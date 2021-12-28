https://ru.sputnik.md/20211228/brichani-chetyre-rascheta-plamya-rynok-47584395.html
Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке
Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке
Всего 12 бутиков было уничтожено пламенем.
2021-12-28T11:47+0200
2021-12-28T11:47+0200
2021-12-28T14:06+0200
общество
в молдове
молдова
бричаны
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47582408_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_4877c5ea0fc842f58576ca4a297541c2.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Крупный пожар произошел в Бричанах, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, сообщение поступило в 00.53, в ночь на вторник. По предварительной информации, пожар вспыхнул рядом с городским рынком. В ГИЧС отметили: прибыв на место, спасатели установили, что пламенем охватило коммерческое помещение на территории рынка. "Для тушения огня выдвинулись четыре пожарных расчета. Пламя было локализовано в в 1.51. Полностью ликвидировали пожар в 5.47", – говорится в сообщении спасателей. В результате пожара никто не пострадал. "Сгорели 12 бутиков с продовольствием, одеждой и другими ценностями внутри, подготовленными к продаже", – добавили в ГИЧС. Как уточнили спасатели, благодаря своевременному вмешательству удалось помешать пожару распространиться на другие бутики и коммерческие помещения. Все обстоятельства пожара выясняются.
https://ru.sputnik.md/20211223/pozhary-sever-moldovy-47456612.html
молдова
бричаны
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47582408_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0aa1b02964f759a1b09a62318bc4d96d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, бричаны, пожар
Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке
11:47 28.12.2021 (обновлено: 14:06 28.12.2021)
Всего 12 бутиков было уничтожено пламенем.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Крупный пожар произошел в Бричанах, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, сообщение поступило в 00.53, в ночь на вторник. По предварительной информации, пожар вспыхнул рядом с городским рынком.
В ГИЧС отметили: прибыв на место, спасатели установили, что пламенем охватило коммерческое помещение на территории рынка.
"Для тушения огня выдвинулись четыре пожарных расчета. Пламя было локализовано в в 1.51. Полностью ликвидировали пожар в 5.47", – говорится в сообщении спасателей.
В результате пожара никто не пострадал.
"Сгорели 12 бутиков с продовольствием, одеждой и другими ценностями внутри, подготовленными к продаже", – добавили в ГИЧС.
Как уточнили спасатели, благодаря своевременному вмешательству удалось помешать пожару распространиться на другие бутики и коммерческие помещения.
Все обстоятельства пожара выясняются.