https://ru.sputnik.md/20211228/glava-midei-na-mezhpravkomissii-s-rossiey-obsudim-torgovlyueksport-47597965.html

Глава МИДЕИ: на межправкомиссии с Россией обсудим торговлю и экспорт

Глава МИДЕИ: на межправкомиссии с Россией обсудим торговлю и экспорт

Нику Попеску рассказал, когда ожидается заседание российско-молдавской межправкомиссии и что планируется обсуждать.

2021-12-28T16:28+0200

2021-12-28T16:28+0200

2021-12-28T16:49+0200

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Молдова договорилась с Россией о календаре политических консультаций, а также консультаций по линии министерств иностранных дел. Помимо этого, в марте ожидается организация молдавско-российской межправкомиссии. Такое заявление сделал в эфире общественного телеканала вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По его словам, все хорошо знают, что сотни тысяч граждан Молдовы работают и живут в РФ, у всех у них есть интересы. Кроме того, как подчеркнул Попеску, тысячи граждан работают в Молдове в сельскохозяйственном секторе. Напомним, Попеску находился 16-17 ноября с рабочим визитом в Москве. В столице России Попеску и глава МИД РФ Сергей Лавров подписали план межмидовских консультаций на 2022-2023 годы.Министр иностранных дел РФ отметил, что стороны "приветствовали настрой на развитие наших отношений на принципах прагматизма и учета взаимных интересов"."Этот документ традиционно закрепляет взаимный интерес и области для дальнейшего сотрудничества между нашими ведомствами в контексте выраженной обоюдной готовности к дальнейшему диалогу и празднованию в 2022 году 30-летия установления молдавско-российских дипломатических отношений", – добавил Попеску.Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме.

https://ru.sputnik.md/20211207/popesku-preimuschestva-sng-47019784.html

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в молдове, россия, молдова, межправкомиссия, мидеи, мид рф, нику попеску