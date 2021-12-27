https://ru.sputnik.md/20211227/muzh-pogib-zhena-bolnitse-strashnoe-dtp-na-balkanskom-shosse-47561646.html

Муж погиб, жена в больнице: страшное ДТП на Балканском шоссе

Муж погиб, жена в больнице: страшное ДТП на Балканском шоссе

Удар был такой силы, что водитель легкового авто погиб, а кабина шофера грузовика загорелась.

2021-12-27T16:15+0200

2021-12-27T16:15+0200

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Страшное ДТП произошло на Балканском шоссе в муниципии Кишинев. В результате аварии погиб водитель легкового авто, его жена госпитализирована. Эту информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. "Авария случилась примерно в 14.10 на Балканском шоссе. Погибший – 47-летний мужчина, он управлял авто марки Toyota Prius. Второе транспортное средство, попавшее в ДТП, – грузовик. За его рулем был 51-летний мужчина", – отметила Скрипник. По словам пресс-секретаря, пока неизвестна причина аварии. Погибший водитель легкового автомобиля скончался на месте до прибытия врачей. Его супругу, которая тоже находилась в машине, госпитализировали с многочисленными травмами. По данным Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД, после столкновения кабина водителя грузовика загорелась, а груженный кукурузой прицеп перевернулся и упал в кювет. Шофер сумел выбраться из кабины сам. Второй водитель после удара остался заблокированным в машине, в связи с чем потребовалась помощь спасателей, чтобы его извлечь. Причину и все обстоятельства ДТП выясняют.

https://ru.sputnik.md/20211227/smertelnoe-dtp-vozle-krikovo-pogib-20-letniy-voditel-47549696.html

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Крина Баля https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31526984_0:0:960:960_100x100_80_0_0_fb6094d7b355126c79c5e11ca997dba0.jpg

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