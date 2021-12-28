https://ru.sputnik.md/20211228/apellyatsionnaya-palata-arest-kavkalyuk-47585706.html
Апелляционная палата оставила в силе заочный арест Кавкалюка
Апелляционная палата оставила в силе заочный арест Кавкалюка
Полковника Георгия Кавкалюка по-прежнему находится в розыске.
2021-12-28T12:30+0200
2021-12-28T12:30+0200
2021-12-28T14:03+0200
арест
интерпол
георге кавкалюк
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе заключение суда Кишинева, на основании которого бывший заместитель руководителя Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк должен быть задержан и заключен под стражу.Напомним, недавно Интерпол принял запрос об уведомлении обвиняемого по уголовному делу, в котором прокуратура PCCOCS сформулировала ему обвинение в координации производства файлов Петича (инсценировка изнасилования) и Вербицкого (инсценировка незаконной перевозки патронов "Калашников" в Украину).В течение уголовного периода, расследованного прокуратурой, обвиняемый занимал должность заместителя начальника полиции Республики Молдова.Решение Апелляционного суда было вынесено после обжалования его ходатайства о предварительном заключении, после того как ему была выдана повестка о явке в УКПКН, которую, однако, он не выполнил.Ранее бывший замглавы генинспектората полиции и лидер партии PACE был объявлен Интерполом в розыск для экстрадиции в Молдову.Георгий Кавкалюк попал в поле зрения Интерпола по запросу прокуроров, которые расследуют его дело о фабрикации дел в отношении Георгия Петика и Руслана Вербицкого. Напоминаем, что 19 ноября кишиневский суд сектора Чеканы выдал ордер предварительный арест сроком на 30 дней для экс-начальника Главной инспекции полиции (ГИП) Георгия Кавкалюка. Решение было принято судьями в отсутствие последнего, поскольку его нет в стране.По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, Кавкалюка обвиняют в фабрикации дел на Георгия Петика и Руслана Вербицки.
https://ru.sputnik.md/20211220/interpol-obyavil-georgiya-kavkalyuka-v-rozysk-dlya-aresta-i-ekstraditsii-47386801.html
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арест, интерпол, георге кавкалюк
Апелляционная палата оставила в силе заочный арест Кавкалюка
12:30 28.12.2021 (обновлено: 14:03 28.12.2021)
Полковник Георгий Кавкалюк по-прежнему находится в розыске.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе заключение суда Кишинева, на основании которого бывший заместитель руководителя Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк должен быть задержан и заключен под стражу.
Напомним, недавно Интерпол принял запрос об уведомлении обвиняемого по уголовному делу, в котором прокуратура PCCOCS сформулировала ему обвинение в координации производства файлов Петича (инсценировка изнасилования) и Вербицкого (инсценировка незаконной перевозки патронов "Калашников" в Украину).
В течение уголовного периода, расследованного прокуратурой, обвиняемый занимал должность заместителя начальника полиции Республики Молдова.
Решение Апелляционного суда было вынесено после обжалования его ходатайства о предварительном заключении, после того как ему была выдана повестка о явке в УКПКН, которую, однако, он не выполнил.
Ранее бывший замглавы генинспектората полиции и лидер партии PACE был объявлен Интерполом в розыск для экстрадиции в Молдову.
Георгий Кавкалюк попал в поле зрения Интерпола по запросу прокуроров, которые расследуют его дело о фабрикации дел в отношении Георгия Петика и Руслана Вербицкого.
Напоминаем, что 19 ноября кишиневский суд сектора Чеканы выдал ордер предварительный арест сроком на 30 дней для экс-начальника Главной инспекции полиции (ГИП) Георгия Кавкалюка. Решение было принято судьями в отсутствие последнего, поскольку его нет в стране.
По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, Кавкалюка обвиняют в фабрикации дел на Георгия Петика и Руслана Вербицки.