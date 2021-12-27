https://ru.sputnik.md/20211227/snegopady-moldove-chto-proiskhodit-na-dorogakh-47547341.html
Снегопады в Молдове: что происходит на дорогах
Снегопады в Молдове: что происходит на дорогах
Государственная администрация дорог представила детали ситуации на дорогах.
2021-12-27T10:51+0200
2021-12-27T10:51+0200
2021-12-27T11:41+0200
общество
в молдове
кишинев
дороги
молдова
снегопады
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Государственная администрация дорог объявила, что по всей стране движение на дорогах осуществляется в зимних условиях. Как отметили в ведомстве, специализированные службы расчищали трассы на протяжении всей ночи. Так, до раннего утра было задействовано 157 единиц техники, а также было использовано 2215 тонн противоскользящего материала. Для всех этих работ были вызваны 237 работников. В Госадминистрации дорог призвали всех автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, экипировать соответствующе свои транспортные средства и адаптировать скорость движения к погодным условиям. Ситуация в Кишиневе В Кишиневе на протяжении дня будут работать 15 единиц спецтехники для очистки улиц от снега. Об этом сообщил на еженедельном заседании муниципальных служб замглавы управления по общественному транспорту и коммуникациям Виталий Михалаке. "За ночь было посыпано 738 тонн противоскользящего материала и 58 тонн соли. Транспорт получил условия проезда. Случаев возникновения пробок или серьезных аварий из-за обледенения нет. Состояние дорог на данный момент хорошее, но мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить этот уровень качества", – отметил Михалаке. Всего за последние 24 часа в Кишиневе было использовано 974 тонны противоскользящего материала и 100 тонн соли.
https://ru.sputnik.md/20211226/benzin-zima-sovet-avtoekspert-47540463.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, дороги, молдова, снегопады
Снегопады в Молдове: что происходит на дорогах
10:51 27.12.2021 (обновлено: 11:41 27.12.2021)
Государственная администрация дорог представила детали ситуации на дорогах.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Государственная администрация дорог объявила, что по всей стране движение на дорогах осуществляется в зимних условиях.
Как отметили в ведомстве, специализированные службы расчищали трассы на протяжении всей ночи. Так, до раннего утра было задействовано 157 единиц техники, а также было использовано 2215 тонн противоскользящего материала. Для всех этих работ были вызваны 237 работников.
В Госадминистрации дорог призвали всех автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, экипировать соответствующе свои транспортные средства и адаптировать скорость движения к погодным условиям.
Ситуация в Кишиневе
В Кишиневе на протяжении дня будут работать 15 единиц спецтехники для очистки улиц от снега. Об этом сообщил на еженедельном заседании муниципальных служб замглавы управления по общественному транспорту и коммуникациям Виталий Михалаке.
"За ночь было посыпано 738 тонн противоскользящего материала и 58 тонн соли. Транспорт получил условия проезда. Случаев возникновения пробок или серьезных аварий из-за обледенения нет. Состояние дорог на данный момент хорошее, но мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить этот уровень качества", – отметил Михалаке.
Всего за последние 24 часа в Кишиневе было использовано 974 тонны противоскользящего материала и 100 тонн соли.