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Смертельное ДТП возле Криково: погиб 20-летний водитель
Смертельное ДТП возле Криково: погиб 20-летний водитель
Легковое авто столкнулось с грузовиком близ Кишинева.
2021-12-27T12:32+0200
2021-12-27T13:03+0200
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Возле пригорода Кишинева Криково произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковое авто и грузовик столкнулись лоб в лоб. По данным кишиневской полиции, ДТП зарегистрировали в 9.30 в понедельник. Инцидент произошел на трассе Тирасполь-Бельцы под мостом возле Кривово. "Жертва аварии – 20-летний водитель за рулем авто марки KIA. Из-за плохих погодных условий машина вылетела с полосы и врезалась лоб в лоб в грузовик", – заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник. По ее словам, из-за сильнейшего удара молодой человек скончался на месте. Водитель грузовика 43 лет не пострадал. По данным Национального инспектората общественного порядка, за последние сутки в стране произошло 14 аварий, пострадали 27 человек.
https://ru.sputnik.md/20211227/snegopady-moldove-chto-proiskhodit-na-dorogakh-47547341.html
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Смертельное ДТП возле Криково: погиб 20-летний водитель

12:32 27.12.2021 (обновлено: 13:03 27.12.2021)
© Photo : Direcția de Poliție a CapitaleiДТП
ДТП - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Photo : Direcția de Poliție a Capitalei
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Легковое авто столкнулось с грузовиком близ Кишинева.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Возле пригорода Кишинева Криково произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковое авто и грузовик столкнулись лоб в лоб.
По данным кишиневской полиции, ДТП зарегистрировали в 9.30 в понедельник. Инцидент произошел на трассе Тирасполь-Бельцы под мостом возле Кривово.
"Жертва аварии – 20-летний водитель за рулем авто марки KIA. Из-за плохих погодных условий машина вылетела с полосы и врезалась лоб в лоб в грузовик", – заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Светлана Скрипник.
© Photo : Direcția de Poliție a CapitaleiAccident rutier la Cricova, soldat cu deces
Accident rutier la Cricova, soldat cu deces - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
Accident rutier la Cricova, soldat cu deces
© Photo : Direcția de Poliție a Capitalei
По ее словам, из-за сильнейшего удара молодой человек скончался на месте. Водитель грузовика 43 лет не пострадал.
По данным Национального инспектората общественного порядка, за последние сутки в стране произошло 14 аварий, пострадали 27 человек.
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