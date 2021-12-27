https://ru.sputnik.md/20211227/nalogovaya-sluzhba-napomnila-poslednikh-srokakh-vneseniya-platezhey-47568230.html
Налоговая служба напомнила о последних сроках внесения платежей
Налоговая служба напомнила о последних сроках внесения платежей
Гражданам Молдовы нужно успеть заплатить налоги до указанного срока.
2021-12-27T20:50+0200
2021-12-27T20:50+0200
2021-12-27T20:50+0200
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сроки
налоговая
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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Последний день для взносов и платежей бюджет в текущем году - 30 декабря 2021 года, сообщили в Государственной налоговой службе. Как отметили в налоговой, 31 декабря, в последний рабочий день бюджетного и календарного года, не будут приниматься платежи, будут проводить только внутренние операции и закрытие бюджетного года. Согласно действующему законодательству, лицо, привлеченное к ответственности за совершение налогового правонарушения, может оплатить половину штрафа, если в течение 3 рабочих дней со дня вручения решения по делу о налоговом правонарушении уплатит суммы, доначисленные к уплате в бюджет, или погасит налоговое обязательство путем зачета. Если же штраф будет наложен 31 декабря 2021 года, воспользоваться 50-процентной скидкой можно будет в течение следующих трех рабочих дней.
https://ru.sputnik.md/20210923/direktor-nalogovaea-tamozhennaea-sluzhba-naznachat-pravitelstvo-44986246.html
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в молдове, молдова, сроки, налоговая
Налоговая служба напомнила о последних сроках внесения платежей
Гражданам Молдовы нужно успеть сделать все платежи до указанного срока.
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Последний день для взносов и платежей бюджет в текущем году - 30 декабря 2021 года, сообщили в Государственной налоговой службе.
Как отметили в налоговой, 31 декабря, в последний рабочий день бюджетного и календарного года, не будут приниматься платежи, будут проводить только внутренние операции и закрытие бюджетного года.
"Поэтому во избежание непредвиденных ситуаций рекомендуется произвести платежи в Национальный государственный бюджет в 2021 году до 30 декабря 2021 года", - заявили в службе.
Согласно действующему законодательству, лицо, привлеченное к ответственности за совершение налогового правонарушения, может оплатить половину штрафа, если в течение 3 рабочих дней со дня вручения решения по делу о налоговом правонарушении уплатит суммы, доначисленные к уплате в бюджет, или погасит налоговое обязательство путем зачета.
Если же штраф будет наложен 31 декабря 2021 года, воспользоваться 50-процентной скидкой можно будет в течение следующих трех рабочих дней.