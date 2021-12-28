https://ru.sputnik.md/20211228/esche-odin-zheltyy-kod-moldova-usilyatsya-morozy-47585979.html
Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы
Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы
До 30 декабря в Молдове будут действовать сразу два предупреждения.
2021-12-28T12:05+0200
2021-12-28T12:05+0200
2021-12-28T14:09+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила еще один "желтый код" в связи с усилением морозов. Предупреждение будет действовать с 29 по 30 декабря.Так, в ночь на 29 декабря в стране ожидается от –14 до –16 градусов мороза, а днем – от –7 до –1. Ранее во вторник синоптики вынесли еще одно предупреждение. С 28 по 30 декабря на дорогах Молдовы будут гололед и гололедица. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
https://ru.sputnik.md/20211228/moldova-zheltyy-kod-gololeditsa-47582593.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, желтый код, мороз
Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы
12:05 28.12.2021 (обновлено: 14:09 28.12.2021)
До 30 декабря в Молдове будут действовать сразу два предупреждения.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила еще один "желтый код" в связи с усилением морозов.
Предупреждение будет действовать с 29 по 30 декабря.
"В указанный период среднесуточная температура воздуха понизится на 5 градусов и больше", – говорится в сообщении метеослужбы.
Так, в ночь на 29 декабря в стране ожидается от –14 до –16 градусов мороза, а днем – от –7 до –1.
Ранее во вторник синоптики вынесли еще одно предупреждение. С 28 по 30 декабря на дорогах Молдовы будут гололед и гололедица.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.