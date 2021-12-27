https://ru.sputnik.md/20211227/sandu-otvetila-na-vopros-o-perspektive-vstupleniya-moldovy-v-nato-47575722.html

Санду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО

Санду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО

Президента Молдовы спросили, нет ли у нынешнего руководства Молдовы планов провозгласить курс на вступление в Североатлантический военный альянс.

2021-12-27T22:15+0200

2021-12-27T22:15+0200

2021-12-27T22:15+0200

нейтралитет

нато

молдова

майя санду

политика

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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Молдова продолжает оставаться нейтральным государством, на данный момент у власти нет инициатив о пересмотре конституционного нейтралитета и, соответственно, вступлении в военные блоки. Об этом в телеинтервью заявила президент Моолдовы Майя Санду.На вопрос о перспективах вступления Молдовы в ЕС Санду отметила, что она может появиться только когда Молдова выполнит "домашнюю работу", предусмотренную Соглашением об ассоциации с ЕС.Напомним, согласно статье 11 Конституции, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.

https://ru.sputnik.md/20211227/glavnaya-tema-sovet-rossiya-nato-47544986.html

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2021

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нейтралитет, нато, молдова, майя санду