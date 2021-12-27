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Снегопад в Калифорнии во-вот достигнет рекорда 1970 года
Снегопад в Калифорнии во-вот достигнет рекорда 1970 года
Рекорд "самого снежного декабря за все время" был установлен в 1970 году.
2021-12-27T20:03+0200
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Выпавшее в американском штате Калифорния в декабре количество снега приблизилось к уровню самого снежного декабря, который был зафиксирован в штате в 1970 году, об этом сообщила специализирующаяся на осадках лаборатория Калифорнийского университета в Беркли, передает РИА Новости.В минувшие выходные только за сутки выпало почти 74 сантиметра снега, сообщает в Twitter лаборатория Central Sierra Snow Lab Калифорнийского университета в Беркли. За семь дней высота снежного покрова достигла 179 сантиметров, а за декабрь в целом – около 393 сантиметров.Таким образом, до установленного в 1970 году "рекорда самого снежного декабря за все время" не хватает 61 сантиметра осадков. В том рекордном году высота снежного покрова составила около 455 сантиметров.По данным местных СМИ, непогода привела в штате к перебоям с электроснабжением, без электричества в Калифорнии остаются более 50 тысяч человек.
https://ru.sputnik.md/20211227/snega-vypal-moldova-47553046.html
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Снегопад в Калифорнии во-вот достигнет рекорда 1970 года

20:03 27.12.2021 (обновлено: 20:15 27.12.2021)
© Sputnik / Сергей МамонтовТрасса I-80E в сторону города Траки штата Калифорния в США.
Трасса I-80E в сторону города Траки штата Калифорния в США. - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Рекорд "самого снежного декабря за все время" был установлен 51 год назад.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Выпавшее в американском штате Калифорния в декабре количество снега приблизилось к уровню самого снежного декабря, который был зафиксирован в штате в 1970 году, об этом сообщила специализирующаяся на осадках лаборатория Калифорнийского университета в Беркли, передает РИА Новости.
В минувшие выходные только за сутки выпало почти 74 сантиметра снега, сообщает в Twitter лаборатория Central Sierra Snow Lab Калифорнийского университета в Беркли. За семь дней высота снежного покрова достигла 179 сантиметров, а за декабрь в целом – около 393 сантиметров.

Таким образом, до установленного в 1970 году "рекорда самого снежного декабря за все время" не хватает 61 сантиметра осадков. В том рекордном году высота снежного покрова составила около 455 сантиметров.

По данным местных СМИ, непогода привела в штате к перебоям с электроснабжением, без электричества в Калифорнии остаются более 50 тысяч человек.
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