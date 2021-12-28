Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211228/kishinev-tsyntsereny-kontrakt-47604982.html
Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт
Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт
Мусорный полигон в Цынцэренах - единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинква для хранения бытовых отходов.
2021-12-28T21:26+0200
2021-12-28T21:26+0200
общество
ион чебан
отходы
примэрия кишинева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1408/37/14083711_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec57b52590b5eefa172fe98edf369fe9.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Во вторник столичным муниципальным советом было одобрено дополнительно соглашение к контракту между примэрией Кишинева, коммуной Цынцерены и муниципальным предприятием по вывозу твердых бытовых отходов Autosalubritate. Об этом сообщил столичный мэр Ион Чебан.Он напомнил, что в течение полутора лет примэрия Кишинева реализовывала проекты в Цынцэренах, которые были обещаны коммуне с 2010 года, и выполнила все обязательства, предусмотренные в договоре."Мы полностью участвовали в развитии инфраструктуры коммуны, а также в устройстве полигона для отходов. Построены современные очистные сооружения, закуплен уплотнитель для содержания полигона, возведена дорога и плотина, посажены деревья и так далее. Также были отремонтированы некоторые улицы, построены многофункциональные стадионы, детские площадки", – сообщил Чебан. Примар также напомнил, что мусорный полигон в Цынцэренах – единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинева для хранения бытовых отходов.
https://ru.sputnik.md/20200102/ubiystvennyy-musor-glava-moldavskogo-kabmina-provel-zasedanije-28740246.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1408/37/14083711_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a19f6c790f8b6851dfcd0c93ba424af4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ион чебан, отходы, примэрия кишинева

Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт

21:26 28.12.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoКоммуна Цынцерены
Коммуна Цынцерены - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Мусорный полигон в Цынцэренах – единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинева для хранения бытовых отходов.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Во вторник столичным муниципальным советом было одобрено дополнительно соглашение к контракту между примэрией Кишинева, коммуной Цынцерены и муниципальным предприятием по вывозу твердых бытовых отходов Autosalubritate. Об этом сообщил столичный мэр Ион Чебан.

"После полугодовых переговоров накануне поздно вечером нам удалось придти к общему знаменателю с администрацией Цынцэрен, за соответствующий договор проголосовали члены совета коммуны", – заявил Чебан.

Он напомнил, что в течение полутора лет примэрия Кишинева реализовывала проекты в Цынцэренах, которые были обещаны коммуне с 2010 года, и выполнила все обязательства, предусмотренные в договоре.
"Мы полностью участвовали в развитии инфраструктуры коммуны, а также в устройстве полигона для отходов. Построены современные очистные сооружения, закуплен уплотнитель для содержания полигона, возведена дорога и плотина, посажены деревья и так далее. Также были отремонтированы некоторые улицы, построены многофункциональные стадионы, детские площадки", – сообщил Чебан.
Мусор, архивное фото. - Sputnik Молдова, 1920, 02.01.2020
Общество
Убийственный мусор - как неорганические отходы гробят здоровье граждан РМ
2 января 2020, 18:42
Примар также напомнил, что мусорный полигон в Цынцэренах – единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинева для хранения бытовых отходов.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:25Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют
21:55Самые смешные и необычные рождественские фото 2021 года
21:26Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт
20:57Мост на Балканском шоссе в Кишиневе сдали в эксплуатацию
20:28Истинные причины, по которым Санду не поехала на саммит СНГ
19:59Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники
19:30Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:12Почему Санду не приняла участие в неформальном саммите глав СНГ
18:43В Кишиневе 2022-й объявили годом Евгения Доги
18:15Ситуация в Молдове после снегопадов: как действовали полицейские и спасатели
17:43В тюрьмах Молдовы – снова обыски: что обнаружили на этот раз
17:32Лавров: нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира
17:01Страны СНГ проходят пандемию лучше, чем другие – Путин
16:28Глава МИДЕИ: на межправкомиссии с Россией обсудим торговлю и экспорт
16:15Туров – Санду: определитесь, чего вы добиваетесь в Приднестровье
15:57Провалилась десятая попытка избрать спикера гагаузского парламента
15:28Глава сербского регулятора Зекич: лицензию RT DE выдали на законных основаниях
15:00Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе
14:49Новую партию вакцины "Спутник V" доставят в Приднестровье
14:25Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза