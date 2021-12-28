Самые смешные и необычные рождественские фото 2021 года
Пес отметился у праздничной елки на Вандомской площади в Париже, Франция.
Эта девочка в Мексике, похоже, не очень рада общению с Сантой.
Забег полуголых Санта-Клаусов по центру Будапешта, Венгрия.
Мужчина в костюме Санта-Клауса пытается поднять себе настроение на SantaCon в Нью-Йорке.
Мужчина в костюме Санта-Клауса пытается поднять себе настроение на SantaCon в Нью-Йорке.
Дайвер в костюме Санта-Клауса в окружении рыбок в Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, Япония.
Дайвер в костюме Санта-Клауса в окружении рыбок в Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, Япония.
Рождественские "олени" на SantaCon в Нью-Йорке.
Люди в костюмах Санты принимают участие в благотворительной гонке в Мадриде, Испания.
Люди в костюмах Санты принимают участие в благотворительной гонке в Мадриде, Испания.
Санта-Клаус кормит жирафа в зоопарке Лимы, Перу.
"Фантомный" уличный артист на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Человек в костюме Санты спускается по педиатрической клинике в Любляне, Словения.
Человек в костюме Санты спускается по педиатрической клинике в Любляне, Словения.
Фанат Arizona Cardinals пронес на стадион немного рождественского настроения перед футбольным матчем НФЛ в Глендейле, штат Аризона.
Фанат Arizona Cardinals пронес на стадион немного рождественского настроения перед футбольным матчем НФЛ в Глендейле, штат Аризона.
Фанаты клуба Лестер-Сити несут изображение Каспера Шмейхеля в колпаке Санта-Клауса.
Фанаты клуба Лестер-Сити несут изображение Каспера Шмейхеля в колпаке Санта-Клауса.
Дайвер в костюме Санты поздравляет акул в Морском аквариуме в Норуолке, США.
Дайвер в костюме Санты поздравляет акул в Морском аквариуме в Норуолке, США.
Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время забега Дедов Морозов в Новосибирске.
Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время забега Дедов Морозов в Новосибирске.
Внезапный Санта-Клаус во дворе дома в Лондоне.