https://ru.sputnik.md/20211228/apellyatsionnaya-palata-arest-kavkalyuk-47585706.html

Апелляционная палата оставила в силе заочный арест Кавкалюка

Апелляционная палата оставила в силе заочный арест Кавкалюка

Полковника Георгия Кавкалюка по-прежнему находится в розыске.

2021-12-28T12:30+0200

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арест

интерпол

георге кавкалюк

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе заключение суда Кишинева, на основании которого бывший заместитель руководителя Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк должен быть задержан и заключен под стражу.Напомним, недавно Интерпол принял запрос об уведомлении обвиняемого по уголовному делу, в котором прокуратура PCCOCS сформулировала ему обвинение в координации производства файлов Петича (инсценировка изнасилования) и Вербицкого (инсценировка незаконной перевозки патронов "Калашников" в Украину).В течение уголовного периода, расследованного прокуратурой, обвиняемый занимал должность заместителя начальника полиции Республики Молдова.Решение Апелляционного суда было вынесено после обжалования его ходатайства о предварительном заключении, после того как ему была выдана повестка о явке в УКПКН, которую, однако, он не выполнил.Ранее бывший замглавы генинспектората полиции и лидер партии PACE был объявлен Интерполом в розыск для экстрадиции в Молдову.Георгий Кавкалюк попал в поле зрения Интерпола по запросу прокуроров, которые расследуют его дело о фабрикации дел в отношении Георгия Петика и Руслана Вербицкого. Напоминаем, что 19 ноября кишиневский суд сектора Чеканы выдал ордер предварительный арест сроком на 30 дней для экс-начальника Главной инспекции полиции (ГИП) Георгия Кавкалюка. Решение было принято судьями в отсутствие последнего, поскольку его нет в стране.По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, Кавкалюка обвиняют в фабрикации дел на Георгия Петика и Руслана Вербицки.

https://ru.sputnik.md/20211220/interpol-obyavil-georgiya-kavkalyuka-v-rozysk-dlya-aresta-i-ekstraditsii-47386801.html

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арест, интерпол, георге кавкалюк