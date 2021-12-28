https://ru.sputnik.md/20211228/esche-odno-ugolovnoe-delo-zaveli-na-imya-vyacheslava-platona-47580400.html

Еще одно уголовное дело завели на имя Вячеслава Платона

Еще одно уголовное дело завели на имя Вячеслава Платона

В прокуратуре при прошлом руководстве не стали заводить уголовное дело на бизнесмена, однако, сейчас документы были пересмотрены.

2021-12-28T09:48+0200

2021-12-28T09:48+0200

2021-12-28T09:48+0200

общество

в молдове

молдова

вячеслав платон

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КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) возбудила уголовное дело на Вячеслава Платона в связи с обоснованными подозрениями в уклонении от уплаты налогов как физического лица. Как сообщили в Генпрокуратуре, сумма налога, который, по данным Государственной налоговой службы, не уплачен соответствующим лицом, составляет более 7 миллионов леев и относится к периоду 2012-2015 годы.Как уточнили в Генпрокуратуре, по неясным причинам предыдущее руководство прокуратуры не отдавало распоряжения о рассмотрении заключения прокурора в соответствии с обязательными положениями Уголовно-процессуального кодекса, а предпочло направить уведомление прокурора в качестве простой информации в следственные органы.Впоследствии, как добавили в ведомстве, после смены руководства прокуратуры, при проверке обстоятельств отказа от обвинения были проверены другие действия, которые были подозрительными и были в поддержку Вячеслава Платона в этом уголовном процессе. В частности, с сентября 2021 года был найден акт уведомления прокурора. Таким образом, в ноябре 2021 года при правильном выполнении положений статьи 274 Уголовно-процессуального кодекса протокол был внесен в Реестр уголовных дел прокуратуры.Таким образом, 27 декабря 2021 года после изучения выводов, в том числе заключения Государственной налоговой службы, прокуроры PCCOCS распорядились о возбуждении уголовного дела по статье 244/1 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов физическими лицами, не практикующими предпринимательскую деятельность).

https://ru.sputnik.md/20211123/genprokuratura-rossii-otpravila-v-sud-delo-na-vyacheslava-platona-46639295.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, вячеслав платон