https://ru.sputnik.md/20211228/muntyan-dlya-moldovy-geografiya-eto-prigovor-47542113.html

Мунтян: для Молдовы география - это приговор

Мунтян: для Молдовы география - это приговор

Эксперт проанализировал политическую ситуацию в Молдове и дал прогноз на будущее относительно того, как молдавские дипломаты должны вести внешнеполитический диалог.

2021-12-28T08:00+0200

2021-12-28T08:00+0200

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Мунтян: для Молдовы география - это приговор Мунтян: для Молдовы география - это приговор

Республика Молдова занимает интересное географическое положение, находясь фактически на стыке двух цивилизаций - западной и восточной и, исходя из этого, и следует выстраивать внешнеполитическую линию страны, извлекать выгоду из этого для народа, населяющего эту территорию. Об этом в интервью студии Sputnik Молдова рассказал политолог-международник из Австрии, дипломат Андрей Мунтян.По словам эксперта, молдавская дипломатия еще очень "молода", но является прямым отображением внутренней политики, проводимой в республике. Мунтян уверен: деятельность молдавской дипломатии должна приносить позитивные результаты для своей страны, во главе угла должны быть долгосрочные перспективы для Молдовы, а не интересы других государств."Стратегии демократического развития Молдовы не существует. Люди не понимают, чем занимаются молдавские дипломаты, а результативности их деятельности вообще не существует", - добавил собеседник.По его словам, многие эксперты могут заявить, что результативность дипломатии страны измеряется отсутствием военных конфликтов, и они будут правы. Мунтян добавил: суть молдавской дипломатии выражается в отсутствии понимания того, как дружить со всеми странами, без исключения, ставя во главу угла нейтральный конституционный статус республики.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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