https://ru.sputnik.md/20211228/dorogi-kak-katok--avtobus-sekhal-v-kyuvet-v-kagulskom-rayone-47590732.html
Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе
Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе
Помощь пограничников потребовалась на трассе Кишинев-Джурджулешты.
2021-12-28T15:00+0200
2021-12-28T15:00+0200
2021-12-28T15:00+0200
общество
в молдове
снегопад
гололед
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции оказали помощь в разблокировке автобуса, который соскользнул с дороги близ села Слобозия-Маре Кагульского района, на трассе Кишинев – Джурджулешты.Автобус заскользил на покрытой льдом проезжей части и слетел в кювет, где и застрял. Общими усилиями с местной полицией пограничники вытащили автобус на дорогу и отбуксировали на безопасный участок.Полиция предупреждает, что на всей территории страны дорожное движение осложнено из-за снега и гололеда. Водителям рекомендуется не отправляться в путь без необходимости, не превышать скорость, не совершать опасных маневров и учитывать длину тормозного пути.
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Александр Исаев
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в молдове, снегопад, гололед
Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе
Помощь пограничников потребовалась на трассе Кишинев – Джурджулешты.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Сотрудники Пограничной полиции оказали помощь в разблокировке автобуса, который соскользнул с дороги близ села Слобозия-Маре Кагульского района, на трассе Кишинев – Джурджулешты.
Автобус заскользил на покрытой льдом проезжей части и слетел в кювет, где и застрял. Общими усилиями с местной полицией пограничники вытащили автобус на дорогу и отбуксировали на безопасный участок.
Полиция предупреждает, что на всей территории страны дорожное движение осложнено из-за снега и гололеда. Водителям рекомендуется не отправляться в путь без необходимости, не превышать скорость, не совершать опасных маневров и учитывать длину тормозного пути.