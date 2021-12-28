https://ru.sputnik.md/20211228/kishinev-tsyntsereny-kontrakt-47604982.html
Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт
Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт
Мусорный полигон в Цынцэренах - единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинква для хранения бытовых отходов.
2021-12-28T21:26+0200
2021-12-28T21:26+0200
2021-12-28T21:26+0200
общество
ион чебан
отходы
примэрия кишинева
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Во вторник столичным муниципальным советом было одобрено дополнительно соглашение к контракту между примэрией Кишинева, коммуной Цынцерены и муниципальным предприятием по вывозу твердых бытовых отходов Autosalubritate. Об этом сообщил столичный мэр Ион Чебан.Он напомнил, что в течение полутора лет примэрия Кишинева реализовывала проекты в Цынцэренах, которые были обещаны коммуне с 2010 года, и выполнила все обязательства, предусмотренные в договоре."Мы полностью участвовали в развитии инфраструктуры коммуны, а также в устройстве полигона для отходов. Построены современные очистные сооружения, закуплен уплотнитель для содержания полигона, возведена дорога и плотина, посажены деревья и так далее. Также были отремонтированы некоторые улицы, построены многофункциональные стадионы, детские площадки", – сообщил Чебан. Примар также напомнил, что мусорный полигон в Цынцэренах – единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинева для хранения бытовых отходов.
https://ru.sputnik.md/20200102/ubiystvennyy-musor-glava-moldavskogo-kabmina-provel-zasedanije-28740246.html
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ион чебан, отходы, примэрия кишинева
Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт
Мусорный полигон в Цынцэренах – единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинева для хранения бытовых отходов.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Во вторник столичным муниципальным советом было одобрено дополнительно соглашение к контракту между примэрией Кишинева, коммуной Цынцерены и муниципальным предприятием по вывозу твердых бытовых отходов Autosalubritate. Об этом сообщил столичный мэр Ион Чебан.
"После полугодовых переговоров накануне поздно вечером нам удалось придти к общему знаменателю с администрацией Цынцэрен, за соответствующий договор проголосовали члены совета коммуны", – заявил Чебан.
Он напомнил, что в течение полутора лет примэрия Кишинева реализовывала проекты в Цынцэренах, которые были обещаны коммуне с 2010 года, и выполнила все обязательства, предусмотренные в договоре.
"Мы полностью участвовали в развитии инфраструктуры коммуны, а также в устройстве полигона для отходов. Построены современные очистные сооружения, закуплен уплотнитель для содержания полигона, возведена дорога и плотина, посажены деревья и так далее. Также были отремонтированы некоторые улицы, построены многофункциональные стадионы, детские площадки", – сообщил Чебан.
Примар также напомнил, что мусорный полигон в Цынцэренах – единственный в стране, приспособленный и организованный муниципалитетом Кишинева для хранения бытовых отходов.