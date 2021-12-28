https://ru.sputnik.md/20211228/muntyan-dlya-moldovy-geografiya-eto-prigovor-47542113.html
Мунтян: для Молдовы география - это приговор
Мунтян: для Молдовы география - это приговор
Эксперт проанализировал политическую ситуацию в Молдове и дал прогноз на будущее относительно того, как молдавские дипломаты должны вести внешнеполитический диалог.
2021-12-28T08:00+0200
2021-12-28T08:00+0200
2021-12-28T08:00+0200
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Мунтян: для Молдовы география - это приговор
Мунтян: для Молдовы география - это приговор
Республика Молдова занимает интересное географическое положение, находясь фактически на стыке двух цивилизаций - западной и восточной и, исходя из этого, и следует выстраивать внешнеполитическую линию страны, извлекать выгоду из этого для народа, населяющего эту территорию. Об этом в интервью студии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник из Австрии, дипломат Андрей Мунтян.По словам эксперта, молдавская дипломатия еще очень "молода", но является прямым отображением внутренней политики, проводимой в республике. Мунтян уверен: деятельность молдавской дипломатии должна приносить позитивные результаты для своей страны, во главе угла должны быть долгосрочные перспективы для Молдовы, а не интересы других государств."Стратегии демократического развития Молдовы не существует. Люди не понимают, чем занимаются молдавские дипломаты, а результативности их деятельности вообще не существует", - добавил собеседник.По его словам, многие эксперты могут заявить, что результативность дипломатии страны измеряется отсутствием военных конфликтов, и они будут правы. Мунтян добавил: суть молдавской дипломатии выражается в отсутствии понимания того, как дружить со всеми странами, без исключения, ставя во главу угла нейтральный конституционный статус республики.
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Андрей Петрик
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прогноз, молдова, политика, дипломатия, аудио
Мунтян: для Молдовы география - это приговор
Эксперт проанализировал политическую ситуацию в Молдове и дал прогноз на будущее относительно того, как молдавские дипломаты должны вести внешнеполитический диалог.
Республика Молдова занимает интересное географическое положение, находясь фактически на стыке двух цивилизаций - западной и восточной и, исходя из этого, и следует выстраивать внешнеполитическую линию страны, извлекать выгоду из этого для народа, населяющего эту территорию. Об этом в интервью студии Sputnik Молдова
рассказал политолог-международник из Австрии, дипломат Андрей Мунтян.
"Любой человек, который интересуется дипломатией, должен помнить гениальное высказывание Наполеона о том, что география - это приговор. Дипломатия - это часть той политики, которую проводит государство. В зависимости от стран эта политика отличается. Но дипломаты везде должны способствовать улучшению жизни людей", - отметил собеседник.
По словам эксперта, молдавская дипломатия еще очень "молода", но является прямым отображением внутренней политики, проводимой в республике. Мунтян уверен: деятельность молдавской дипломатии должна приносить позитивные результаты для своей страны, во главе угла должны быть долгосрочные перспективы для Молдовы, а не интересы других государств.
"Стратегии демократического развития Молдовы не существует. Люди не понимают, чем занимаются молдавские дипломаты, а результативности их деятельности вообще не существует", - добавил собеседник.
По его словам, многие эксперты могут заявить, что результативность дипломатии страны измеряется отсутствием военных конфликтов, и они будут правы. Мунтян добавил: суть молдавской дипломатии выражается в отсутствии понимания того, как дружить со всеми странами, без исключения, ставя во главу угла нейтральный конституционный статус республики.