https://ru.sputnik.md/20211227/sandu-otvetila-na-vopros-o-perspektive-vstupleniya-moldovy-v-nato-47575722.html
Санду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО
Санду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО
Президента Молдовы спросили, нет ли у нынешнего руководства Молдовы планов провозгласить курс на вступление в Североатлантический военный альянс.
2021-12-27T22:15+0200
2021-12-27T22:15+0200
2021-12-27T22:15+0200
нейтралитет
нато
молдова
майя санду
политика
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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Молдова продолжает оставаться нейтральным государством, на данный момент у власти нет инициатив о пересмотре конституционного нейтралитета и, соответственно, вступлении в военные блоки. Об этом в телеинтервью заявила президент Моолдовы Майя Санду.На вопрос о перспективах вступления Молдовы в ЕС Санду отметила, что она может появиться только когда Молдова выполнит "домашнюю работу", предусмотренную Соглашением об ассоциации с ЕС.Напомним, согласно статье 11 Конституции, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.
https://ru.sputnik.md/20211227/glavnaya-tema-sovet-rossiya-nato-47544986.html
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Евгений Чебан
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нейтралитет, нато, молдова, майя санду
Санду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО
Президента Молдовы спросили, нет ли у нынешнего руководства Молдовы планов провозгласить курс на вступление в Североатлантический военный альянс.
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Молдова продолжает оставаться нейтральным государством, на данный момент у власти нет инициатив о пересмотре конституционного нейтралитета и, соответственно, вступлении в военные блоки. Об этом в телеинтервью заявила президент Моолдовы Майя Санду.
"У нас в Конституции написано, мы нейтральная страна. Никто Конституцию не менял, нет сегодня такой инициативы. Не представлем военной угрозы ни для кого. Желаем только мира и движения вперед", - заявила Санду.
На вопрос о перспективах вступления Молдовы в ЕС Санду отметила, что она может появиться только когда Молдова выполнит "домашнюю работу", предусмотренную Соглашением об ассоциации с ЕС.
"Пока мы далеки от выполнения условий из Соглашения об ассоциации", - заявила Санду.
Напомним, согласно статье 11 Конституции, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.