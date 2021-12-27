https://ru.sputnik.md/20211227/politsiya-moldovy-soobschaet-o-prekraschenii-gruzovogo-dvizheniya-iz-za-gololeda-47575056.html
В Молдове некоторые трассы закрыты для грузовиков из-за гололеда - полиция
В Молдове некоторые трассы закрыты для грузовиков из-за гололеда - полиция
В Молдове наблюдаются сложные погодные условия, особенно непросто автомобилистам передвигаться по дорогам юга страны.
2021-12-27T21:45+0200
2021-12-27T21:45+0200
2021-12-27T21:47+0200
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Движение большегрузных автомобилей на участке трассы R-30 между городами Каушаны и Штефан-водэ остановлено, информирует полиция в своем Telegram-канале.Мера принята из-за ухудшения метеоусловий. Как сообщается, на юге страны осадки в виде дождя сформировали на трассе слой наледи. Полиция рекомендует водителям избегать поездок на этом участке дороги.Кроме того, остановлено грузовое движение на участке трассы R-3 Кишинев - Хынчешты у села Фундул-Галбеней. Сложные погодные условия создают помехи движению и по дорогам Приднестровского региона. Так, на участке дороги перед подъемом у села Дзержинское Дубоссарского района движение ограничено, сообщает местные власти.По прогнозам синоптиков, снегопад, метели, а также осадки смешанного характера в виде снега с дождем ожидаются на всей территории страны и во вторник, 28 декабря.
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Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в молдове
В Молдове некоторые трассы закрыты для грузовиков из-за гололеда - полиция
21:45 27.12.2021 (обновлено: 21:47 27.12.2021)
В Молдове наблюдаются сложные погодные условия, особенно непросто передвигаться по трассам грузовым машинам.
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Движение большегрузных автомобилей на участке трассы R-30 между городами Каушаны и Штефан-водэ остановлено, информирует полиция в своем Telegram-канале.
Мера принята из-за ухудшения метеоусловий. Как сообщается, на юге страны осадки в виде дождя сформировали на трассе слой наледи.
Полиция рекомендует водителям избегать поездок на этом участке дороги.
Кроме того, остановлено грузовое движение на участке трассы R-3 Кишинев - Хынчешты у села Фундул-Галбеней.
Сложные погодные условия создают помехи движению и по дорогам Приднестровского региона. Так, на участке дороги перед подъемом у села Дзержинское Дубоссарского района движение ограничено, сообщает местные власти.
По прогнозам синоптиков, снегопад, метели, а также осадки смешанного характера в виде снега с дождем ожидаются на всей территории страны и во вторник, 28 декабря.