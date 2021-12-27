https://ru.sputnik.md/20211227/sandu-zayavila-chto-ne-poluchala-pismo-ot-krasnoselskogo-47576245.html

Санду заявила, что не получала писмо от Красносельского

Санду заявила, что не получала писмо от Красносельского

Письмо лидера Приднестровья Вадима Красносельского не дошло до адресата.

2021-12-27T22:50+0200

2021-12-27T22:50+0200

2021-12-27T22:50+0200

майя санду

вадим красносельский

политика

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1b/44311107_0:174:3076:1904_1920x0_80_0_0_4851614392d15c66693f854c09ddd719.jpg

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Президент Майя Санду не получала писем от приднестровского лидера Вадима Красносельского и не собирается с ним встретиться в обозримом будущем. Об этом глава государства рассказала в понедельник в телеинтервью.Санду также в очередной раз назвала выборы в Приднестровье неконституционными.По словам президента, реинтеграция страны станет возможной, когда власти на правом берегу Днестра добьются заметных успехов.Отметим, лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.Красносельский отметил, что с ноября 2020 по декабрь 2021 года направил целую серию прямых официальных обращений в адрес президента Молдовы, "буквально в каждом из которых содержался призыв к активизации двустороннего диалога".

https://ru.sputnik.md/20211213/krasnoselskiy-mne-est-chto-skazat-maye-sandu-47194318.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

майя санду, вадим красносельский, в молдове