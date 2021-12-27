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Погодные рекорды Молдовы 27 декабря
Погодные рекорды Молдовы 27 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
2021-12-27T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 27 декабря, отмечен шесть назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 27 декабря 2015 года воздух прогрелся до +15,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1996 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18,1 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 27 декабря

00:01 27.12.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 27 декабря, отмечен шесть назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 27 декабря 2015 года воздух прогрелся до +15,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1996 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –18,1 градуса.
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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