https://ru.sputnik.md/20211228/mvd-situatsia-strana-proisshestvia-47588090.html
Представители МВД – о ситуации в стране: нет серьезных происшествий
Представители МВД – о ситуации в стране: нет серьезных происшествий
Представители МВД Молдовы рассказали о ситуации в стране
2021-12-28T12:55+0200
2021-12-28T12:55+0200
2021-12-28T14:11+0200
общество
в молдове
дороги
полиция
молдова
мвд
гололед
кпп
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В настоящее время на дорогах в Молдове продолжают работу 287 экипажей полиции и целом 522 сотрудника, заявил на брифинге во вторник глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов. По его словам, наиболее сложная ситуация с дорогами в трех районах страны: Новые Анены, Каушаны и Штефан-Водэ. По данным Подарилова, за два дня снегопада по стране было десять ДТП, из них два смертельных: оба были в первой половине понедельника. "В целом ситуация под контролем, были небольшие ДТП. Их, конечно, больше, чем в другие дни с благоприятной погодой. ГИП смогли предупредить большое количество аварий. В том числе был вынесен запрет на проезд крупногабаритного транспорта на некоторых трассах, чтобы избежать подобных опасных ситуаций", – заявил глава Генинспектората полиции. По данным главы ГИП, в последние сутки водители продолжали оказывать помощь людям на дорогах, а также посетили 283 домашних хозяйства, где проживают одинокие люди и социально уязвимые семьи, в том числе с несколькими детьми. Сотрудники МВД выясняли, нет ли риска обморожения или других проблем. Глава Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Михай Харабаджиу рассказал, что вся инфраструктура в стране остается в норме. "Села и населенные пункты не заблокированы, кроме некоторых зон в Шолданештском районе, где движение осуществляется с трудом. Отключений света и газа не было", – заявил Харабаджиу. По его данным, еще в понедельник вечером были созданы три мобильные группы спасателей, которые дежурят на наиболее загруженных и проблемных участках дорог. В основном это подъезды к Кишиневу, дороги возле Леова и КПП Леушены и Джурджулешты, а также на некоторых точках на границе с Украиной. Харабаджиу призвал водителей соблюдать правила дорожного движения и указания полицейских, а также напомнил об опасности выхода на обледеневшие водоемы, где слой льда может быть недостаточно крепким. В то же время глава ГИЧС призвал родителей следить за детьми и играми в снегу и близ водоемов.
https://ru.sputnik.md/20211227/smertelnoe-dtp-vozle-krikovo-pogib-20-letniy-voditel-47549696.html
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в молдове, дороги, полиция, молдова, мвд, гололед, кпп
Представители МВД – о ситуации в стране: нет серьезных происшествий
12:55 28.12.2021 (обновлено: 14:11 28.12.2021)
Все ответственные службы рассказали о текущей ситуации в стране из-за непогоды.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В настоящее время на дорогах в Молдове продолжают работу 287 экипажей полиции и целом 522 сотрудника, заявил на брифинге во вторник глава Генинспектората полиции Юрий Подарилов.
"За последние сутки сотрудники полиции вмешались в 199 опасных ситуаций. Оказывали помощь 39 людям, была разблокирована 91 машина и еще 17 участков дорог. Продолжается мониторинг, еще 207 участков дороги могут снова стать недоступны".
По его словам, наиболее сложная ситуация с дорогами в трех районах страны: Новые Анены, Каушаны и Штефан-Водэ.
По данным Подарилова, за два дня снегопада по стране было десять ДТП, из них два смертельных: оба были в первой половине понедельника.
"В целом ситуация под контролем, были небольшие ДТП. Их, конечно, больше, чем в другие дни с благоприятной погодой. ГИП смогли предупредить большое количество аварий. В том числе был вынесен запрет на проезд крупногабаритного транспорта на некоторых трассах, чтобы избежать подобных опасных ситуаций", – заявил глава Генинспектората полиции.
По данным главы ГИП, в последние сутки водители продолжали оказывать помощь людям на дорогах, а также посетили 283 домашних хозяйства, где проживают одинокие люди и социально уязвимые семьи, в том числе с несколькими детьми.
Сотрудники МВД выясняли, нет ли риска обморожения или других проблем.
Глава Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД Михай Харабаджиу рассказал, что вся инфраструктура в стране остается в норме.
"Села и населенные пункты не заблокированы, кроме некоторых зон в Шолданештском районе, где движение осуществляется с трудом. Отключений света и газа не было", – заявил Харабаджиу.
По его данным, еще в понедельник вечером были созданы три мобильные группы спасателей, которые дежурят на наиболее загруженных и проблемных участках дорог. В основном это подъезды к Кишиневу, дороги возле Леова и КПП Леушены и Джурджулешты, а также на некоторых точках на границе с Украиной.
Харабаджиу призвал водителей соблюдать правила дорожного движения и указания полицейских, а также напомнил об опасности выхода на обледеневшие водоемы, где слой льда может быть недостаточно крепким. В то же время глава ГИЧС призвал родителей следить за детьми и играми в снегу и близ водоемов.