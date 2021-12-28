https://ru.sputnik.md/20211228/kpp-granitsa-rabota-normalnii-rezhim-47585153.html

Все КПП на границе работают в нормальном режиме

Все КПП на границе работают в нормальном режиме

Таможенная служба призывает водителей автомобилей не отправляться в путь без настоятельной необходимости.

2021-12-28T11:56+0200

2021-12-28T11:56+0200

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общество

таможня

снегопад

кпп

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Несмотря на сильный снегопад, все пропускные пункты на границе Молдовы работают в нормальном режиме, сообщает Таможенная служба.Очередей и заторов при прохождении границы не наблюдается. Трудностей при передвижении по территории Молдовы, проблем с заснеженными или блокированными подъездными путями не зарегистрировано, подчеркивают таможенники. Вместе с тем ведомство рекомендует не отправляться в путь без настоятельной необходимости, учитывая непростую ситуацию на дорогах страны.Таможенная служба также призывает получать информацию о ситуации на КПП на границах Молдовы только из официальных источников.Ранее таможенная полиция Молдовы сообщила о временном закрытии контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной Джюрджюлешть – Рени. Закрытие было связано с перебоями в подаче электроэнергии на украинской стороне.

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2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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таможня, снегопад, кпп