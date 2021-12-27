https://ru.sputnik.md/20211227/strany-krasnykh-zon-test-inostrantsi-covid-47543500.html

Пока все спали: страны из "красных зон", тест для иностранцев и ситуация с COVID

Пока все спали: страны из "красных зон", тест для иностранцев и ситуация с COVID

Пока все спали: страны из "красных зон", тест для иностранцев и ситуация с COVID

2021-12-27T08:45+0200

2021-12-27T08:45+0200

2021-12-27T08:45+0200

в молдове

иностранцы

тест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1040/10/10401098_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_25365783e70efcba85a83e1f80ef5512.jpg

КИШИНЕВ, 27дек - Sputnik. С понедельника, 27 декабря, действуют новые правила для лиц, приезжающих в Молдову из "красных зон" эпидопасности. По приезду из этих стран при пересечении государственной границы Молдовы требуется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, даже для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса.Обновленный список стран молдавский Минздрав опубликовав в пятницу, 24 декабря, в него входят 34 государства.Тест на знание культуры России для иностранцевИностранцев, желающих получить гражданство России, могут обязать сдавать тест на знание культуры и музеев РФ, передает РИА Новости. С таким предложение выступил депутат Госдумы Виталий Милонов."Я считаю, что при получении российского гражданства нужно вводить также обязательный тест на знание российской культуры и музеев", - сказал Милонов РИА Новости.По его словам, сегодня многие музеи испытывают нужду из-за малого числа туристов.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 279 миллион.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 279 миллионов 944 тысячи 846. Из них 5 399 977 скончались. Применены свыше 8 930 328 401 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (52 280 854). Следом идут Индия (34 786 802) и Бразилия (22 243 266).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 11 958 928 случаев, в России – 10 213 265 случаев заражения, в Турции – 9 309 094, на Украине – 3 823 879, в Румынии – 1 802 745.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 177 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 374 526.Общее число скончавшихся на данный момент – 9613.

https://ru.sputnik.md/20211029/rumyniya-ostavila-moldovu-v-spiske-krasnoy-zony-epidopasnosti-46008374.html

https://ru.sputnik.md/20211221/rossia-migranty-otpechatki-paltsev-47401313.html

https://ru.sputnik.md/20211226/vaktsiny-covid-odin-doma-47536477.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, иностранцы, тест