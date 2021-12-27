https://ru.sputnik.md/20211227/posolstvo-rossii-i-rossotrudnichestvo-otkryli-novogodniy-marafon-russkaya-elka-47572509.html

Посольство России в Молдове и Россотрудничество открыли новогодний марафон "Русская елка"

Посольство России в Молдове и Россотрудничество открыли новогодний марафон "Русская елка"

Посольство России в Молдове и Русский дом в Кишиневе организуют детские праздничные мероприятия, новогодние елки в русских театрах.

2021-12-27T19:24+0200

2021-12-27T19:24+0200

2021-12-27T19:31+0200

россотрудничество

посольство

новогодняя елка

подарки

общество

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В Государственном русском драматическом театре им. А. П. Чехова в Кишиневе стартовал марафон детских праздничных мероприятий "Русская елка". Праздник открыл спектакль "Бременские музыканты" в зимнем варианте – с участием Деда Мороза и Снегурочки. В открытии приняли участие руководитель представительства "Россотрудничества" в Молдове Андрей Муравьев и супруга посла Российской Федерации в Молдове Татьяна Васнецова.Помимо столичных театров, в рамках марафона пройдут и выездные утренники: в детсады и школы разных регионов Молдовы приедут артисты кукольного театра в сопровождении Деда Мороза, который приготовит детям подарки. По замыслу организаторов, свыше 1000 детей из более чем 25 населенных пунктов посетят праздничные акции."Предновогодний десант" уже побывал в Дрокии и Бессарабке, в селах Мисовка, Бешалма и Кирсово, а в ближайшие дни его встретят в Комрате, Тараклии и других населенных пунктах страны.По словам Татьяны Васнецовой, все эти мероприятия направлены на то, чтобы молдавские дети весело и радостно встретили Новый год.Также, как рассказала супруга посла РФ, посольство ежегодно организует летний и зимний лагерь. Зимний лагерь – для детей из малообеспеченных семей.Акция продлится с 25 декабря до 10 января.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

россотрудничество, посольство, новогодняя елка, подарки