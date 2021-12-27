https://ru.sputnik.md/20211227/videomost-moldavskie-predpriyatiya-tenge-dramom-somom-47551933.html

Видеомост: будут ли молдавские предприятия работать с тенге, драмом и сомом

Видеомост: будут ли молдавские предприятия работать с тенге, драмом и сомом

В структурах СНГ продолжается дискуссия о повышении роли национальных валют в торговле.

2021-12-27T12:46+0200

2021-12-27T12:46+0200

2021-12-27T13:05+0200

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Расчеты в национальных валютах стран СНГ в международной торговле – недостаточно изученный потенциал для предприятий Молдовы. Об этом заявил глава управления экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Молдовы Юрий Бадыр в ходе видеомоста Москва-Ереван-Кишинев-Минск.Молдавские предприятия, за исключением расчетов в рублях, пока не практикуют и не знакомы с расчетами в национальных валютах других стран СНГ, сообщил Бадыр. "Определенный потенциал здесь есть, и его нужно простимулировать. Безусловно, это должно строиться на основе уважения международных обязательств каждой из стран СНГ по ведению торговой деятельности на международном уровне, обязательств стран, подписанных ранее, и требований международных экономических организаций", – сказал представитель ТПП Молдовы.Он отметил, что за последние 15 лет внешнеэкономические связи Молдовы претерпели значительные изменения. Экспортно-импортные операции переориентировались на ЕС. В результате доля экспорта в страны Евросоюза занимает в настоящее время в Молдове более 60%, а импорта – на уровне 50%."Это в значительной мере сузило потенциал использования национальных валют стран СНГ для международных расчетов между предприятиями. Тем не менее доля стран СНГ во внешнеэкономической деятельности Молдовы сохранилась на уровне 15% экспорта и 24% импорта. Предполагаю, в перспективе это может служить для молдавских предприятий фактором определенного интереса к расширению доли использования национальных валют в расчетах", – сказал Бадыр.Видеомост на площадке информационного агентства и радиостудии Sputnik в рамках серии совместных мероприятий "Торговля и развитие" был организован при участии Межгосударственного банка, Исполнительного комитета СНГ и Совета руководителей ТПП стран СНГ.Цель сессии – обсудить возможность использования национальных валют во взаимной торговле, выявить спрос со стороны участников внешнеэкономической деятельности на механизмы стимулирования экспортно-импортных операций, усилить их интерес к взаимодействию на пространстве СНГ.

https://ru.sputnik.md/20211222/sputnik-priglashaet-videomost-moskva-minsk-erevan-kishinev-torgovlya-razvitie-47439620.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, снг, торговля