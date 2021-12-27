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Посольство России в Молдове и Россотрудничество открыли новогодний марафон "Русская елка"
Посольство России в Молдове и Россотрудничество открыли новогодний марафон "Русская елка"
Посольство России в Молдове и Русский дом в Кишиневе организуют детские праздничные мероприятия, новогодние елки в русских театрах.
2021-12-27T19:24+0200
2021-12-27T19:31+0200
россотрудничество
посольство
новогодняя елка
подарки
общество
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В Государственном русском драматическом театре им. А. П. Чехова в Кишиневе стартовал марафон детских праздничных мероприятий "Русская елка". Праздник открыл спектакль "Бременские музыканты" в зимнем варианте – с участием Деда Мороза и Снегурочки. В открытии приняли участие руководитель представительства "Россотрудничества" в Молдове Андрей Муравьев и супруга посла Российской Федерации в Молдове Татьяна Васнецова.Помимо столичных театров, в рамках марафона пройдут и выездные утренники: в детсады и школы разных регионов Молдовы приедут артисты кукольного театра в сопровождении Деда Мороза, который приготовит детям подарки. По замыслу организаторов, свыше 1000 детей из более чем 25 населенных пунктов посетят праздничные акции."Предновогодний десант" уже побывал в Дрокии и Бессарабке, в селах Мисовка, Бешалма и Кирсово, а в ближайшие дни его встретят в Комрате, Тараклии и других населенных пунктах страны.По словам Татьяны Васнецовой, все эти мероприятия направлены на то, чтобы молдавские дети весело и радостно встретили Новый год.Также, как рассказала супруга посла РФ, посольство ежегодно организует летний и зимний лагерь. Зимний лагерь – для детей из малообеспеченных семей.Акция продлится с 25 декабря до 10 января.
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россотрудничество, посольство, новогодняя елка, подарки

Посольство России в Молдове и Россотрудничество открыли новогодний марафон "Русская елка"

19:24 27.12.2021 (обновлено: 19:31 27.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВ театре Чехова стартовал новогодний марафон "Русская елка"
В театре Чехова стартовал новогодний марафон Русская елка - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Посольство России в Молдове и Русский дом в Кишиневе организуют детские праздничные мероприятия, новогодние елки в русских театрах.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В Государственном русском драматическом театре им. А. П. Чехова в Кишиневе стартовал марафон детских праздничных мероприятий "Русская елка". Праздник открыл спектакль "Бременские музыканты" в зимнем варианте – с участием Деда Мороза и Снегурочки. В открытии приняли участие руководитель представительства "Россотрудничества" в Молдове Андрей Муравьев и супруга посла Российской Федерации в Молдове Татьяна Васнецова.
© Sputnik / Mihai CarausВ театре Чехова стартовал новогодний марафон "Русская елка"
В театре Чехова стартовал новогодний марафон Русская елка - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
В театре Чехова стартовал новогодний марафон "Русская елка"
© Sputnik / Mihai Caraus
Помимо столичных театров, в рамках марафона пройдут и выездные утренники: в детсады и школы разных регионов Молдовы приедут артисты кукольного театра в сопровождении Деда Мороза, который приготовит детям подарки. По замыслу организаторов, свыше 1000 детей из более чем 25 населенных пунктов посетят праздничные акции.
© Sputnik / Mihai CarausВ театре Чехова стартовал новогодний марафон "Русская елка"
В театре Чехова стартовал новогодний марафон Русская елка - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
В театре Чехова стартовал новогодний марафон "Русская елка"
© Sputnik / Mihai Caraus

"Новогодний марафон "Русская елка" – это совместная елка представительства Россотрудничества и посольства России в Молдове. Акция представляет собой комплексную программу, в рамках которой дети из Кишинева и районов смогут посетить спектакли русских театров. Помимо мероприятий в Кишиневе, мы организуем выездные спектакли кукольного театра. Всего 10 населенных пунктов. Акцией будут охвачены около тысячи деток, еще столько же посетят спектакли кишиневских театров. Все участники марафона получат новогодние сладкие подарки от посольства", — рассказал прессе Андрей Муравьев.

"Предновогодний десант" уже побывал в Дрокии и Бессарабке, в селах Мисовка, Бешалма и Кирсово, а в ближайшие дни его встретят в Комрате, Тараклии и других населенных пунктах страны.
© Sputnik / Mihai CarausВ театре Чехова стартовал новогодний марафон "Русская елка"
В театре Чехова стартовал новогодний марафон Русская елка - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
В театре Чехова стартовал новогодний марафон "Русская елка"
© Sputnik / Mihai Caraus
По словам Татьяны Васнецовой, все эти мероприятия направлены на то, чтобы молдавские дети весело и радостно встретили Новый год.

"Муниципальные власти Кишинева прекрасно оформили город. Он светится, переливается огнями. Посольство ежегодно включается в этот новогодний марафон. Мы работаем по нескольким направлениям. Сотрудники посольства и "Русского дома" объезжают буквально все уголки Молдовы, посещают детские дома, интернаты, детские сады, школы. Приводят артистов, которые играют спектакли прямо на месте. Привозят подарки, которых в этом году более четырех тысяч", – рассказала она.

Также, как рассказала супруга посла РФ, посольство ежегодно организует летний и зимний лагерь. Зимний лагерь – для детей из малообеспеченных семей.
© Sputnik / Mihai CarausВ театре Чехова стартовал новогодний марафон "Русская елка"
В театре Чехова стартовал новогодний марафон Русская елка - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
В театре Чехова стартовал новогодний марафон "Русская елка"
© Sputnik / Mihai Caraus

"Еще мы закупаем большое количество билетов в русские театры Кишинева. Затем эти распространяются, в том числе в семьях, у которых нет возможности сводить на праздники детей самим. Это здорово. Дети из разных уголков Молдовы могут столкнуться с этим волшебством, увидеть сказку. Выйдут оттуда с горящими глазами", — считает Васнецова.

Акция продлится с 25 декабря до 10 января.
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