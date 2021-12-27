https://ru.sputnik.md/20211227/rassmotrenie-dela-stoyanoglo-perenesli-kogda-novoe-zasedanie-47560787.html

Рассмотрение дела Стояногло перенесли: когда новое заседание

Рассмотрение дела Стояногло перенесли: когда новое заседание

Дело рассмотрят лишь весной 2022 года.

2021-12-27T15:54+0200

2021-12-27T15:54+0200

2021-12-27T16:24+0200

общество

в молдове

молдова

перенос

суд

александр стояногло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74062080fc5e0772a15d81b70cb0eccd.jpg

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Первое заседание суда по делу отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло перенесли. Слушание должно было состояться 27 декабря в суде сектора Буюканы. Информацию корреспонденту Sputnik Молдова подтвердил адвокат Стояногло Василе Гафтон. Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что уголовное дело на имя Стояногло, который обвиняется в превышении служебных полномочий, отправлено в суд. "Александра Стояногло обвиняют в том, что при увольнении прокурора Николае Китороагэ, зная, что в то время в отношении соответствующего лица велось уголовное расследование, он умышленно и вопреки закону распорядился о выплате ему выходного пособия в размере 163 990,13 лея, что нанесло ущерб бюджету", – отметили тогда в прокуратуре.В прокуратуре уточнили, что в соответствии с положениями закона о прокуратуре, если в день увольнения прокурора существует уголовное расследование против него, выплата выходного пособия приостанавливается до конца разбирательства.Уголовное дело было предоставлено обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.В ведомстве пояснили, что в управлении прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров (ВСП), осталось еще одно уголовное дело, где Стояногло обвиняется по четырем статьям, и прокуратура продолжает расследование всех обстоятельств данного дела.Отметим, защита Стояногло ранее уже высказывалась по поводу обвинения в незаконной выплате пособия Николаю Китороагэ. По их словам, пособие было выплачено прокурору по ошибке и позже возвращено в бюджет прокуратуры.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211217/klyap-dlya-genprokurora-pochemu-na-stoyanoglo-otkryli-novoe-ugolovnoe-delo-47330656.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, перенос, суд, александр стояногло