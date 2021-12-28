https://ru.sputnik.md/20211228/moldova-zheltyy-kod-gololeditsa-47582593.html
В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица
В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица
Вслед за "желтым кодом" из-за снегопадов, синоптики объявили новое предупреждение из-за опасной ситуации на дорогах.
2021-12-28T10:53+0200
2021-12-28T10:53+0200
2021-12-28T11:04+0200
общество
в молдове
молдова
желтый код
гололедица
гололед
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/01/33450348_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bafcf1e0fe23136e2d649f133beee8c8.jpg
КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Государственная Гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в Молдове. В стране будет гололед и гололедица. Предупреждение будет действовать до 30 декабря. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается от -4 до +1 градуса по Цельсию.
https://ru.sputnik.md/20211227/zhdat-li-sneg-moldove-na-novyy-god-otvet-sinoptikov-47572377.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/01/33450348_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_976eceab47cc65be6153fd48dab2f8e9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, желтый код, гололедица, гололед
В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица
10:53 28.12.2021 (обновлено: 11:04 28.12.2021)
Вслед за "желтым кодом" из-за снегопадов, синоптики объявили новое предупреждение из-за опасной ситуации на дорогах.
КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Государственная Гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в Молдове. В стране будет гололед и гололедица.
Предупреждение будет действовать до 30 декабря.
" В период с 28 по 30 декабря на дорогах будет гололед, на юге страны - гололедица", - пояснили синоптики.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается от -4 до +1 градуса по Цельсию.