https://ru.sputnik.md/20211227/novye-pravila-vezd-moldova-47540834.html

Новые правила въезда в Молдову вступили в силу

Новые правила въезда в Молдову вступили в силу

С 27 декабря в Молдове вступят в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила НЧКОЗ

2021-12-27T07:30+0200

2021-12-27T07:30+0200

2021-12-27T07:30+0200

коронавирус

в молдове

молдова

правила въезда

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В понедельник, 27 декабря в Молдове вступили в силу новые правила пересечения границы при въезде в страну. Изменения утвердила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья (НЧКОЗ).Тест, как уточняется, должен быть сделан не более чем за 72 часа до посадки в транспорт или до въезда на территорию республики, если человек путешествует на собственном автомобиле.Тест необходимо делать как невакцинированным, так и привитым. Список стран "красной зоны" составлен Министерством здравоохранения и будет обновляться каждые семь дней.Граждане, которые не посещали страны "красной зоны", смогут въезжать в Молдову без каких-либо ограничений при предъявлении одного из следующих документов:Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с 23 декабря доступ провожающих в здание Международного аэропорта Кишинева также разрешен только при предоставлении COVID-сертификата.

https://ru.sputnik.md/20211226/koronavirus-organizm-chelovek-47534893.html

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