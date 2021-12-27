https://ru.sputnik.md/20211227/rynok-nedvizhimosti-kishineva-kto-pokupaet-kvartiry-v-novostroykakh-47572081.html

Рынок недвижимости Кишинева: кто покупает квартиры в новостройках

Рынок недвижимости Кишинева: кто покупает квартиры в новостройках

Эксперт объяснил, чем объясняется спрос на квартиры в Кишиневе, когда в Молдове наблюдается массовый отток населения.

2021-12-27T20:24+0200

2021-12-27T20:24+0200

2021-12-27T20:24+0200

радио

кишинев

молдова

квартира

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Несмотря на депопуляцию и массовый отъезд граждан Молдовы за рубеж, квартиры в Кишиневе продолжают пользоваться спросом, люди активно скупают недвижимость даже несмотря на то, что цены на рынке "кусаются". Почему так происходит, обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области недвижимости Ильей Сопивником.По словам собеседника, Кишинев расширяется."Столица меняется, в городе становится красиво: парки облагораживают, строят дороги. Почему город расширяется по окраинам - потому что не выдают разрешения под застройку в центре, который уже перенаселен", – сказал Сопивник.Как отметил эксперт, численность населения Кишинева растет. "Было 700 тысяч, вот уже 800 и скоро станет миллион. И это нормально. Если в городе продолжат развивать инфраструктуру, то в нем захочется жить и, конечно, он продолжит расширяться", – добавил специалист.Он обратил внимание на то, что, когда речь идет о рынке недвижимости в Молдове, то 80% сделок по купле-продаже приходятся на Кишинев."Помимо того, что люди уезжают и продают жилье, есть и те, кто приезжает в столицу из регионов", – заключил Сопивник.

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2021

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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