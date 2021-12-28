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Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют
Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-28T22:25+0200
2021-12-28T22:25+0200
в молдове
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 29 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею теряют в цене.Во вторник доллар США опустится на три бана и будет стоить 17,7762 лея.Евро немного подешевеет и закрепится на уровне 20,1439 лея.Что касается остальных валют, то 29 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2416 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6528 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0697 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют

22:25 28.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 29 декабря. Доллар и евро по отношению к молдавскому лею теряют в цене.
Во вторник доллар США опустится на три бана и будет стоить 17,7762 лея.
Евро немного подешевеет и закрепится на уровне 20,1439 лея.
Что касается остальных валют, то 29 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2416 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6528 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0697 в пересчете на национальную валюту.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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