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Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ публикует цены
Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены 29 декабря.
2021-12-28T12:41+0200
2021-12-28T14:09+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 29 декабря.Так, цена на 95-й бензин повысится на один бан, до 20,48 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на один бан, до 17,24 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
https://ru.sputnik.md/20211224/nare-utverdilo-reguliruemuyu-tsenu-na-prirodnyy-gaz-kotoryy-postavlyaet-moldovagaz-47491737.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ публикует цены

12:41 28.12.2021 (обновлено: 14:09 28.12.2021)
© Pixabay / Skitterphoto Мужчина заправляет автомобиль
 Мужчина заправляет автомобиль - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Pixabay / Skitterphoto
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на выходные и понедельник.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 29 декабря.
Так, цена на 95-й бензин повысится на один бан, до 20,48 лея за литр.
Цена на дизтопливо понизится на один бан, до 17,24 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Однако с 14 декабря снова начался рост цен. Затем в некоторые дни был незначительный спад цен. Цены снова поднялись 24 декабря.
Газовый счетчик - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
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24 декабря, 11:50
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