https://ru.sputnik.md/20211227/v-rumynii-podtverzhdeny-38-sluchaev-infitsirovaniya-shtammom-omikron-47575883.html
В Румынии подтверждены 38 случаев инфицирования штаммом "омикрон"
В Румынии подтверждены 38 случаев инфицирования штаммом "омикрон"
В Румынии выявили еще 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса.
2021-12-27T22:45+0200
2021-12-27T22:45+0200
2021-12-27T22:45+0200
коронавирус
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения Румынии сообщает, что в понедельник в стране было подтверждено еще 13 новых случаев инфицирования штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2.Возраст заболевших (это 5 мужчин, 7 женщин и 1 ребенок) составляет от 14 до 89 лет, и 7 из них не вакцинированы против COVID-19. Два человека побывали в Великобритании и США.В настоящее время в Румынии подтверждено в общей сложности 38 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2, также информирует Минздрав.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211224/voz-omikron-vyyavlen-110-strani-mir-47503651.html
румыния
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Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в мире, румыния
В Румынии подтверждены 38 случаев инфицирования штаммом "омикрон"
В Румынии выявили еще 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса.
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения Румынии сообщает, что в понедельник в стране было подтверждено еще 13 новых случаев инфицирования штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2.
"Большинство инфицированных - 10 человек - из Бухареста, еще 2 - из уезда Илфов и один из уезда Галац", - говорится в сообщении ведомства.
Возраст заболевших (это 5 мужчин, 7 женщин и 1 ребенок) составляет от 14 до 89 лет, и 7 из них не вакцинированы против COVID-19. Два человека побывали в Великобритании и США.
В настоящее время в Румынии подтверждено в общей сложности 38 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2, также информирует Минздрав.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".