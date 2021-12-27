https://ru.sputnik.md/20211227/snegopad-v-kalifornii-vo-vot-dostignet-rekorda-1970-goda-47565229.html

Снегопад в Калифорнии во-вот достигнет рекорда 1970 года

Снегопад в Калифорнии во-вот достигнет рекорда 1970 года

Рекорд "самого снежного декабря за все время" был установлен в 1970 году.

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Выпавшее в американском штате Калифорния в декабре количество снега приблизилось к уровню самого снежного декабря, который был зафиксирован в штате в 1970 году, об этом сообщила специализирующаяся на осадках лаборатория Калифорнийского университета в Беркли, передает РИА Новости.В минувшие выходные только за сутки выпало почти 74 сантиметра снега, сообщает в Twitter лаборатория Central Sierra Snow Lab Калифорнийского университета в Беркли. За семь дней высота снежного покрова достигла 179 сантиметров, а за декабрь в целом – около 393 сантиметров.Таким образом, до установленного в 1970 году "рекорда самого снежного декабря за все время" не хватает 61 сантиметра осадков. В том рекордном году высота снежного покрова составила около 455 сантиметров.По данным местных СМИ, непогода привела в штате к перебоям с электроснабжением, без электричества в Калифорнии остаются более 50 тысяч человек.

https://ru.sputnik.md/20211227/snega-vypal-moldova-47553046.html

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в мире, сша, снегопад