https://ru.sputnik.md/20211227/smertelnoe-dtp-vozle-krikovo-pogib-20-letniy-voditel-47549696.html

Смертельное ДТП возле Криково: погиб 20-летний водитель

Смертельное ДТП возле Криково: погиб 20-летний водитель

Легковое авто столкнулось с грузовиком близ Кишинева.

2021-12-27T12:32+0200

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Возле пригорода Кишинева Криково произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковое авто и грузовик столкнулись лоб в лоб. По данным кишиневской полиции, ДТП зарегистрировали в 9.30 в понедельник. Инцидент произошел на трассе Тирасполь-Бельцы под мостом возле Кривово. "Жертва аварии – 20-летний водитель за рулем авто марки KIA. Из-за плохих погодных условий машина вылетела с полосы и врезалась лоб в лоб в грузовик", – заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. По ее словам, из-за сильнейшего удара молодой человек скончался на месте. Водитель грузовика 43 лет не пострадал. По данным Национального инспектората общественного порядка, за последние сутки в стране произошло 14 аварий, пострадали 27 человек.

https://ru.sputnik.md/20211227/snegopady-moldove-chto-proiskhodit-na-dorogakh-47547341.html

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