https://ru.sputnik.md/20211227/videomost-moldavskie-predpriyatiya-tenge-dramom-somom-47551933.html
Видеомост: будут ли молдавские предприятия работать с тенге, драмом и сомом
Видеомост: будут ли молдавские предприятия работать с тенге, драмом и сомом
В структурах СНГ продолжается дискуссия о повышении роли национальных валют в торговле.
2021-12-27T12:46+0200
2021-12-27T12:46+0200
2021-12-27T13:05+0200
экономика
в молдове
снг
торговля
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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Расчеты в национальных валютах стран СНГ в международной торговле – недостаточно изученный потенциал для предприятий Молдовы. Об этом заявил глава управления экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Молдовы Юрий Бадыр в ходе видеомоста Москва-Ереван-Кишинев-Минск.Молдавские предприятия, за исключением расчетов в рублях, пока не практикуют и не знакомы с расчетами в национальных валютах других стран СНГ, сообщил Бадыр. "Определенный потенциал здесь есть, и его нужно простимулировать. Безусловно, это должно строиться на основе уважения международных обязательств каждой из стран СНГ по ведению торговой деятельности на международном уровне, обязательств стран, подписанных ранее, и требований международных экономических организаций", – сказал представитель ТПП Молдовы.Он отметил, что за последние 15 лет внешнеэкономические связи Молдовы претерпели значительные изменения. Экспортно-импортные операции переориентировались на ЕС. В результате доля экспорта в страны Евросоюза занимает в настоящее время в Молдове более 60%, а импорта – на уровне 50%."Это в значительной мере сузило потенциал использования национальных валют стран СНГ для международных расчетов между предприятиями. Тем не менее доля стран СНГ во внешнеэкономической деятельности Молдовы сохранилась на уровне 15% экспорта и 24% импорта. Предполагаю, в перспективе это может служить для молдавских предприятий фактором определенного интереса к расширению доли использования национальных валют в расчетах", – сказал Бадыр.Видеомост на площадке информационного агентства и радиостудии Sputnik в рамках серии совместных мероприятий "Торговля и развитие" был организован при участии Межгосударственного банка, Исполнительного комитета СНГ и Совета руководителей ТПП стран СНГ.Цель сессии – обсудить возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.
https://ru.sputnik.md/20211222/sputnik-priglashaet-videomost-moskva-minsk-erevan-kishinev-torgovlya-razvitie-47439620.html
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в молдове, снг, торговля
Видеомост: будут ли молдавские предприятия работать с тенге, драмом и сомом
12:46 27.12.2021 (обновлено: 13:05 27.12.2021)
В структурах СНГ продолжается дискуссия о повышении роли национальных валют в торговле.
КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Расчеты в национальных валютах стран СНГ в международной торговле – недостаточно изученный потенциал для предприятий Молдовы. Об этом заявил глава управления экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Молдовы Юрий Бадыр в ходе видеомоста Москва-Ереван-Кишинев-Минск.
Молдавские предприятия, за исключением расчетов в рублях, пока не практикуют и не знакомы с расчетами в национальных валютах других стран СНГ, сообщил Бадыр.
"Определенный потенциал здесь есть, и его нужно простимулировать. Безусловно, это должно строиться на основе уважения международных обязательств каждой из стран СНГ по ведению торговой деятельности на международном уровне, обязательств стран, подписанных ранее, и требований международных экономических организаций", – сказал представитель ТПП Молдовы.
Он отметил, что за последние 15 лет внешнеэкономические связи Молдовы претерпели значительные изменения. Экспортно-импортные операции переориентировались на ЕС. В результате доля экспорта в страны Евросоюза занимает в настоящее время в Молдове более 60%, а импорта – на уровне 50%.
"Это в значительной мере сузило потенциал использования национальных валют стран СНГ для международных расчетов между предприятиями. Тем не менее доля стран СНГ во внешнеэкономической деятельности Молдовы сохранилась на уровне 15% экспорта и 24% импорта. Предполагаю, в перспективе это может служить для молдавских предприятий фактором определенного интереса к расширению доли использования национальных валют в расчетах", – сказал Бадыр.
Видеомост на площадке информационного агентства и радиостудии Sputnik в рамках серии совместных мероприятий "Торговля и развитие" был организован при участии Межгосударственного банка, Исполнительного комитета СНГ и Совета руководителей ТПП стран СНГ.
Цель сессии – обсудить возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.