https://ru.sputnik.md/20211228/dorogi-kak-katok--avtobus-sekhal-v-kyuvet-v-kagulskom-rayone-47590732.html

Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе

Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе

Помощь пограничников потребовалась на трассе Кишинев-Джурджулешты.

2021-12-28T15:00+0200

2021-12-28T15:00+0200

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общество

в молдове

снегопад

гололед

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции оказали помощь в разблокировке автобуса, который соскользнул с дороги близ села Слобозия-Маре Кагульского района, на трассе Кишинев – Джурджулешты.Автобус заскользил на покрытой льдом проезжей части и слетел в кювет, где и застрял. Общими усилиями с местной полицией пограничники вытащили автобус на дорогу и отбуксировали на безопасный участок.Полиция предупреждает, что на всей территории страны дорожное движение осложнено из-за снега и гололеда. Водителям рекомендуется не отправляться в путь без необходимости, не превышать скорость, не совершать опасных маневров и учитывать длину тормозного пути.

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, снегопад, гололед