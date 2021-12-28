https://ru.sputnik.md/20211228/moldova-zheltyy-kod-gololeditsa-47582593.html

В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица

В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица

Вслед за "желтым кодом" из-за снегопадов, синоптики объявили новое предупреждение из-за опасной ситуации на дорогах.

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КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Государственная Гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в Молдове. В стране будет гололед и гололедица. Предупреждение будет действовать до 30 декабря. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Молдове ожидается от -4 до +1 градуса по Цельсию.

https://ru.sputnik.md/20211227/zhdat-li-sneg-moldove-na-novyy-god-otvet-sinoptikov-47572377.html

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2021

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