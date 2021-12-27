https://ru.sputnik.md/20211227/novye-pravila-vezd-moldova-47540834.html
Новые правила въезда в Молдову вступили в силу
Новые правила въезда в Молдову вступили в силу
С 27 декабря в Молдове вступят в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила НЧКОЗ
2021-12-27T07:30+0200
2021-12-27T07:30+0200
2021-12-27T07:30+0200
коронавирус
в молдове
молдова
правила въезда
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В понедельник, 27 декабря в Молдове вступили в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья (НЧКОЗ).Тест, как уточняется, должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в транспорт или до въезда на территорию республики, если человек путешествует на собственном автомобиле.Тест необходимо делать как невакцинированным, так и привитым. Список стран "красной зоны" составлен Министерством здравоохранения и будет обновляться каждые семь дней.Граждане, которые не посещали страны "красной зоны", смогут въезжать в Молдову без каких-либо ограничений при предъявлении одного из следующих документов:Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с 23 декабря доступ провожающих в здание Международного аэропорта Кишинева также разрешен только при предоставлении COVID-сертификата.
https://ru.sputnik.md/20211226/koronavirus-organizm-chelovek-47534893.html
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в молдове, молдова, правила въезда
Новые правила въезда в Молдову вступили в силу
Список стран "красной зоны" составлен Министерством здравоохранения и будет обновляться каждые семь дней.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В понедельник, 27 декабря в Молдове вступили в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья (НЧКОЗ).
"Люди, которые приезжают в нашу страну, бывшие в течение последних 14 дней в одном или нескольких государствах, входящих в "красную зону" (в том числе транзитом), будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", – сказано в сообщении ведомства.
Тест, как уточняется, должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в транспорт или до въезда на территорию республики, если человек путешествует на собственном автомобиле.
Тест необходимо делать как невакцинированным, так и привитым. Список стран "красной зоны" составлен Министерством здравоохранения и будет обновляться каждые семь дней.
Граждане, которые не посещали страны "красной зоны", смогут въезжать в Молдову без каких-либо ограничений при предъявлении одного из следующих документов:
медицинское заключение, подтверждающее, что человек перенес COVID-19.
"Если нет ни одного из этих документов, то необходимо соблюдать 14-дневный режим изоляции", – уточнили в правительстве.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с 23 декабря доступ провожающих в здание Международного аэропорта Кишинева также разрешен только при предоставлении COVID-сертификата.