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Пока все спали: страны из "красных зон", тест для иностранцев и ситуация с COVID
Пока все спали: страны из "красных зон", тест для иностранцев и ситуация с COVID
Пока все спали: страны из "красных зон", тест для иностранцев и ситуация с COVID
2021-12-27T08:45+0200
2021-12-27T08:45+0200
в молдове
иностранцы
тест
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КИШИНЕВ, 27дек - Sputnik. С понедельника, 27 декабря, действуют новые правила для лиц, приезжающих в Молдову из "красных зон" эпидопасности. По приезду из этих стран при пересечении государственной границы Молдовы требуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, даже для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса.Обновленный список стран молдавский Минздрав опубликовав в пятницу, 24 декабря, в него входят 34 государства.Тест на знание культуры России для иностранцевИностранцев, желающих получить гражданство России, могут обязать сдавать тест на знание культуры и музеев РФ, передает РИА Новости. С таким предложение выступил депутат Госдумы Виталий Милонов."Я считаю, что при получении российского гражданства нужно вводить также обязательный тест на знание российской культуры и музеев", - сказал Милонов РИА Новости.По его словам, сегодня многие музеи испытывают нужду из-за малого числа туристов.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 279 миллион.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 279 миллионов 944 тысячи 846. Из них 5 399 977 скончались. Применены свыше 8 930 328 401 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (52 280 854). Следом идут Индия (34 786 802) и Бразилия (22 243 266).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 11 958 928 случаев, в России – 10 213 265 случаев заражения, в Турции – 9 309 094, на Украине – 3 823 879, в Румынии – 1 802 745.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 177 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 374 526.Общее число скончавшихся на данный момент – 9613.
https://ru.sputnik.md/20211029/rumyniya-ostavila-moldovu-v-spiske-krasnoy-zony-epidopasnosti-46008374.html
https://ru.sputnik.md/20211221/rossia-migranty-otpechatki-paltsev-47401313.html
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в молдове, иностранцы, тест

Пока все спали: страны из "красных зон", тест для иностранцев и ситуация с COVID

08:45 27.12.2021
© Sputnik / Miroslav RotariПограничная полиция
Пограничная полиция - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 27дек - Sputnik. С понедельника, 27 декабря, действуют новые правила для лиц, приезжающих в Молдову из "красных зон" эпидопасности. По приезду из этих стран при пересечении государственной границы Молдовы требуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, даже для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса.
Обновленный список стран молдавский Минздрав опубликовав в пятницу, 24 декабря, в него входят 34 государства.
1.
Андорра
2.
Аруба
3.
Бельгия
4.
Ботсвана
5.
Кипр
6.
Хорватия
7.
Кюрасао
8.
Дания
9.
Швейцария
10.
Эсватини
11.
Франция
12.
Грузия
13.
Гибралтар
14.
Гренландия
15.
Фарерские острова
16.
Остров Мэн
17.
Каймановы острова
18.
Британские Виргинские острова
19.
Ирландия
20.
Исландия
21.
Лихтенштейн
22.
Литва
23.
Люксембург
24.
Мальта
25.
Монако
26.
Великобритания и Северная Ирландия
27.
Норвегия
28.
Нидерланды
29.
Португалия
30.
Сан-Марино
31.
Словакия
32.
Словения
33.
Испания
34.
Соединенные Штаты Америки
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29 октября, 12:40

Тест на знание культуры России для иностранцев

Иностранцев, желающих получить гражданство России, могут обязать сдавать тест на знание культуры и музеев РФ, передает РИА Новости. С таким предложение выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
"Я считаю, что при получении российского гражданства нужно вводить также обязательный тест на знание российской культуры и музеев", - сказал Милонов РИА Новости.
По его словам, сегодня многие музеи испытывают нужду из-за малого числа туристов.
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21 декабря, 14:51

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 279 миллион.
К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 279 миллионов 944 тысячи 846. Из них 5 399 977 скончались. Применены свыше 8 930 328 401 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (52 280 854). Следом идут Индия (34 786 802) и Бразилия (22 243 266).
В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 11 958 928 случаев, в России – 10 213 265 случаев заражения, в Турции – 9 309 094, на Украине – 3 823 879, в Румынии – 1 802 745.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 177 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 374 526.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9613.
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