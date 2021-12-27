https://ru.sputnik.md/20211227/sandu-zayavila-chto-ne-poluchala-pismo-ot-krasnoselskogo-47576245.html
Санду заявила, что не получала писмо от Красносельского
Санду заявила, что не получала писмо от Красносельского
Письмо лидера Приднестровья Вадима Красносельского не дошло до адресата.
2021-12-27T22:50+0200
2021-12-27T22:50+0200
2021-12-27T22:50+0200
майя санду
вадим красносельский
политика
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1b/44311107_0:174:3076:1904_1920x0_80_0_0_4851614392d15c66693f854c09ddd719.jpg
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Президент Майя Санду не получала писем от приднестровского лидера Вадима Красносельского и не собирается с ним встретиться в обозримом будущем. Об этом глава государства рассказала в понедельник в телеинтервью.Санду также в очередной раз назвала выборы в Приднестровье неконституционными.По словам президента, реинтеграция страны станет возможной, когда власти на правом берегу Днестра добьются заметных успехов.Отметим, лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.Красносельский отметил, что с ноября 2020 по декабрь 2021 года направил целую серию прямых официальных обращений в адрес президента Молдовы, "буквально в каждом из которых содержался призыв к активизации двустороннего диалога".
https://ru.sputnik.md/20211213/krasnoselskiy-mne-est-chto-skazat-maye-sandu-47194318.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1b/44311107_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_e0fdb5370fae888e34ffbbf85427d178.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
майя санду, вадим красносельский, в молдове
Санду заявила, что не получала писмо от Красносельского
Письмо лидера Приднестровья Вадима Красносельского не дошло до адресата.
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Президент Майя Санду не получала писем от приднестровского лидера Вадима Красносельского и не собирается с ним встретиться в обозримом будущем. Об этом глава государства рассказала в понедельник в телеинтервью.
"Все переговоры, которые мы ведем для решения проблем граждан с левого берега, ведутся через Бюо по реинтеграции. Иногда, когда есть серьезные проблемы, например когда была сложная ситуация с поставками газа, телефонный разговор с господином Красносельским был у госпожи Гаврилицы", - рассказала Санду.
Санду также в очередной раз назвала выборы в Приднестровье неконституционными.
По словам президента, реинтеграция страны станет возможной, когда власти на правом берегу Днестра добьются заметных успехов.
"Решение приднестровского вопроса не вырабатывается за несколько месяцев. Это задача, которую мы хотим решить за ближайшие годы. Не так сложно выработать решение, как получить консенсус в обществе по этому вопросу", - заявила Санду.
Отметим, лидер Приднестровья Вадим Красносельский направил письмо Майе Санду, в котором призвал провести личную встречу до конца 2021 года.
Красносельский отметил, что с ноября 2020 по декабрь 2021 года направил целую серию прямых официальных обращений в адрес президента Молдовы, "буквально в каждом из которых содержался призыв к активизации двустороннего диалога".