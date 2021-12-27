https://ru.sputnik.md/20211227/smertelnoe-dtp-vozle-krikovo-pogib-20-letniy-voditel-47549696.html
Смертельное ДТП возле Криково: погиб 20-летний водитель
Смертельное ДТП возле Криково: погиб 20-летний водитель
Легковое авто столкнулось с грузовиком близ Кишинева.
2021-12-27T12:32+0200
2021-12-27T12:32+0200
2021-12-27T13:03+0200
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Возле пригорода Кишинева Криково произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковое авто и грузовик столкнулись лоб в лоб. По данным кишиневской полиции, ДТП зарегистрировали в 9.30 в понедельник. Инцидент произошел на трассе Тирасполь-Бельцы под мостом возле Кривово. "Жертва аварии – 20-летний водитель за рулем авто марки KIA. Из-за плохих погодных условий машина вылетела с полосы и врезалась лоб в лоб в грузовик", – заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. По ее словам, из-за сильнейшего удара молодой человек скончался на месте. Водитель грузовика 43 лет не пострадал. По данным Национального инспектората общественного порядка, за последние сутки в стране произошло 14 аварий, пострадали 27 человек.
https://ru.sputnik.md/20211227/snegopady-moldove-chto-proiskhodit-na-dorogakh-47547341.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, дтп, молдова
Смертельное ДТП возле Криково: погиб 20-летний водитель
12:32 27.12.2021 (обновлено: 13:03 27.12.2021)
Легковое авто столкнулось с грузовиком близ Кишинева.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Возле пригорода Кишинева Криково произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковое авто и грузовик столкнулись лоб в лоб.
По данным кишиневской полиции, ДТП зарегистрировали в 9.30 в понедельник. Инцидент произошел на трассе Тирасполь-Бельцы под мостом возле Кривово.
"Жертва аварии – 20-летний водитель за рулем авто марки KIA. Из-за плохих погодных условий машина вылетела с полосы и врезалась лоб в лоб в грузовик", – заявила корреспонденту Sputnik Молдова
пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник.
По ее словам, из-за сильнейшего удара молодой человек скончался на месте. Водитель грузовика 43 лет не пострадал.
По данным Национального инспектората общественного порядка, за последние сутки в стране произошло 14 аварий, пострадали 27 человек.