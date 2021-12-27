https://ru.sputnik.md/20211227/zhurnalisty-rossii-ssha-yemena-obladateli-mezhdunarodnoy-premii-rt-dlya-voenkorov-47567765.html

Журналисты из России, США и Йемена – обладатели международной премии RT для военкоров

Журналисты из России, США и Йемена – обладатели международной премии RT для военкоров

Жюри определило победителей премии, специально учрежденной телеканалом RT для военных корреспондентов.

2021-12-27T19:50+0200

2021-12-27T19:50+0200

2021-12-27T19:50+0200

россия

премия

rt

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КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Определились победители Международной премии имени Халеда аль-Хатыба – 2021, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Ими стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. Премия учреждена телеканалом RT в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с телеканалом RT Arabic.Международная премия имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) вручается в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: текст", "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" – о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и о возвращении к мирной жизни. Эта номинация в 2021 году была представлена впервые.В состав жюри премии в этом году вошли военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине трех телевизионных премий ТЭФИ, журналист и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, обладатель ряда премий и государственных наград за военные репортажи, и военкор RT Мария Финошина, освещавшая крупные вооруженные конфликты последних лет и массовые акции протеста по всему миру. Кроме того, работы участников оценивали журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, эксперт по арабским странам, корреспондент египетской газеты Youm7 Ахмед Гомаа и греческий журналист, лауреат международных премий Константинос Антонопулос.В первой номинации "Лучшая работа из зоны конфликта: видео" победителем стал российский журналист Александр Лукьянов за спецрепортаж "Звенящая тишина" на телеканале "Россия 24"). Автор побывал на линии соприкосновения в Донбассе, где, по словам представителей ДНР, украинские военные все чаще нарушают режим прекращения огня, и побеседовал с местными жителями, которые восстанавливают дома, разрушенные в результате обстрелов.В категории "Лучшая работа из зоны конфликта: текст" лучшим был признан репортаж Анужа Чопра из США "Бои и кровопролитные столкновения в Марибе (Йемен)" (агентство AFP). Репортаж рассказывает о ситуации в богатом природными ресурсами регионе Йемена Марибе, за него борются повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией вооруженные силы страны. За несколько месяцев ожесточенного противостояния в этом регионе погибли сотни человек. Гражданская война в Йемене длится с 2014 года.В номинации "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" победителей оказалось двое. Это короткометражный документальный фильм Рании Абдуллы (Йемен) "Прерванная жизнь", телеканал YEMEN-TV. Это рассказ о жизни 38 семей в Йемене, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных действий. Отсутствие медицинской помощи и нехватка лекарств в первую очередь бьют по женскому населению. Журналисты обратились к местным властям, которые пообещали оказать помощь героиням фильма.Второй победитель в этой номинации – Неха Вадекар (США), "Битва в Кабу-Делгаду: скрытая война за природные ресурсы Мозамбика", газета The Telegraph. Это статья-расследование, она посвящена проблеме радикализации молодежи в провинции Кабу-Делгаду на северо-востоке Мозамбика. В террористические группировки объединяются молодые люди, считающие, что власти страны ограничивают доступ населения к природным ресурсам. Жертвами нападений боевиков на города и деревни становятся в основном мирные жители.Каждый победитель Международной премии имени Халеда аль-Хатыба – 2021 получит денежный приз в размере около 200 тысяч рублей.В первый год премии имени Халеда аль-Хатыба были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была вручена его семье на первой церемонии вручения наград.

https://ru.sputnik.md/20211222/konkurs-imeni-andreya-stenina-2022-47415605.html

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