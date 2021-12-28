https://ru.sputnik.md/20211228/covid-19-moldova-47603436.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-28T19:30+0200
2021-12-28T19:30+0200
2021-12-28T21:09+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 302 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в вторник.Зарегистрировано два случая "импорта" инфекции из Нидерландов и Великобритании.За минувшие сутки проведено 8357 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 375 065.У работников системы здравоохранения выявлено 15 случаев инфицирования – у 4 врачей, 3 медсестер и у 8 работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 893 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 146 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 24 человека).В то же время за сутки выздоровели 553 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 361 325.Минздрав сообщает о 20 погибших на фоне осложнений, из них трое – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9645.
https://ru.sputnik.md/20211228/novaya-partiya-vaktsiny-sputnik-dostavyat-pridnestrove-47593092.html
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в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:30 28.12.2021 (обновлено: 21:09 28.12.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 302 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в вторник.
Зарегистрировано два случая "импорта" инфекции из Нидерландов и Великобритании.
За минувшие сутки проведено 8357 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 375 065.
У работников системы здравоохранения выявлено 15 случаев инфицирования – у 4 врачей, 3 медсестер и у 8 работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 893 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 146 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 24 человека).
В то же время за сутки выздоровели 553 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 361 325.
Минздрав сообщает о 20 погибших на фоне осложнений, из них трое – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9645.