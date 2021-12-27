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В Румынии подтверждены 38 случаев инфицирования штаммом "омикрон"
В Румынии подтверждены 38 случаев инфицирования штаммом "омикрон"
В Румынии выявили еще 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса.
2021-12-27T22:45+0200
2021-12-27T22:45+0200
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в мире
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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения Румынии сообщает, что в понедельник в стране было подтверждено еще 13 новых случаев инфицирования штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2.Возраст заболевших (это 5 мужчин, 7 женщин и 1 ребенок) составляет от 14 до 89 лет, и 7 из них не вакцинированы против COVID-19. Два человека побывали в Великобритании и США.В настоящее время в Румынии подтверждено в общей сложности 38 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2, также информирует Минздрав.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Ирина Каруш
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в мире, румыния

В Румынии подтверждены 38 случаев инфицирования штаммом "омикрон"

22:45 27.12.2021
© Inquam Photos / Cornel PutanВрач скорой помощи, Румыния
Врач скорой помощи, Румыния - Sputnik Молдова, 1920, 27.12.2021
© Inquam Photos / Cornel Putan
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
В Румынии выявили еще 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса.
КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Министерство здравоохранения Румынии сообщает, что в понедельник в стране было подтверждено еще 13 новых случаев инфицирования штаммом "омикрон" вируса SARS-CoV-2.
"Большинство инфицированных - 10 человек - из Бухареста, еще 2 - из уезда Илфов и один из уезда Галац", - говорится в сообщении ведомства.
Возраст заболевших (это 5 мужчин, 7 женщин и 1 ребенок) составляет от 14 до 89 лет, и 7 из них не вакцинированы против COVID-19. Два человека побывали в Великобритании и США.
В настоящее время в Румынии подтверждено в общей сложности 38 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2, также информирует Минздрав.
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24 декабря, 23:11
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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