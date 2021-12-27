https://ru.sputnik.md/20211227/prazdniki-prikhodyat-vmeste-s-opasnostyu-o-chem-predupredili-spasateli-47564025.html

Праздники приходят вместе с опасностью: о чем предупредили спасатели

Праздники приходят вместе с опасностью: о чем предупредили спасатели

В новогодние праздники существует много опасностей, которые можно обойти, если выполнять простые правила.

2021-12-27T18:25+0200

2021-12-27T18:25+0200

2021-12-27T19:16+0200

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в период зимних праздников, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ГИЧС, речь идет об установке новогодней елки: праздничное дерево должно быть на устойчивой подставке. Также елка не должна касаться потолка, стен, батарей и разных электрических приборов и обогревателей. По данным спасателей, электрические украшения с дефектами могут спровоцировать пожар. "Чтобы избежать возгорания, строго запрещается зажигать на елке натуральные свечи, а электрогирлянды необходимо выключать в ночное время", – добавили спасатели. Как уточнили в ГИЧС, пиротехнику нужно покупать только в специализированных магазинах, с инструкцией, а также с сертификатом качества. Всю пиротехнику можно использовать только на улице, в безопасных местах, подальше от жилых домов, парковок и других зданий. По данным пожарных, детям использовать использовать пиротехнику строго запрещено. "Родителям нужно следить за детьми в период каникул, не разрешать им играть с огнем и использовать пиротехнику одним", – пояснили в ГИЧС. Как рассказали спасатели, чтобы избежать травм от пиротехники, ее запрещено носить в кармане, держать в руках и при использовании направлять в сторону людей. В то же время в ГИЧС напомнили об основных правилах пожарной безопасности в холодный период года, особенно при использовании печей, во избежание пожаров и отравлений угарным газом. Основные правила: гасить печь на ночь, а также соблюдать технику безопасности при использовании электрических обогревателей.

https://ru.sputnik.md/20211217/prazdniki-skoro-spasateli-napomnili-ob-opasnosti-ispolzovaniya-pirotekhniki-47309178.html

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