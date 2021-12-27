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https://ru.sputnik.md/20211227/sandu--o-sammite-sng-v-sankt-peterburge-ne-znayu-dazhe-povestki-47575181.html
Санду - о саммите СНГ в Санкт-Петербурге: не знаю даже повестки
Санду - о саммите СНГ в Санкт-Петербурге: не знаю даже повестки
По словам президента она не получила официального приглашения на саммит СНГ.
2021-12-27T21:39+0200
2021-12-27T21:55+0200
снг
майя санду
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду не получала официального приглашения на саммит СНГ в Санкт-Петербурге и не поедет на него. Свое решение президент объяснила тем, что в отношениях с СНГ ее в первую очередь интересует экономический аспект. Кроме того, Санду уточнила, что ей не сообщили повестку дня саммита. Заявления прозвучали в рамках программы на одном из телеканалов.По словам президента, она не получила официального приглашения на саммит СНГ.Санду заявила, что в мероприятиях по линии СНГ участвовала премьер Наталья Гаврилица, а с некоторыми лидерами из стран СНГ сама президент встречалась на саммите Восточного партнерства.На вопрос, когда Санду отправится с визитом в Москву, она не ответила.По словам главы государства, в рамках СНГ действует режим свободной торговли, и только с Россией он работает не для всех товаров.Санду подчеркнула, что и со стороны Кишинева, и со стороны Москвы есть готовность вести диалог по вопросам двусторонней повестки.По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств.Свое участие в мероприятии подтвердили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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снг, майя санду, в молдове

Санду - о саммите СНГ в Санкт-Петербурге: не знаю даже повестки

21:39 27.12.2021 (обновлено: 21:55 27.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausMaia Sandu
Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Президент Молдовы подчеркнула, однако, что и со стороны Кишинева, и со стороны Москвы есть готовность вести диалог по вопросам двусторонней повестки.
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду не получала официального приглашения на саммит СНГ в Санкт-Петербурге и не поедет на него. Свое решение президент объяснила тем, что в отношениях с СНГ ее в первую очередь интересует экономический аспект. Кроме того, Санду уточнила, что ей не сообщили повестку дня саммита. Заявления прозвучали в рамках программы на одном из телеканалов.
"Нет. Не еду на этот саммит. Я уже говорила, что мы рассматриваем возможность участвовать в таких встречах в зависимости от того, какие вопросы там рассматриваются, насколько они важны нам. В рамках СНГ нас интересуют прежде всего экономические аспекты", — объяснила Санду.
По словам президента, она не получила официального приглашения на саммит СНГ.
Санду заявила, что в мероприятиях по линии СНГ участвовала премьер Наталья Гаврилица, а с некоторыми лидерами из стран СНГ сама президент встречалась на саммите Восточного партнерства.
"Что касается отношений с Россией — важен двусторонний диалог. Мы его ведем на разных уровнях", — заявила Санду.
На вопрос, когда Санду отправится с визитом в Москву, она не ответила.
"Важно не когда, а ради чего такие визиты... Когда сможем поставить точку в том или ином вопросе, тогда будем обсуждать визиты", — отметила Санду.
По словам главы государства, в рамках СНГ действует режим свободной торговли, и только с Россией он работает не для всех товаров.
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"У российской стороны есть претензии из-за подписанного Молдовой договора об ассоциации с ЕС. Они считают, что из-за этого договора подвергаются дискриминации некоторые категории экспорта из РФ. Мы говорим, что такого нет. Это дискуссия, которая длится много лет", — пояснила Санду.

Санду подчеркнула, что и со стороны Кишинева, и со стороны Москвы есть готовность вести диалог по вопросам двусторонней повестки.

"Мы говорили много раз. Мы - за прагматичные отношения. За то, чтобы продвигать интересы Молдовы и наших граждан", — добавила президент.

По инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств.
Свое участие в мероприятии подтвердили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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