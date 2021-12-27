https://ru.sputnik.md/20211227/v-rumynii-podtverzhdeny-38-sluchaev-infitsirovaniya-shtammom-omikron-47575883.html

В Румынии подтверждены 38 случаев инфицирования штаммом "омикрон"

В Румынии подтверждены 38 случаев инфицирования штаммом "омикрон"

В Румынии выявили еще 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

2021-12-27T22:45+0200

2021-12-27T22:45+0200

2021-12-27T22:45+0200

коронавирус

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения Румынии сообщает, что в понедельник в стране было подтверждено еще 13 новых случаев инфицирования штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2.Возраст заболевших (это 5 мужчин, 7 женщин и 1 ребенок) составляет от 14 до 89 лет, и 7 из них не вакцинированы против COVID-19. Два человека побывали в Великобритании и США.В настоящее время в Румынии подтверждено в общей сложности 38 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2, также информирует Минздрав.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211224/voz-omikron-vyyavlen-110-strani-mir-47503651.html

румыния

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, румыния