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Самый точный прогноз погоды: еще холоднее
Самый точный прогноз погоды: еще холоднее
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда ослабнут морозы
2021-12-27T07:00+0200
2021-12-27T07:00+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, временами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами слабый гололед и гололедица.Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от –4 до +1 градусов по Цельсию, ночью –- от –2 до –7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 декабря: днем – от 0 до –5, ночью – от –2 до –5 градусов.Днем 28 декабря температура воздуха останется примерно такой же. В последующие дни температура воздуха в Молдове начнет расти, ожидается от 0 до +5.Праздники и народные приметы27 декабря православная церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, живших в Египте и пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана в 3 веке.По преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил, что сам верит во Христа. Аполлоний покаялся и исповедовал свою веру. Оба святых после суровой пытки были казнены. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он покаялся и принял крещение вместе со своими охранниками, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники осудили за отступничество.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: еще холоднее

07:00 27.12.2021
© Sputnik / Александр ВильфКанатная дорога на леднике Дакштайн.
Канатная дорога на леднике Дакштайн. - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Александр Вильф
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Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, временами слабые осадки, преимущественно в виде снега. Местами слабый гололед и гололедица.
Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от –4 до +1 градусов по Цельсию, ночью –- от –2 до –7.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 27 декабря: днем – от 0 до –5, ночью – от –2 до –5 градусов.
Днем 28 декабря температура воздуха останется примерно такой же. В последующие дни температура воздуха в Молдове начнет расти, ожидается от 0 до +5.

Праздники и народные приметы

27 декабря православная церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, живших в Египте и пострадавших за веру во времена императора Диоклетиана в 3 веке.
По преданию, во время гонений христианин Аполлоний, испугавшись страданий, попросил язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам. Однако Филимон неожиданно объявил, что сам верит во Христа. Аполлоний покаялся и исповедовал свою веру. Оба святых после суровой пытки были казнены. В мучении христиан участвовал язычник Ариан. Позже он покаялся и принял крещение вместе со своими охранниками, старшим из которых был Феотих. Всех их язычники осудили за отступничество.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Теплый день – лето будет жарким.
Погода меняется в течение дня — оттепель.
Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – вскоре установится пасмурная и снежная погода.
Ночью иней был – жди снегопада днем.
Над лесом видны синие пятна – выпадет снег.
Какая погода 27 декабря, таким будет и февраль.
Теплая погода 27 декабря, лето тоже будет теплым.
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