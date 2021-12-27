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"Назад в СССР" в Гагаузии – 30 лет после Союза
19:02 27.12.2021 (обновлено: 19:28 27.12.2021)
© Sputnik / Maxim TopalФлаги каждой из стран СССР можно увидеть в музее истории винодельческого предприятия в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Гагаузы считают, что от развала Союза Молдова только проиграла.
КОМРАТ, 27 дек – Sputnik, Максим Топал. В Гагаузской автономии дата 26 декабря, когда прекратил свое существование Советский Союз, для многих стала поводом для ностальгии.
Председатель Совета старейшин Гагаузии Василий Арнаут вспоминает то непростое время: "Хотя на референдуме люди и сказали, что "Да, мы за Союз", однако наше мнение никому интересно не было".
© Sputnik / Maxim TopalПредседатель Совета старейшин Гагаузии Василий Арнаут с грустью вспоминает о развале СССР
Председатель Совета старейшин Гагаузии Василий Арнаут с грустью вспоминает о развале СССР
© Sputnik / Maxim Topal
"И сегодня не та уже экономика, не та медицина, которая была. Образование бесплатное было и настоящее, лучшее в мире. Была дисциплина, рабочие места, люди были заняты и меньше занимались политикой. Все мы помним колхозы, у которых были свои птицефермы и свинофермы. Сейчас их нет", – говорит Василий Арнаут.
Советское время для населенных пунктов Гагаузии и всей Молдовы было временем бурного промышленного развития. В Комрате сохранили предметы техники того периода. Из собранной коллекции получился музей, который получил символичное название – "Назад в СССР". Однако, несмотря на социальные блага, с точки зрения предпринимательства времена СССР были неоднозначны, говорит директор одного из предприятий Анатолий Хмелевский.
© Sputnik / Maxim TopalНесмотря на социальные блага, с точки зрения предпринимательства времена СССР были неоднозначны, считает директор винзавода Анатолий Хмелевский
Несмотря на социальные блага, с точки зрения предпринимательства времена СССР были неоднозначны, считает директор винзавода Анатолий Хмелевский
© Sputnik / Maxim Topal
"Конечно, если вернуться к системе электрогазоснабжения, то там вообще все было очень дешево. При зарплате в 120 рублей коммунальные услуги обходились в 3 рубля. Бензин был дешевый, рынок сбыта очень большой, ведь между республиками не было таможенных преград. Но были и недостатки – я считаю, что нужно было внедрять рыночную экономику через систему частного бизнеса. Магазины, парикмахерские, сфера услуг была на низком уровне. В общем, есть и положительные, и отрицательные моменты", – сказал Анатолий Хмелевский.
О распаде Советского Союза многие сегодня до сих пор говорят с сожалением. Студент Петр Реджеп, который родился спустя 12 лет после развала СССР, о тех временах знает только из учебников истории и по рассказам бабушки. Но это не мешает ему считать, что от крушения СССР Молдова, скорее, проиграла, чем выиграла.
© Sputnik / Maxim TopalСтудент Петр Реджеп уверен, что от крушения СССР Молдова скорее проиграла, чем выиграла
Студент Петр Реджеп уверен, что от крушения СССР Молдова скорее проиграла, чем выиграла
© Sputnik / Maxim Topal
"Я думаю, что люди многое потеряли после распада Союза. Думаю, нужно было, чтобы Союз держался. Моя бабушка была на войне, рассказывала, как люди любили Советский Союз и шли на войну, чтобы его защитить", – говорит студент.
Напомним, 8 декабря 1991 года лидеры трех республик подписали соглашение о прекращении существования СССР и о создании Содружества Независимых Государств. Совет Республик Верховного Совета СССР 26 декабря 1991 года принял декларацию о прекращении существования СССР.