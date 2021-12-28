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Лавров: нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира
Лавров: нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира
Сергей Лавров выступил на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. 28.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-28T17:32+0200
2021-12-28T17:32+0200
2021-12-28T17:32+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о необходимости добиваться дальнейшего сплочения русского мира и налаживания связей с диаспорой, передает РИА Новости.Тема обсуждалась на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.Лавров также подчеркнул необходимость обеспечивать "развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами".Глава МИД предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников."Считал бы возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. И сейчас особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих потенциальных граждан России в районы Восточной Сибири", – заявил Сергей Лавров.Он также отметил важность того, чтобы исключить немотивированные отказы в получении гражданства России.
https://ru.sputnik.md/20211015/ne-russkie-no-chast-russkogo-mira-o-chem-govorili-na-kongresse-sootechestvennikov-45552466.html
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в мире, сергей лавров, политика
Лавров: нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира
Сергей Лавров выступил на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о необходимости добиваться дальнейшего сплочения русского мира и налаживания связей с диаспорой, передает РИА Новости
.
Тема обсуждалась на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"Мы должны добиваться дальнейшего сплочения русского мира", – заявил в своем выступлении глава МИД России.
Лавров также подчеркнул необходимость обеспечивать "развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами".
Глава МИД предложил расширить перечень регионов для переселения соотечественников.
"Считал бы возможным рассмотреть вопрос о расширении перечня регионов приоритетного заселения. И сейчас особо остро стоит задача привлечения наших граждан и будущих потенциальных граждан России в районы Восточной Сибири", – заявил Сергей Лавров.
Он также отметил важность того, чтобы исключить немотивированные отказы в получении гражданства России.