась в машине, госпитализировали с многочисленными травмами.
По данным Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД, после столкновения кабина водителя грузовика загорелась, а груженный кукурузой прицеп перевернулся и упал в кювет. Шофер сумел выбраться из кабины сам.
Второй водитель после удара остался заблокированным в машине, в связи с чем потребовалась помощь спасателей, чтобы его извлечь.
ДТП - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
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