https://ru.sputnik.md/20211228/kpp-granitsa-rabota-normalnii-rezhim-47585153.html
Все КПП на границе работают в нормальном режиме
Все КПП на границе работают в нормальном режиме
Таможенная служба призывает водителей автомобилей не отправляться в путь без настоятельной необходимости.
2021-12-28T11:56+0200
2021-12-28T11:56+0200
2021-12-28T14:07+0200
общество
таможня
снегопад
кпп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2994/72/29947242_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c86b06e5f5ad13481f523625b73a104.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Несмотря на сильный снегопад, все пропускные пункты на границе Молдовы работают в нормальном режиме, сообщает Таможенная служба.Очередей и заторов при прохождении границы не наблюдается. Трудностей при передвижении по территории Молдовы, проблем с заснеженными или блокированными подъездными путями не зарегистрировано, подчеркивают таможенники. Вместе с тем ведомство рекомендует не отправляться в путь без настоятельной необходимости, учитывая непростую ситуацию на дорогах страны.Таможенная служба также призывает получать информацию о ситуации на КПП на границах Молдовы только из официальных источников.Ранее таможенная полиция Молдовы сообщила о временном закрытии контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной Джюрджюлешть – Рени. Закрытие было связано с перебоями в подаче электроэнергии на украинской стороне.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2994/72/29947242_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b16e20d3742ec4fcca52e86a82b886a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
таможня, снегопад, кпп
Все КПП на границе работают в нормальном режиме
11:56 28.12.2021 (обновлено: 14:07 28.12.2021)
Таможенная служба призывает водителей автомобилей не отправляться в путь без настоятельной необходимости.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Несмотря на сильный снегопад, все пропускные пункты на границе Молдовы работают в нормальном режиме, сообщает Таможенная служба.
Очередей и заторов при прохождении границы не наблюдается. Трудностей при передвижении по территории Молдовы, проблем с заснеженными или блокированными подъездными путями не зарегистрировано, подчеркивают таможенники.
Вместе с тем ведомство рекомендует не отправляться в путь без настоятельной необходимости, учитывая непростую ситуацию на дорогах страны.
Таможенная служба также призывает получать информацию о ситуации на КПП на границах Молдовы только из официальных источников.
Ранее таможенная полиция Молдовы сообщила о временном закрытии контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной Джюрджюлешть – Рени. Закрытие было связано с перебоями в подаче электроэнергии на украинской стороне.