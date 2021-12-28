https://ru.sputnik.md/20211228/brichani-chetyre-rascheta-plamya-rynok-47584395.html

Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке

Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке

Всего 12 бутиков было уничтожено пламенем.

2021-12-28T11:47+0200

2021-12-28T11:47+0200

2021-12-28T14:06+0200

общество

в молдове

молдова

бричаны

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47582408_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_4877c5ea0fc842f58576ca4a297541c2.jpg

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Крупный пожар произошел в Бричанах, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, сообщение поступило в 00.53, в ночь на вторник. По предварительной информации, пожар вспыхнул рядом с городским рынком. В ГИЧС отметили: прибыв на место, спасатели установили, что пламенем охватило коммерческое помещение на территории рынка. "Для тушения огня выдвинулись четыре пожарных расчета. Пламя было локализовано в в 1.51. Полностью ликвидировали пожар в 5.47", – говорится в сообщении спасателей. В результате пожара никто не пострадал. "Сгорели 12 бутиков с продовольствием, одеждой и другими ценностями внутри, подготовленными к продаже", – добавили в ГИЧС. Как уточнили спасатели, благодаря своевременному вмешательству удалось помешать пожару распространиться на другие бутики и коммерческие помещения. Все обстоятельства пожара выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211223/pozhary-sever-moldovy-47456612.html

молдова

бричаны

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, бричаны, пожар