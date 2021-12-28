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Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы
Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы
До 30 декабря в Молдове будут действовать сразу два предупреждения.
2021-12-28T12:05+0200
2021-12-28T14:09+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила еще один "желтый код" в связи с усилением морозов. Предупреждение будет действовать с 29 по 30 декабря.Так, в ночь на 29 декабря в стране ожидается от –14 до –16 градусов мороза, а днем – от –7 до –1. Ранее во вторник синоптики вынесли еще одно предупреждение. С 28 по 30 декабря на дорогах Молдовы будут гололед и гололедица. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
https://ru.sputnik.md/20211228/moldova-zheltyy-kod-gololeditsa-47582593.html
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в молдове, молдова, желтый код, мороз

Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы

12:05 28.12.2021 (обновлено: 14:09 28.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
До 30 декабря в Молдове будут действовать сразу два предупреждения.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила еще один "желтый код" в связи с усилением морозов.
Предупреждение будет действовать с 29 по 30 декабря.

"В указанный период среднесуточная температура воздуха понизится на 5 градусов и больше", – говорится в сообщении метеослужбы.

Так, в ночь на 29 декабря в стране ожидается от –14 до –16 градусов мороза, а днем – от –7 до –1.
Ранее во вторник синоптики вынесли еще одно предупреждение. С 28 по 30 декабря на дорогах Молдовы будут гололед и гололедица.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Дождь зимой - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
Общество
В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица
10:53
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