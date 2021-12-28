https://ru.sputnik.md/20211228/kishinev-tsyntsereny-kontrakt-47604982.html

Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт

Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт

Мусорный полигон в Цынцэренах - единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинква для хранения бытовых отходов.

2021-12-28T21:26+0200

2021-12-28T21:26+0200

2021-12-28T21:26+0200

общество

ион чебан

отходы

примэрия кишинева

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Во вторник столичным муниципальным советом было одобрено дополнительно соглашение к контракту между примэрией Кишинева, коммуной Цынцерены и муниципальным предприятием по вывозу твердых бытовых отходов Autosalubritate. Об этом сообщил столичный мэр Ион Чебан.Он напомнил, что в течение полутора лет примэрия Кишинева реализовывала проекты в Цынцэренах, которые были обещаны коммуне с 2010 года, и выполнила все обязательства, предусмотренные в договоре."Мы полностью участвовали в развитии инфраструктуры коммуны, а также в устройстве полигона для отходов. Построены современные очистные сооружения, закуплен уплотнитель для содержания полигона, возведена дорога и плотина, посажены деревья и так далее. Также были отремонтированы некоторые улицы, построены многофункциональные стадионы, детские площадки", – сообщил Чебан. Примар также напомнил, что мусорный полигон в Цынцэренах – единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинева для хранения бытовых отходов.

https://ru.sputnik.md/20200102/ubiystvennyy-musor-glava-moldavskogo-kabmina-provel-zasedanije-28740246.html

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2021

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ион чебан, отходы, примэрия кишинева