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Рынок недвижимости Кишинева: кто покупает квартиры в новостройках
Рынок недвижимости Кишинева: кто покупает квартиры в новостройках
Эксперт объяснил, чем объясняется спрос на квартиры в Кишиневе, когда в Молдове наблюдается массовый отток населения.
2021-12-27T20:24+0200
2021-12-27T20:24+0200
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молдова
квартира
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Несмотря на депопуляцию и массовый отъезд граждан Молдовы за рубеж, квартиры в Кишиневе продолжают пользоваться спросом, люди активно скупают недвижимость даже несмотря на то, что цены на рынке "кусаются". Почему так происходит, обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области недвижимости Ильей Сопивником.По словам собеседника, Кишинев расширяется."Столица меняется, в городе становится красиво: парки облагораживают, строят дороги. Почему город расширяется по окраинам - потому что не выдают разрешения под застройку в центре, который уже перенаселен", – сказал Сопивник.Как отметил эксперт, численность населения Кишинева растет. "Было 700 тысяч, вот уже 800 и скоро станет миллион. И это нормально. Если в городе продолжат развивать инфраструктуру, то в нем захочется жить и, конечно, он продолжит расширяться", – добавил специалист.Он обратил внимание на то, что, когда речь идет о рынке недвижимости в Молдове, то 80% сделок по купле-продаже приходятся на Кишинев."Помимо того, что люди уезжают и продают жилье, есть и те, кто приезжает в столицу из регионов", – заключил Сопивник.
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кишинев, молдова, квартира, видео

Рынок недвижимости Кишинева: кто покупает квартиры в новостройках

20:24 27.12.2021
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Эксперт в области недвижимости объяснил, почему, несмотря на массовый отток населения из Молдовы, есть спрос на квартиры.
Несмотря на депопуляцию и массовый отъезд граждан Молдовы за рубеж, квартиры в Кишиневе продолжают пользоваться спросом, люди активно скупают недвижимость даже несмотря на то, что цены на рынке "кусаются". Почему так происходит, обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области недвижимости Ильей Сопивником.
По словам собеседника, Кишинев расширяется."Столица меняется, в городе становится красиво: парки облагораживают, строят дороги. Почему город расширяется по окраинам - потому что не выдают разрешения под застройку в центре, который уже перенаселен", – сказал Сопивник.
Как отметил эксперт, численность населения Кишинева растет. "Было 700 тысяч, вот уже 800 и скоро станет миллион. И это нормально. Если в городе продолжат развивать инфраструктуру, то в нем захочется жить и, конечно, он продолжит расширяться", – добавил специалист.
Он обратил внимание на то, что, когда речь идет о рынке недвижимости в Молдове, то 80% сделок по купле-продаже приходятся на Кишинев.
"Помимо того, что люди уезжают и продают жилье, есть и те, кто приезжает в столицу из регионов", – заключил Сопивник.
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