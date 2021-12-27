https://ru.sputnik.md/20211227/zhdat-li-sneg-moldove-na-novyy-god-otvet-sinoptikov-47572377.html

Ждать ли снег в Молдове на Новый год: ответ синоптиков

Ждать ли снег в Молдове на Новый год: ответ синоптиков

В последние дни в Молдове зима радует жителей страны праздничной погодой но к Новому году снег может полностью растаять.

2021-12-27T22:30+0200

2021-12-27T22:30+0200

2021-12-27T22:30+0200

прогноз погоды

общество

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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. На Новый год в Молдове может не быть снега, а также к тому времени может не остаться сугробов, образовавшихся за выходные и в начале недели. Это заявил корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка."Если говорить про Новый год, то на праздник у нас может не остаться снега - возможно, только в тех местах, где слой более плотный", - отметил Рошка. Как добавил синоптик, снежный покров будет оставаться на дорогах еще 2-3 дня, а к Новому году может растаять в большинстве населенных пунктов. "31 декабря ожидаются осадки, но, возможно даже в форме дождя. В атмосфере много динамичных процессов, поэтому может еще что-то переменится, и, возможно, будет снег", - пояснил собеседник Sputnik. Согласно последнему прогнозу погоды, 31 декабря в Молдове ожидается от 0 до +5 днем, а ночью от -1 до -6. В этот день обещают слабые осадки, но в какой форме не говорится.

https://ru.sputnik.md/20211227/snega-vypal-moldova-47553046.html

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