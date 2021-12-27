Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211227/sandu-otvetila-na-vopros-o-perspektive-vstupleniya-moldovy-v-nato-47575722.html
Санду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО
Санду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО
Президента Молдовы спросили, нет ли у нынешнего руководства Молдовы планов провозгласить курс на вступление в Североатлантический военный альянс.
2021-12-27T22:15+0200
2021-12-27T22:15+0200
нейтралитет
нато
молдова
майя санду
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/16/47432128_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_bb90a08f40ef8dd4209bbaaab518e335.jpg
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Молдова продолжает оставаться нейтральным государством, на данный момент у власти нет инициатив о пересмотре конституционного нейтралитета и, соответственно, вступлении в военные блоки. Об этом в телеинтервью заявила президент Моолдовы Майя Санду.На вопрос о перспективах вступления Молдовы в ЕС Санду отметила, что она может появиться только когда Молдова выполнит "домашнюю работу", предусмотренную Соглашением об ассоциации с ЕС.Напомним, согласно статье 11 Конституции, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.
https://ru.sputnik.md/20211227/glavnaya-tema-sovet-rossiya-nato-47544986.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/16/47432128_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_274e289b6e9a5c2de032806649cae216.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нейтралитет, нато, молдова, майя санду

Санду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО

22:15 27.12.2021
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаг НАТО
Флаг НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Президента Молдовы спросили, нет ли у нынешнего руководства Молдовы планов провозгласить курс на вступление в Североатлантический военный альянс.
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Молдова продолжает оставаться нейтральным государством, на данный момент у власти нет инициатив о пересмотре конституционного нейтралитета и, соответственно, вступлении в военные блоки. Об этом в телеинтервью заявила президент Моолдовы Майя Санду.
"У нас в Конституции написано, мы нейтральная страна. Никто Конституцию не менял, нет сегодня такой инициативы. Не представлем военной угрозы ни для кого. Желаем только мира и движения вперед", - заявила Санду.
На вопрос о перспективах вступления Молдовы в ЕС Санду отметила, что она может появиться только когда Молдова выполнит "домашнюю работу", предусмотренную Соглашением об ассоциации с ЕС.
NATO - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
Названа главная тема Совета Россия-НАТО
11:45

"Пока мы далеки от выполнения условий из Соглашения об ассоциации", - заявила Санду.

Напомним, согласно статье 11 Конституции, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:15Санду ответила на вопрос о перспективе вступления Молдовы в НАТО
21:55Чебан призывает вернуть муниципальную полицию в Кишиневе
21:45В Молдове некоторые трассы закрыты для грузовиков из-за гололеда - полиция
21:39Санду - о саммите СНГ в Санкт-Петербурге: не знаю даже повестки
21:22Развал Советского Союза может стать памятной датой
20:50Налоговая служба напомнила о последних сроках внесения платежей
20:24Рынок недвижимости Кишинева: кто покупает квартиры в новостройках
20:03Снегопад в Калифорнии во-вот достигнет рекорда 1970 года
19:50Журналисты из России, США и Йемена – обладатели международной премии RT для военкоров
19:24Посольство России в Молдове и Россотрудничество открыли новогодний марафон "Русская елка"
19:02"Назад в СССР" в Гагаузии – 30 лет после Союза
18:47Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:25Праздники приходят вместе с опасностью: о чем предупредили спасатели
17:55Матвиенко – о якобы имперских амбициях России воссоздать СССР: поезд ушел
17:20У человечества есть ресурсы, чтобы справиться с COVID – глава Минздрава РФ
16:4530 лет без СССР: что стало с экономиками Молдовы и других постсоветских стран?
16:15Муж погиб, жена в больнице: страшное ДТП на Балканском шоссе
15:54Рассмотрение дела Стояногло перенесли: когда новое заседание
15:30Россия подставляет плечо украинской экономике
15:03Новый "желтый код": на Молдову надвигаются снегопады