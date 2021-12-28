https://ru.sputnik.md/20211228/glava-midei-na-mezhpravkomissii-s-rossiey-obsudim-torgovlyueksport-47597965.html
Глава МИДЕИ: на межправкомиссии с Россией обсудим торговлю и экспорт
Глава МИДЕИ: на межправкомиссии с Россией обсудим торговлю и экспорт
Нику Попеску рассказал, когда ожидается заседание российско-молдавской межправкомиссии и что планируется обсуждать.
2021-12-28T16:28+0200
2021-12-28T16:28+0200
2021-12-28T16:49+0200
политика
в молдове
россия
молдова
межправкомиссия
мидеи
мид рф
нику попеску
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46484207_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_88206dd10271caf980a29ecf467555f4.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Молдова договорилась с Россией о календаре политических консультаций, а также консультаций по линии министерств иностранных дел. Помимо этого, в марте ожидается организация молдавско-российской межправкомиссии. Такое заявление сделал в эфире общественного телеканала вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По его словам, все хорошо знают, что сотни тысяч граждан Молдовы работают и живут в РФ, у всех у них есть интересы. Кроме того, как подчеркнул Попеску, тысячи граждан работают в Молдове в сельскохозяйственном секторе. Напомним, Попеску находился 16-17 ноября с рабочим визитом в Москве. В столице России Попеску и глава МИД РФ Сергей Лавров подписали план межмидовских консультаций на 2022-2023 годы.Министр иностранных дел РФ отметил, что стороны "приветствовали настрой на развитие наших отношений на принципах прагматизма и учета взаимных интересов"."Этот документ традиционно закрепляет взаимный интерес и области для дальнейшего сотрудничества между нашими ведомствами в контексте выраженной обоюдной готовности к дальнейшему диалогу и празднованию в 2022 году 30-летия установления молдавско-российских дипломатических отношений", – добавил Попеску.Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме.
https://ru.sputnik.md/20211207/popesku-preimuschestva-sng-47019784.html
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46484207_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_7d0847dab5fde7f6c5465dbe672a4d5e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, россия, молдова, межправкомиссия, мидеи, мид рф, нику попеску
Глава МИДЕИ: на межправкомиссии с Россией обсудим торговлю и экспорт
16:28 28.12.2021 (обновлено: 16:49 28.12.2021)
Нику Попеску рассказал, когда ожидается заседание молдавско-российской межправкомиссии и что планируется обсуждать.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Молдова договорилась с Россией о календаре политических консультаций, а также консультаций по линии министерств иностранных дел. Помимо этого, в марте ожидается организация молдавско-российской межправкомиссии. Такое заявление сделал в эфире общественного телеканала вице-премьер, глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.
"В марте, вероятно, организуем межправкомиссию по экономическому сотрудничеству, на которой обсудим более детально разблокировку торговли и экспорта на российский рынок, есть еще темы, которые будем обсуждать в этом формате", – отметил Попеску.
По его словам, все хорошо знают, что сотни тысяч граждан Молдовы работают и живут в РФ, у всех у них есть интересы.
Кроме того, как подчеркнул Попеску, тысячи граждан работают в Молдове в сельскохозяйственном секторе.
"Их благосостояние зависит от нашей возможности продолжить или расширить экспорт сельскохозяйственной продукции на рынок РФ. Мы должны руководствоваться интересами и этих граждан", – уверен вице-премьер.
Напомним, Попеску находился 16-17 ноября с рабочим визитом в Москве. В столице России Попеску и глава МИД РФ Сергей Лавров подписали план межмидовских консультаций на 2022-2023 годы.
Министр иностранных дел РФ отметил, что стороны "приветствовали настрой на развитие наших отношений на принципах прагматизма и учета взаимных интересов".
"Этот документ традиционно закрепляет взаимный интерес и области для дальнейшего сотрудничества между нашими ведомствами в контексте выраженной обоюдной готовности к дальнейшему диалогу и празднованию в 2022 году 30-летия установления молдавско-российских дипломатических отношений", – добавил Попеску.
Развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений на долгосрочную перспективу определяет "Программа экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Документ был подписан в Кишиневе 14 ноября 2008 года. За реализацией программы следит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в октябре 2020 года в онлайн-режиме.