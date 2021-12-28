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https://ru.sputnik.md/20211228/litsenziya-rt-de-zekich-47593445.html
Глава сербского регулятора Зекич: лицензию RT DE выдали на законных основаниях
Глава сербского регулятора Зекич: лицензию RT DE выдали на законных основаниях
Зекич подчеркнула, что абсолютно все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении.
2021-12-28T15:28+0200
2021-12-28T15:28+0200
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Лицензия на вещание RT DE была выдана на абсолютно законных основаниях. Об этом в интервью Sputnik заявила председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) Оливера Зекич.Зекич добавила, что споры вокруг данной лицензии ее очень удивили, поскольку выдача разрешения на вещание любого канала является "простейшим делом", если данный канал отвечает определенным условиям, которые RT DE выполнила в полном объеме.Она также заявила, что "может только посмеяться" в связи с претензиями из ФРГ, где заявили о якобы получении телеканалом лицензии в обход немецкого законодательства."Я могу только посмеяться. Мы не обходили никакие законы", — отметила эксперт.Зекич подчеркнула, что абсолютно все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении."Я не знаю, в чем немцы увидели проблему, потому что все необходимые требования в данном случае соблюдены. Тот, кто получает лицензию в Сербии, может транслировать свой контент как на территории Республики Сербия, так и в странах ЕС. Телепрограммы, за которые отвечает компетентный орган в государстве-члене ЕС или в государстве-члене Конвенции о трансграничном телевидении, можно свободно ретранслировать на территории другого государства ЕС или государства-подписанта этой Конвенции", — объяснила она.Также Зекич сообщила, что юридическое лицо "ТВ Новости", RT auf Deutsch, 3 декабря подало запрос в Регулирующий орган электронных СМИ на выдачу разрешения по оказанию медийных услуг путём кабельных, спутниковых и IPTV сетей. Она отметила, что вся необходимая документация, в соответствии с законодательством и подзаконными актами, была передана в Совет REM, и, поскольку все условия были выполнены, этому юридическому лицу было выдано разрешение.22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.23 декабря сообщалось, что Германия ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), но вопрос, может ли немецкоязычный канал RT DE вещать с сербской лицензией в ФРГ, проверяется регулятором страны.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.
https://ru.sputnik.md/20210930/youtube-blokirovka-rt-45162811.html
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rt, телеканал rt

Глава сербского регулятора Зекич: лицензию RT DE выдали на законных основаниях

15:28 28.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Зекич отметила, что споры вокруг лицензии, выданной RT DE, ее очень удивили, поскольку выдача разрешения на вещание любого канала является "простейшим делом".
Лицензия на вещание RT DE была выдана на абсолютно законных основаниях. Об этом в интервью Sputnik заявила председатель Совета Регулирующего органа электронных СМИ Сербии (REM) Оливера Зекич.
"Нет ничего спорного в том, что Регулирующий орган электронных СМИ Сербии (REM) выдал лицензию на вещание российскому канала RT DE, поэтому претензии Германии являются, мягко говоря, удивительным и такой шум вокруг этого вопроса может быть мотивирован только политическими причинами", — отметила она.
Зекич добавила, что споры вокруг данной лицензии ее очень удивили, поскольку выдача разрешения на вещание любого канала является "простейшим делом", если данный канал отвечает определенным условиям, которые RT DE выполнила в полном объеме.
Она также заявила, что "может только посмеяться" в связи с претензиями из ФРГ, где заявили о якобы получении телеканалом лицензии в обход немецкого законодательства.
"Я могу только посмеяться. Мы не обходили никакие законы", — отметила эксперт.
Зекич подчеркнула, что абсолютно все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении.
"Я не знаю, в чем немцы увидели проблему, потому что все необходимые требования в данном случае соблюдены. Тот, кто получает лицензию в Сербии, может транслировать свой контент как на территории Республики Сербия, так и в странах ЕС. Телепрограммы, за которые отвечает компетентный орган в государстве-члене ЕС или в государстве-члене Конвенции о трансграничном телевидении, можно свободно ретранслировать на территории другого государства ЕС или государства-подписанта этой Конвенции", — объяснила она.
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Также Зекич сообщила, что юридическое лицо "ТВ Новости", RT auf Deutsch, 3 декабря подало запрос в Регулирующий орган электронных СМИ на выдачу разрешения по оказанию медийных услуг путём кабельных, спутниковых и IPTV сетей. Она отметила, что вся необходимая документация, в соответствии с законодательством и подзаконными актами, была передана в Совет REM, и, поскольку все условия были выполнены, этому юридическому лицу было выдано разрешение.
22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.
23 декабря сообщалось, что Германия ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), но вопрос, может ли немецкоязычный канал RT DE вещать с сербской лицензией в ФРГ, проверяется регулятором страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.
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