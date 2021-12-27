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Гырбу: почему растут цены на продукты питания в Молдове

Гырбу: почему растут цены на продукты питания в Молдове

Эксперт назвал ряд факторов, которые привели к цепному росту цен на продукты питания. 27.12.2021, Sputnik Молдова

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Гырбу: по каким причинам растут цены на продукты питания в Молдове Гырбу: по каким причинам растут цены на продукты питания в Молдове

Массовые подорожания лишают пенсионеров и представителей других социально-уязвимых слоев населения надежды на достойную жизнь. В октябре 2021 года продукты подорожали почти на 15% в сравнении с этим же периодом прошлого года.И если раньше многие граждане страны с трудом сводили концы с концами, то сегодня, после вала подорожаний, многие из них оказались за чертой бедности.Почему так выросли цены на продукты питания? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.Правительство, по мнению эксперта, должно найти действенные меры для того, чтобы хоть немного поддержать население. Хотя Молдова и считается аграрной страной, где продукты не должны стоить дорого, они все равно постепенно росли в цене в течение последних 3-4 лет, а ощутимым это повышение стало к концу нынешнего года. Специалист подчеркнул, что прежде всего следует увеличить дотации для социально-уязвимых слоев населения, поскольку самый высокий уровень инфляции сейчас – в категории самых дешевых и доступных продуктов питания.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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