https://ru.sputnik.md/20211228/most-balkanskoe-shosse-kishinev-47603026.html

Мост на Балканском шоссе в Кишиневе сдали в эксплуатацию

Мост на Балканском шоссе в Кишиневе сдали в эксплуатацию

После более пяти лет строительства мост на Балканском шоссе закончили.

2021-12-28T20:57+0200

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Мост на шоссе M1 возле авторынка Прункул в Кишиневе открыли для движения. Мост расположен на 95-96 километре Балканского шоссе. После строительства этого моста проезжая часть была расширена на две полосы, что упростило движение на этом участке.Строительство моста началось в 2016 году и должно было быть завершено летом 2020 года. Стоимость работ составляет около 71 миллиона леев, деньги выделены из Дорожного фонда Молдовы. Мост через реку Бык и железную дорогу имеет длину 60 метров и сократит время в пути для водителей, особенно тех, кто добирается до Гидигича, Ватры, Грэтиешт и других пригородов. В правительстве сообщили, что строительство моста является частью более крупного проекта, который предусматривает расширение кольцевой дороги M1 Прункул-Крикова до четырех полос, строительство перекрестка с улицей Петрикань.

https://ru.sputnik.md/20210818/moldove-postroit-dva-mosta-cherez-prut-dnestr-44020026.html

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в молдове, молдова, мост, наталья гаврилица