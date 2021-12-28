https://ru.sputnik.md/20211228/esche-odin-zheltyy-kod-moldova-usilyatsya-morozy-47585979.html

Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы

Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы

До 30 декабря в Молдове будут действовать сразу два предупреждения.

2021-12-28T12:05+0200

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила еще один "желтый код" в связи с усилением морозов. Предупреждение будет действовать с 29 по 30 декабря.Так, в ночь на 29 декабря в стране ожидается от –14 до –16 градусов мороза, а днем – от –7 до –1. Ранее во вторник синоптики вынесли еще одно предупреждение. С 28 по 30 декабря на дорогах Молдовы будут гололед и гололедица. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

https://ru.sputnik.md/20211228/moldova-zheltyy-kod-gololeditsa-47582593.html

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2021

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в молдове, молдова, желтый код, мороз