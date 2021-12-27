https://ru.sputnik.md/20211227/zheltyy-kod-moldova-sneg-47557241.html

Новый "желтый код": на Молдову надвигаются снегопады

Новый "желтый код": на Молдову надвигаются снегопады

В стране ожидаются обильные осадки в виде снега, возможно на дорогах сформируется гололед.

2021-12-27T15:03+0200

2021-12-27T15:03+0200

2021-12-27T16:12+0200

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желтый код

снег

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила "желтый код" в связи с обильными осадками. Предупреждение будет действовать с 20.00 вечера 27 декабря и до 9.00 утра 28 декабря. "Ожидаются обильные осадки в форме дождя со снегом, (7-15 миллиметров на квадратный метр). На дорогах будут формироваться гололед и сугробы", – говорится в сообщении гидрометеослужбы. В Молдове с выходных идет снег, замело несколько населенных пунктов страны и трассы. Ранее руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка рассказал, что в стране за сутки выпало до восьми миллилитров воды осадков или 16 сантиметров снега на квадратный метр. "Осадки, которые в дальнейшем выпадут в Молдове, будут смешанными. Чистый снег, мокрый снег с дождем и даже просто дождь. По нашим данным, осадки будут идти сегодня и завтра", – рассказал Рошка.Позднее в стране ожидается плюсовая температура и снег растает. На данный момент на молдавских дорогах для расчистки снега задействовали 127 единиц спецтехники, использовали 862 тонны противоскользящего материала и привлекли к работе 109 сотрудников.

https://ru.sputnik.md/20211227/snega-vypal-moldova-47553046.html

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