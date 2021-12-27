https://ru.sputnik.md/20211227/zamglavy-mid-rf-rudenko-nastroy-moldova-rukovodstvo-47546856.html

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко: мы приветствуем настрой молдавского руководства

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко: мы приветствуем настрой молдавского руководства

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко: мы приветствуем настрой молдавского руководства

2021-12-27T10:25+0200

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Ровно 30 лет назад Советский Союз формально прекратил существование, одновременно на территории большинства республик бывшего Союза заработало новое объединение – Содружество Независимых Государств. О попытках вмешательства Запада во внутренние дела государств СНГ, конституционной реформе в Беларуси, ситуации на Южном Кавказе, отношениях с новыми властями Афганистана, борьбе с пандемией коронавируса и других горячих проблемах постсоветского пространства в эксклюзивном интервью агентству Sputnik рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.– Наметились ли позитивные изменения в отношениях России и Молдовы после визита в Москву Заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николая Попеску? И шла ли речь о подготовке визита Президента Республики Молдова Майи Санду в Москву?– После некоторой паузы, вызванной электоральными процессами в Молдове, можно констатировать постепенное возобновление политического диалога с Кишиневом. Наши двусторонние контакты обретают регулярный, устойчивый характер.В августе 2021 года Кишинев посетил заместитель руководителя администрации Президента РФ Дмитрий Козак. В октябре в Москву приезжали вице-премьеры Молдовы Влад Кульминский и Андрей Спыну, в Афинах состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу.В ходе рабочего визита в Россию Николая Попеску 17 ноября 2021 года были подписаны совместное заявление министров иностранных дел по случаю 20-летия двустороннего Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года и план межмидовских консультаций на 2022-2023 годы. Состоялась также встреча сопредседателей двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Попеску и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Достигнута договоренность о проведении в первом квартале 2022 года 17-го заседания комиссии, подготовка к которому ведется в настоящее время. Продолжатся контакты и по линии МИДов двух стран.Мы приветствуем настрой молдавского руководства на конструктивное, прагматичное сотрудничество с Россией, направленное на решение открытых вопросов. Рассчитываем при этом, что соответствующие заявления молдавской стороны будут подкрепляться практическими шагами. Со своей стороны готовы к продолжению такого взаимодействия на принципах прагматизма и взаимного учета интересов.Что касается возможности визита президента Республики Молдова Майи Санду в Россию, то этот вопрос российская сторона уже неоднократно комментировала, в том числе по итогам недавних переговоров с Николаем Попеску в Москве – говорить о таком визите можно будет тогда, когда для этого будет сформирована весомая и насыщенная повестка дня.– Можно ли рассчитывать в ближайшее время на проведение официальной встречи формата "5+2"? Он бездействует уже два года. Обсуждается ли в практической плоскости вопрос вывода из Приднестровья ОГРВ и складов с боеприпасами?– Да, действительно, в течение последних двух лет процесс приднестровского урегулирования переживает не лучшие времена. Показателем является то, что последняя официальная встреча международного переговорного процесса "5+2" состоялась в Братиславе еще в октябре 2019 года. Причин затянувшейся паузы несколько – это и пандемия коронавируса, и внутриполитические процессы в самой Молдове.В 2021 году Россия и другие посредники и наблюдатели формата "5+2" приложили немало усилий для подготовки и проведения его очередного заседания до конца года. Такая возможность была вполне реальной, но так и не была реализована из-за позиции молдавской стороны. Казалось бы, именно Кишинев должен быть наиболее заинтересован в продвижении вперед процесса урегулирования, восстановлении динамики работы формата "5+2". Однако возобладали, видимо, какие-то иные соображения.В качестве страны-гаранта и посредника в переговорном процессе, как и в двустороннем плане, призываем Кишинев и Тирасполь активизировать диалог по вопросам приднестровского урегулирования, в т. ч. в формате "5+2". Выступаем за восстановление ритмичной работы этого механизма и скорейшее проведение назревшей встречи. Такая политическая воля со стороны Тирасполя имеется.Что касается присутствия оперативной группы российских войск на левобережье Днестра, то оно имеет ясно обозначенные цели. ОГРВ прежде всего обеспечивает российский миротворческий контингент в составе Совместных миротворческих сил. Мандат миротворческой операции далеко не исчерпан и четко увязан с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Пока до этого далеко.Другая причина нахождения ОГРВ в Приднестровье – необходимость охраны складов военного имущества. Это – целиком наша ответственность. Мы не отказываемся от обязательств по вывозу и утилизации этого имущества и готовы совместно с молдавской стороной рассмотреть практические шаги в этой области.– В последнее время на постсоветском пространстве происходят события, которые не могут не затрагивать интересы России. Осложнения на белорусско-польской границе, вспышки на карабахском направлении, газовый кризис в Молдове, акции протеста в Грузии, возросшая активность НАТО вблизи российских границ. Считаете ли вы это долгосрочной тенденцией? Что намерена предпринять и предпринимает Россия и какую роль в урегулировании ситуации могло бы сыграть СНГ?– Любые значимые события и процессы, происходящие на постсоветском пространстве, в той или иной степени затрагивают интересы России, т. к. речь идет о наших ближайших соседях. Мы придаем первостепенное значение обеспечению стабильности и устойчивого развития региона. К сожалению, такая ситуация устраивает далеко не всех, действия некоторых стран направлены на разжигание в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками.На протяжении последних лет мы наблюдаем непрекращающиеся попытки со стороны Запада вмешиваться во внутренние дела государств – участников СНГ. К приведенным вами примерам можно добавить практически полный "перевод" Киева под внешнее управление, открытую внешнюю поддержку несистемной оппозиции в Белоруссии с целью реализовать в республике сценарий очередной "цветной революции", попытки США разместить в центральноазиатских странах военную инфраструктуру под предлогом обострения ситуации в Афганистане. Отмечаем активные шаги по наращиванию военно-биологической активности западных стран на постсоветском пространстве якобы для противодействия пандемии, втягивание стран Содружества в провокационные антироссийские мероприятия НАТО, в том числе в зонах, непосредственно примыкающих к Российской Федерации. Этот список можно продолжить.Конечно, вопросы обеспечения безопасности и устойчивости системы мироустройства постоянно находятся в повестке дня СНГ. На встречах глав государств, правительств, министров иностранных дел кризисные ситуации в конкретных странах, межгосударственные противоречия, в том числе спровоцированные и подогреваемые извне, обсуждаются предметно и откровенно. И это ценно! Партнеры по Содружеству в целом адекватно оценивают ситуацию и реальные мотивы США и других стран Запада, в большинстве своем наши друзья критически настроены к санкционному и политическому давлению, навязыванию чуждых ценностей.Для нас важно не только не допустить ослабления традиционных союзнических отношений со странами СНГ, но и всесторонне содействовать их укреплению в различных сферах. При этом в отличие от НАТО или ЕС в СНГ нет практики навязывания партнерам решений, не отвечающих их интересам. Мы выступаем за равноправный и заинтересованный диалог по любым, в том числе чувствительным для России темам.Содружество, отмечающее в 2021 году 30-летний юбилей, доказало свою жизнеспособность как многопрофильная региональная организация, востребованная площадка для разнопланового диалога. Со своей стороны будем и далее прилагать усилия для совершенствования его деятельности, расширения отраслевого сотрудничества, повышения практической отдачи от взаимодействия государств-участников.– В течение последнего года Россия активно помогала странам СНГ в борьбе с пандемией коронавируса. Сейчас на пороге новый виток и новые угрозы – штамм "омикрон". Планируется ли согласование действий и дальнейшее развитие сотрудничества по этому направлению?– Наша жизнь уже почти два года проходит под знаком борьбы с пандемией COVID-19. Такая новая реальность с нами, по-видимому, надолго: в различных регионах мира постоянно обнаруживаются новые штаммы, а количество заболевших, к сожалению, снижается не сильно.Однако, как ни парадоксально, при поиске ответов на столь серьезный вызов мы сумели найти ресурсы для роста и развития. Речь идет прежде всего об углубленной цифровизации различных сфер человеческой жизнедеятельности, обмене самыми современными биомедицинскими технологиями.Что касается стран СНГ, исходим из важности сохранения общего санитарно-эпидемиологического пространства. Россия готова сыграть свою роль в этом процессе. Именно поэтому мы продолжаем оказывать всестороннюю помощь друзьям по Содружеству в противодействии COVID-19. Взаимная поддержка и взаимовыручка в непростой ситуации естественны и нормальны. Это то, что отличает ближайших друзей и союзников, которые бок о бок жили столетиями.С начала пандемии мы направили в государства СНГ более сотни тысяч вакцин, большое количество тест-систем, медикаментов, средств индивидуальной защиты, мобильных диагностических комплексов и современных микробиологических лабораторий. По линии Минздрава России, Минобороны России, Роспотребнадзора в страны Содружества для оказания научно-методической поддержки и накопления собственного опыта выезжают российские специалисты-медики.На повестке дня – углубление налаженного предметного взаимодействия и оказание всей необходимой научно-методической поддержки. Отмечаем эффективность регулярных контактов между эпидемиологическими службами наших стран, в частности, в рамках заседаний Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств – участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней. Отрадно, что совершенствуется договорно-правовая база Содружества.– Одна из волнующих граждан стран СНГ тем – непризнание Россией сертификатов о вакцинации "Спутником V" за границей (то есть прививка "Спутником", например, в казахстанской поликлинике в России не признается), что создает ряд проблем множеству мигрантов из стран Содружества. Из-за чего возникла такая проблема и какие пути для ее решения существуют сегодня?– Хотел бы начать с того, что российская вакцина "Спутник V" активно применяется абсолютно во всех странах СНГ, кроме разве что Украины, пользуется доверием и, как следствие, большим спросом у местного населения. Поставки, как я уже говорил, исчисляются сотнями тысяч доз первого и второго компонентов. В Армении, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане успешно налажено лицензионное производство, с Азербайджаном такой вопрос в стадии обсуждения. Считаю, что это большая победа отечественной науки, в том числе в международном разрезе. Восстановлению мобильности населения в условиях пандемии помогает также реализация совместного проекта в области инноваций и информационных технологий – цифровое приложение "Путешествую без COVID-19". Его участниками являются все страны ЕАЭС и большинство партнеров по СНГ.В настоящее время под общей координацией правительства Российской Федерации ведется обстоятельная работа по международному признанию сертификатов о вакцинации российскими препаратами, включая тему признания QR-кодов вакцинных сертификатов, с иностранными государствами, зарубежными экономическими и политическими объединениями. Создана соответствующая межведомственная рабочая группа под руководством Минздрава России. Идут профильные консультации с рядом стран, среди которых Казахстан, в ходе которых обсуждается форма договоренности и другие правовые аспекты.Убежден, что многие граждане не только Российской Федерации, но и целого ряда других государств, прежде всего стран СНГ, рассчитывают на скорейшее решение проблемы с признанием сертификатов. Хочу заверить, что МИД России со своей стороны делает для этого все возможное.– В феврале 2022 года в Белоруссии запланирован референдум по конституционной реформе. После реформы, очевидно, последует проведение новых президентских выборов. Что Россия ожидает от этой политической трансформации?– Конституционная реформа, как и определение сроков новых президентских выборов, – это внутреннее дело Белоруссии. В России искренне заинтересованы во внутриполитической стабильности и процветании союзного нам государства. Видим, что белорусские власти делают все возможное для консолидации общества и удовлетворения запроса его части на модернизацию политического устройства республики. Работа над поправками в Основной закон ведется открыто, с максимальным охватом различных слоев населения, включая конструктивную оппозицию. Более того, перед их вынесением на голосование планируются широкие общественные слушания.Уверены, что конституционный референдум пройдет прозрачно и без провокаций. Россия примет любой его результат. Право самостоятельно, без давления извне, определять пути развития своего государства принадлежит исключительно гражданам этой страны. И только от их решения будет зависеть, когда в Белоруссии состоятся новые президентские выборы.Что касается наших ожиданий, то надеемся, что главным итогом политической трансформации в Белоруссии станет укрепление ее государственности, окончательная стабилизация внутриполитической ситуации и рост благосостояния населения. В случае необходимости мы всегда "подставим плечо" братской нам республике, с которой совместными усилиями кропотливо, на равноправных условиях и с глубоким уважением друг к другу строим Союзное государство.– Какова вероятность того, что платформа "3+3" станет рабочей? Принципиально ли в ней участие Грузии, которая пока отказывается присутствовать в этом региональном проекте? Может ли платформа "3+3" хотя бы на начальном этапе работать как "3+2" (без Грузии)?– Региональная консультативная платформа "3+3" создавалась и уже функционирует как прагматичный, неполитизированный формат, направленный на сближение стран Южного Кавказа и их соседей. Акцент в нашей совместной работе делаем на вопросах, представляющих общий интерес и работающих на укрепление мер доверия: развитии торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами. Прошедшее в Москве 10 декабря 2021 года первое заседание "3+3" показало, что участники заинтересованы не только в поддержании конструктивного диалога, но и в налаживании практического взаимодействия.Сожалеем, что, несмотря на очевидную выгоду от участия в работе платформы, Тбилиси не направил своих представителей на первую встречу. При этом все участники выразили заинтересованность в подключении Грузии и сошлись в том, что "дверь" для этой страны остается открытой.– Обсуждаются ли с партнерами из стран ЦА риски, связанные с возможным притоком беженцев из Афганистана в страны региона? Идет ли речь о дополнительных совместных мерах для предотвращения террористической угрозы из крайне нестабильного сейчас Афганистана?– Разумеется, эта проблема, решение которой носит комплексный характер, входит в число основных тем обсуждения с нашими центральноазиатскими партнерами. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация в самом Афганистане, удастся ли общими силами уберечь эту страну от гуманитарной катастрофы. Мы принимаем участие в ее решении, оказывая прямую помощь народу Афганистана, добиваясь мобилизации международной поддержки, в том числе "разморозки" средств афганского правительства на счетах в иностранных банках. С другой стороны, у нас есть четкое понимание, что вместе с беженцами в сопредельные страны могут просочиться террористы. Исходя из этого, мы совместно с соседними с Афганистаном государствами принимаем меры упреждающего характера, обмениваемся информацией, проводим совместные учения и маневры, помогаем поставками техники, продукции военного назначения, спецсредств, прежде всего для пограничной безопасности. Стоит также отметить, что наши центральноазиатские партнеры имеют многовековой опыт соседства с Афганистаном и лучше многих понимают специфику выстраивания отношений с ним. Делают они это исходя из своих задач безопасности и развития, а также традиционных связей с родственными общинами по ту сторону границы. Мы с пониманием относимся к этому. Наша задача – координировать шаги в общих интересах: преодоления внутриафганского кризиса, недопущения "перелива" угроз в нашу сторону.

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