https://ru.sputnik.md/20211227/sandu--o-sammite-sng-v-sankt-peterburge-ne-znayu-dazhe-povestki-47575181.html

Санду - о саммите СНГ в Санкт-Петербурге: не знаю даже повестки

Санду - о саммите СНГ в Санкт-Петербурге: не знаю даже повестки

По словам президента она не получила официального приглашения на саммит СНГ.

2021-12-27T21:39+0200

2021-12-27T21:39+0200

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снг

майя санду

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду не получала официального приглашения на саммит СНГ в Санкт-Петербурге и не поедет на него. Свое решение президент объяснила тем, что в отношениях с СНГ ее в первую очередь интересует экономический аспект. Кроме того, Санду уточнила, что ей не сообщили повестку дня саммита. Заявления прозвучали в рамках программы на одном из телеканалов.По словам президента, она не получила официального приглашения на саммит СНГ.Санду заявила, что в мероприятиях по линии СНГ участвовала премьер Наталья Гаврилица, а с некоторыми лидерами из стран СНГ сама президент встречалась на саммите Восточного партнерства.На вопрос, когда Санду отправится с визитом в Москву, она не ответила.По словам главы государства, в рамках СНГ действует режим свободной торговли, и только с Россией он работает не для всех товаров.Санду подчеркнула, что и со стороны Кишинева, и со стороны Москвы есть готовность вести диалог по вопросам двусторонней повестки.По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств.Свое участие в мероприятии подтвердили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

https://ru.sputnik.md/20201209/summit-cis-18-dekabrya-v-rezhime-online-32827239.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

снг, майя санду, в молдове