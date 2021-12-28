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В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица
В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица
Вслед за "желтым кодом" из-за снегопадов, синоптики объявили новое предупреждение из-за опасной ситуации на дорогах.
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КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Государственная Гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в Молдове. В стране будет гололед и гололедица. Предупреждение будет действовать до 30 декабря. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается от -4 до +1 градуса по Цельсию.
https://ru.sputnik.md/20211227/zhdat-li-sneg-moldove-na-novyy-god-otvet-sinoptikov-47572377.html
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в молдове, молдова, желтый код, гололедица, гололед

В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица

10:53 28.12.2021 (обновлено: 11:04 28.12.2021)
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Юлия Липовая
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Вслед за "желтым кодом" из-за снегопадов, синоптики объявили новое предупреждение из-за опасной ситуации на дорогах.
КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Государственная Гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в Молдове. В стране будет гололед и гололедица.
Предупреждение будет действовать до 30 декабря.
" В период с 28 по 30 декабря на дорогах будет гололед, на юге страны - гололедица", - пояснили синоптики.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается от -4 до +1 градуса по Цельсию.
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