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Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке
Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке
Всего 12 бутиков было уничтожено пламенем.
2021-12-28T11:47+0200
2021-12-28T14:06+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Крупный пожар произошел в Бричанах, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, сообщение поступило в 00.53, в ночь на вторник. По предварительной информации, пожар вспыхнул рядом с городским рынком. В ГИЧС отметили: прибыв на место, спасатели установили, что пламенем охватило коммерческое помещение на территории рынка. "Для тушения огня выдвинулись четыре пожарных расчета. Пламя было локализовано в в 1.51. Полностью ликвидировали пожар в 5.47", – говорится в сообщении спасателей. В результате пожара никто не пострадал. "Сгорели 12 бутиков с продовольствием, одеждой и другими ценностями внутри, подготовленными к продаже", – добавили в ГИЧС. Как уточнили спасатели, благодаря своевременному вмешательству удалось помешать пожару распространиться на другие бутики и коммерческие помещения. Все обстоятельства пожара выясняются.
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в молдове, молдова, бричаны, пожар

Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке

11:47 28.12.2021 (обновлено: 14:06 28.12.2021)
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMСпасатели ликвидировали пожар в Бричанах
Спасатели ликвидировали пожар в Бричанах - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Всего 12 бутиков было уничтожено пламенем.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Крупный пожар произошел в Бричанах, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, сообщение поступило в 00.53, в ночь на вторник. По предварительной информации, пожар вспыхнул рядом с городским рынком.
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMСпасатели ликвидировали пожар в Бричанах
Спасатели ликвидировали пожар в Бричанах - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
Спасатели ликвидировали пожар в Бричанах
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
В ГИЧС отметили: прибыв на место, спасатели установили, что пламенем охватило коммерческое помещение на территории рынка.
"Для тушения огня выдвинулись четыре пожарных расчета. Пламя было локализовано в в 1.51. Полностью ликвидировали пожар в 5.47", – говорится в сообщении спасателей.
В результате пожара никто не пострадал.
"Сгорели 12 бутиков с продовольствием, одеждой и другими ценностями внутри, подготовленными к продаже", – добавили в ГИЧС.
Как уточнили спасатели, благодаря своевременному вмешательству удалось помешать пожару распространиться на другие бутики и коммерческие помещения.
Все обстоятельства пожара выясняются.
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