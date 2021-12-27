https://ru.sputnik.md/20211227/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-esche-kholodnee-47535470.html

Самый точный прогноз погоды: еще холоднее

Самый точный прогноз погоды: еще холоднее

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы

2021-12-27T07:00+0200

2021-12-27T07:00+0200

2021-12-27T07:00+0200

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, временами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами слабый гололед и гололедица.Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –4 до +1 градусов по Цельсию, ночью –- от –2 до –7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 декабря: днем – от 0 до –5, ночью – от –2 до –5 градусов.Днем 28 декабря температура воздуха останется примерно такой же. В последующие дни температура воздуха в Молдове начнет расти, ожидается от 0 до +5.Праздники и народные приметы27 декабря православная церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, живших в Египте и пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана в 3 веке.По преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил, что сам верит во Христа. Аполлоний покаялся и исповедовал свою веру. Оба святых после суровой пытки были казнены. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он покаялся и принял крещение вместе со своими охранниками, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники осудили за отступничество.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды, народные приметы