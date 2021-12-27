https://ru.sputnik.md/20211227/nazad-v-sssr-v-gagauzii-30-let-posle-soyuza-47565703.html

"Назад в СССР" в Гагаузии – 30 лет после Союза

"Назад в СССР" в Гагаузии – 30 лет после Союза

Гагаузы считают, что от развала Союза Молдова только проиграла.

2021-12-27T19:02+0200

2021-12-27T19:02+0200

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КОМРАТ, 27 дек – Sputnik, Максим Топал. В Гагаузской автономии дата 26 декабря, когда прекратил свое существование Советский Союз, для многих стала поводом для ностальгии.Председатель Совета старейшин Гагаузии Василий Арнаут вспоминает то непростое время: "Хотя на референдуме люди и сказали, что "Да, мы за Союз", однако наше мнение никому интересно не было"."И сегодня не та уже экономика, не та медицина, которая была. Образование бесплатное было и настоящее, лучшее в мире. Была дисциплина, рабочие места, люди были заняты и меньше занимались политикой. Все мы помним колхозы, у которых были свои птицефермы и свинофермы. Сейчас их нет", – говорит Василий Арнаут.Советское время для населенных пунктов Гагаузии и всей Молдовы было временем бурного промышленного развития. В Комрате сохранили предметы техники того периода. Из собранной коллекции получился музей, который получил символичное название – "Назад в СССР". Однако, несмотря на социальные блага, с точки зрения предпринимательства времена СССР были неоднозначны, говорит директор одного из предприятий Анатолий Хмелевский."Конечно, если вернуться к системе электрогазоснабжения, то там вообще все было очень дешево. При зарплате в 120 рублей коммунальные услуги обходились в 3 рубля. Бензин был дешевый, рынок сбыта очень большой, ведь между республиками не было таможенных преград. Но были и недостатки – я считаю, что нужно было внедрять рыночную экономику через систему частного бизнеса. Магазины, парикмахерские, сфера услуг была на низком уровне. В общем, есть и положительные, и отрицательные моменты", – сказал Анатолий Хмелевский.О распаде Советского Союза многие сегодня до сих пор говорят с сожалением. Студент Петр Реджеп, который родился спустя 12 лет после развала СССР, о тех временах знает только из учебников истории и по рассказам бабушки. Но это не мешает ему считать, что от крушения СССР Молдова, скорее, проиграла, чем выиграла."Я думаю, что люди многое потеряли после распада Союза. Думаю, нужно было, чтобы Союз держался. Моя бабушка была на войне, рассказывала, как люди любили Советский Союз и шли на войну, чтобы его защитить", – говорит студент.Напомним, 8 декабря 1991 года лидеры трех республик подписали соглашение о прекращении существования СССР и о создании Содружества Независимых Государств. Совет Республик Верховного Совета СССР 26 декабря 1991 года принял декларацию о прекращении существования СССР.

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