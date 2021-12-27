https://ru.sputnik.md/20211227/rassmotrenie-dela-stoyanoglo-perenesli-kogda-novoe-zasedanie-47560787.html
Рассмотрение дела Стояногло перенесли: когда новое заседание
Рассмотрение дела Стояногло перенесли: когда новое заседание
Дело рассмотрят лишь весной 2022 года.
2021-12-27T15:54+0200
2021-12-27T15:54+0200
2021-12-27T16:24+0200
общество
в молдове
молдова
перенос
суд
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Первое заседание суда по делу отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло перенесли. Слушание должно было состояться 27 декабря в суде сектора Буюканы. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердил адвокат Стояногло Василе Гафтон. Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело на имя Стояногло, который обвиняется в превышении служебных полномочий, отправлено в суд. "Александра Стояногло обвиняют в том, что при увольнении прокурора Николае Китороагэ, зная, что в то время в отношении соответствующего лица велось уголовное расследование, он умышленно и вопреки закону распорядился о выплате ему выходного пособия в размере 163 990,13 лея, что нанесло ущерб бюджету", – отметили тогда в прокуратуре.В прокуратуре уточнили, что в соответствии с положениями закона о прокуратуре, если в день увольнения прокурора существует уголовное расследование против него, выплата выходного пособия приостанавливается до конца разбирательства.Уголовное дело было предоставлено обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.В ведомстве пояснили, что в управлении прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров (ВСП), осталось еще одно уголовное дело, где Стояногло обвиняется по четырем статьям, и прокуратура продолжает расследование всех обстоятельств данного дела.Отметим, защита Стояногло ранее уже высказывалась по поводу обвинения в незаконной выплате пособия Николаю Китороагэ. По их словам, пособие было выплачено прокурору по ошибке и позже возвращено в бюджет прокуратуры.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211217/klyap-dlya-genprokurora-pochemu-na-stoyanoglo-otkryli-novoe-ugolovnoe-delo-47330656.html
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Юлия Липовая
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MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, перенос, суд, александр стояногло
Рассмотрение дела Стояногло перенесли: когда новое заседание
15:54 27.12.2021 (обновлено: 16:24 27.12.2021)
Дело рассмотрят лишь весной 2022 года.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Первое заседание суда по делу отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло перенесли. Слушание должно было состояться 27 декабря в суде сектора Буюканы.
Информацию корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердил адвокат Стояногло Василе Гафтон.
"Слушание этого дела действительно перенесли, на 1 марта 2022 года. Речь идет о выплате пособия по увольнению экс-главе прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Николаю Китороагэ. Это только первое заседание было, его перенесли. Подробностей никаких у нас нет, их знают только прокуроры", – заявил Гафтон.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело на имя Стояногло, который обвиняется в превышении служебных полномочий, отправлено в суд.
"Александра Стояногло обвиняют в том, что при увольнении прокурора Николае Китороагэ, зная, что в то время в отношении соответствующего лица велось уголовное расследование, он умышленно и вопреки закону распорядился о выплате ему выходного пособия в размере 163 990,13 лея, что нанесло ущерб бюджету", – отметили тогда в прокуратуре.
В прокуратуре уточнили, что в соответствии с положениями закона о прокуратуре, если в день увольнения прокурора существует уголовное расследование против него, выплата выходного пособия приостанавливается до конца разбирательства.
Уголовное дело было предоставлено обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.
В ведомстве пояснили, что в управлении прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров (ВСП), осталось еще одно уголовное дело, где Стояногло обвиняется по четырем статьям, и прокуратура продолжает расследование всех обстоятельств данного дела.
Отметим, защита Стояногло ранее уже высказывалась по поводу обвинения в незаконной выплате пособия Николаю Китороагэ. По их словам, пособие было выплачено прокурору по ошибке и позже возвращено в бюджет прокуратуры.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу
исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.