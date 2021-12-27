https://ru.sputnik.md/20211227/tseny-produkty-pitaniya-moldova-47509877.html
Гырбу: почему растут цены на продукты питания в Молдове
Гырбу: почему растут цены на продукты питания в Молдове
Эксперт назвал ряд факторов, которые привели к цепному росту цен на продукты питания. 27.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-27T08:00+0200
2021-12-27T08:00+0200
2021-12-27T08:00+0200
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Гырбу: по каким причинам растут цены на продукты питания в Молдове
Гырбу: по каким причинам растут цены на продукты питания в Молдове
Массовые подорожания лишают пенсионеров и представителей других социально-уязвимых слоев населения надежды на достойную жизнь. В октябре 2021 года продукты подорожали почти на 15% в сравнении с этим же периодом прошлого года.И если раньше многие граждане страны с трудом сводили концы с концами, то сегодня, после вала подорожаний, многие из них оказались за чертой бедности.Почему так выросли цены на продукты питания? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.Правительство, по мнению эксперта, должно найти действенные меры для того, чтобы хоть немного поддержать население. Хотя Молдова и считается аграрной страной, где продукты не должны стоить дорого, они все равно постепенно росли в цене в течение последних 3-4 лет, а ощутимым это повышение стало к концу нынешнего года. Специалист подчеркнул, что прежде всего следует увеличить дотации для социально-уязвимых слоев населения, поскольку самый высокий уровень инфляции сейчас – в категории самых дешевых и доступных продуктов питания.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
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цены, молдова, продукты, рост, аудио, в молдове
Гырбу: почему растут цены на продукты питания в Молдове
Эксперт назвал ряд факторов, которые привели к цепному росту цен на продукты питания.
Массовые подорожания лишают пенсионеров и представителей других социально-уязвимых слоев населения надежды на достойную жизнь. В октябре 2021 года продукты подорожали почти на 15% в сравнении с этим же периодом прошлого года.
И если раньше многие граждане страны с трудом сводили концы с концами, то сегодня, после вала подорожаний, многие из них оказались за чертой бедности.
Почему так выросли цены на продукты питания? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Увеличение цен по сравнению с прошлым годом – ощутимо, ведь в 2020-ом инфляция была очень низкой. В этом же году - темпы ее очень высоки. Вместе с тем состояние национальной экономики пострадало из-за кризиса, связанного с пандемией. И этот фактор не зависит от нас. Цены увеличиваются не только в Молдове, но и в мире", – сказал собеседник.
Правительство, по мнению эксперта, должно найти действенные меры для того, чтобы хоть немного поддержать население. Хотя Молдова и считается аграрной страной, где продукты не должны стоить дорого, они все равно постепенно росли в цене в течение последних 3-4 лет, а ощутимым это повышение стало к концу нынешнего года.
Специалист подчеркнул, что прежде всего следует увеличить дотации для социально-уязвимых слоев населения, поскольку самый высокий уровень инфляции сейчас – в категории самых дешевых и доступных продуктов питания.