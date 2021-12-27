https://ru.sputnik.md/20211227/snega-vypal-moldova-47553046.html
Сколько снега выпало в Молдове и когда он прекратится
Сколько снега выпало в Молдове и когда он прекратится
В республике выпал приличный слой снега, сколько дней продержится такая погода.
2021-12-27T14:31+0200
2021-12-27T14:31+0200
2021-12-27T14:52+0200
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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В Молдове с выходных идет снег. В населенных пунктах страны образовались сугробы, замело трассы. Сколько снега выпало на квадратный метр лишь за последние сутки, рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.По его словам, в Кишиневе было зарегистрировано до восьми сантиметров осадков в виде снега на квадратный метр или около семи миллилитров воды на квадратный метр. Сколько времени будет идти снег "Осадки, которые в дальнейшем выпадут в Молдове, будут смешанными. Чистый снег, мокрый снег с дождем и даже просто дождь. По нашим данным, осадки будут идти сегодня и завтра", – рассказал Рошка. Он отметил, что метеорологи ожидают потепления, столбики термометра покажут плюсовую температуру. Поэтому, как уточнил Рошка, снег, который выпадет сегодня, будет медленно таять в последующие дни. "Если говорить про Новый год, то на праздник у нас может не остаться снега, разве что только в тех местах, где слой более плотный", – добавил синоптик. Напомним, в связи со снегопадами в ночь на понедельник в Молдове было задействовано 157 единиц техники для расчистки дорог, использовано 2215 тонн противоскользящего материала. Для всех этих работ были вызваны 237 работников.В Кишиневе всего за последние 24 часа использовано 974 тонны противоскользящего материала и 100 тонн соли.В Приднестровье для ликвидации последствий снегопада и гололедицы задействованы 473 сотрудника ЖКХ и 54 единицы техники. Израсходовано 826 килограммов специальной песчано-соляной смеси.По Молдове за последние сутки произошло 14 аварий, пострадали 27 человек. В Приднестровье тоже было зафиксировано большое количество ДТП, около двух десятков.
https://ru.sputnik.md/20211227/snegopady-moldove-chto-proiskhodit-na-dorogakh-47547341.html
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в молдове, молдова, снег, снегопад
Сколько снега выпало в Молдове и когда он прекратится
14:31 27.12.2021 (обновлено: 14:52 27.12.2021)
В республике выпал приличный слой снега. Сколько дней продержится такая погода?
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В Молдове с выходных идет снег. В населенных пунктах страны образовались сугробы, замело трассы.
Сколько снега выпало на квадратный метр лишь за последние сутки, рассказал корреспонденту Sputnik Молдова
руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка.
"Если говорить о набравшемся снеге, то у нас по Молдове до восьми миллилитров воды осадков. Если говорить в сантиметрах именно в форме снега, то вчера и сегодня максимум было до 16 сантиметров, минимум – два сантиметра", – заявил Рошка.
По его словам, в Кишиневе было зарегистрировано до восьми сантиметров осадков в виде снега на квадратный метр или около семи миллилитров воды на квадратный метр.
Сколько времени будет идти снег
"Осадки, которые в дальнейшем выпадут в Молдове, будут смешанными. Чистый снег, мокрый снег с дождем и даже просто дождь. По нашим данным, осадки будут идти сегодня и завтра", – рассказал Рошка.
Он отметил, что метеорологи ожидают потепления, столбики термометра покажут плюсовую температуру. Поэтому, как уточнил Рошка, снег, который выпадет сегодня, будет медленно таять в последующие дни.
"Если говорить про Новый год, то на праздник у нас может не остаться снега, разве что только в тех местах, где слой более плотный", – добавил синоптик.
Напомним, в связи со снегопадами в ночь на понедельник в Молдове было задействовано 157 единиц техники для расчистки дорог, использовано 2215 тонн противоскользящего материала. Для всех этих работ были вызваны 237 работников.
В Кишиневе всего за последние 24 часа использовано 974 тонны противоскользящего материала и 100 тонн соли.
В Приднестровье для ликвидации последствий снегопада и гололедицы задействованы 473 сотрудника ЖКХ и 54 единицы техники. Израсходовано 826 килограммов специальной песчано-соляной смеси.
По Молдове за последние сутки произошло 14 аварий, пострадали 27 человек. В Приднестровье тоже было зафиксировано большое количество ДТП, около двух десятков.