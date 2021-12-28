Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211228/kpp-granitsa-rabota-normalnii-rezhim-47585153.html
Все КПП на границе работают в нормальном режиме
Все КПП на границе работают в нормальном режиме
Таможенная служба призывает водителей автомобилей не отправляться в путь без настоятельной необходимости.
2021-12-28T11:56+0200
2021-12-28T14:07+0200
общество
таможня
снегопад
кпп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2994/72/29947242_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c86b06e5f5ad13481f523625b73a104.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Несмотря на сильный снегопад, все пропускные пункты на границе Молдовы работают в нормальном режиме, сообщает Таможенная служба.Очередей и заторов при прохождении границы не наблюдается. Трудностей при передвижении по территории Молдовы, проблем с заснеженными или блокированными подъездными путями не зарегистрировано, подчеркивают таможенники. Вместе с тем ведомство рекомендует не отправляться в путь без настоятельной необходимости, учитывая непростую ситуацию на дорогах страны.Таможенная служба также призывает получать информацию о ситуации на КПП на границах Молдовы только из официальных источников.Ранее таможенная полиция Молдовы сообщила о временном закрытии контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной Джюрджюлешть – Рени. Закрытие было связано с перебоями в подаче электроэнергии на украинской стороне.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2994/72/29947242_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b16e20d3742ec4fcca52e86a82b886a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
таможня, снегопад, кпп

Все КПП на границе работают в нормальном режиме

11:56 28.12.2021 (обновлено: 14:07 28.12.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariРумыния контрольно пропускной пункт
Румыния контрольно пропускной пункт - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Таможенная служба призывает водителей автомобилей не отправляться в путь без настоятельной необходимости.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Несмотря на сильный снегопад, все пропускные пункты на границе Молдовы работают в нормальном режиме, сообщает Таможенная служба.
Очередей и заторов при прохождении границы не наблюдается. Трудностей при передвижении по территории Молдовы, проблем с заснеженными или блокированными подъездными путями не зарегистрировано, подчеркивают таможенники.
Вместе с тем ведомство рекомендует не отправляться в путь без настоятельной необходимости, учитывая непростую ситуацию на дорогах страны.
Таможенная служба также призывает получать информацию о ситуации на КПП на границах Молдовы только из официальных источников.
Ранее таможенная полиция Молдовы сообщила о временном закрытии контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной Джюрджюлешть – Рени. Закрытие было связано с перебоями в подаче электроэнергии на украинской стороне.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:28Глава сербского регулятора Зекич: лицензию RT DE выдали на законных основаниях
15:00Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе
14:49Новую партию вакцины "Спутник V" доставят в Приднестровье
14:25Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза
14:00Трудовым мигрантам-нелегалам с 1 января грозит выдворение из России
13:25Приднестровье приостанавливает участие в механизме регистрации транспорта
12:55Представители МВД – о ситуации в стране: нет серьезных происшествий
12:41Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ публикует цены
12:30Апелляционная палата оставила в силе заочный арест Кавкалюка
12:05Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы
11:56Все КПП на границе работают в нормальном режиме
11:47Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке
11:25В Санкт-Петербурге организована неформальная встреча лидеров СНГ
10:53В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица
10:41Британцы готовятся к бегству с Украины
10:16Где в Кишиневе 28 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:48Еще одно уголовное дело завели на имя Вячеслава Платона
09:32Вакцину "Спутник М" включили в новую версию рекомендаций по лечению COVID
09:00Шинкарь: в праздники надо вернуть гражданам самого Христа
08:43Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полицейский