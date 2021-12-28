https://ru.sputnik.md/20211228/most-balkanskoe-shosse-kishinev-47603026.html
Мост на Балканском шоссе в Кишиневе сдали в эксплуатацию
Мост на Балканском шоссе в Кишиневе сдали в эксплуатацию
После более пяти лет строительства мост на Балканском шоссе закончили.
2021-12-28T20:57+0200
2021-12-28T20:57+0200
2021-12-28T20:57+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Мост на шоссе M1 возле авторынка Прункул в Кишиневе открыли для движения. Мост расположен на 95-96 километре Балканского шоссе. После строительства этого моста проезжая часть была расширена на две полосы, что упростило движение на этом участке.Строительство моста началось в 2016 году и должно было быть завершено летом 2020 года. Стоимость работ составляет около 71 миллиона леев, деньги выделены из Дорожного фонда Молдовы. Мост через реку Бык и железную дорогу имеет длину 60 метров и сократит время в пути для водителей, особенно тех, кто добирается до Гидигича, Ватры, Грэтиешт и других пригородов. В правительстве сообщили, что строительство моста является частью более крупного проекта, который предусматривает расширение кольцевой дороги M1 Прункул-Крикова до четырех полос, строительство перекрестка с улицей Петрикань.
https://ru.sputnik.md/20210818/moldove-postroit-dva-mosta-cherez-prut-dnestr-44020026.html
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в молдове, молдова, мост, наталья гаврилица
Мост на Балканском шоссе в Кишиневе сдали в эксплуатацию
Строительство моста на Балканском шоссе в Кишиневе завершено через пять лет после начала строительства.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Мост на шоссе M1 возле авторынка Прункул в Кишиневе открыли для движения. Мост расположен на 95-96 километре Балканского шоссе.
После строительства этого моста проезжая часть была расширена на две полосы, что упростило движение на этом участке.
Строительство моста началось в 2016 году и должно было быть завершено летом 2020 года.
Стоимость работ составляет около 71 миллиона леев, деньги выделены из Дорожного фонда Молдовы.
Мост через реку Бык и железную дорогу имеет длину 60 метров и сократит время в пути для водителей, особенно тех, кто добирается до Гидигича, Ватры, Грэтиешт и других пригородов.
В правительстве сообщили, что строительство моста является частью более крупного проекта, который предусматривает расширение кольцевой дороги M1 Прункул-Крикова до четырех полос, строительство перекрестка с улицей Петрикань.