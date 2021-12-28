https://ru.sputnik.md/20211228/neobychnye-rozhdestvenskie-foto-47588588.html

Самые смешные и необычные рождественские фото 2021 года

Самые смешные и необычные рождественские фото 2021 года

Фотографам удалось запечатлеть самые неожиданные ракурсы и реакции во время празднования Рождества и Нового года в мире.

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фото

в мире

мультимедиа

новый год

новогодняя елка

рождество

санта клаус

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В предновогодние дни праздничное население – повсюду: на улицах, площадях и в зоопарках. Фотографам удалось запечатлеть самые неожиданные ракурсы и реакции во время празднования Рождества и Нового года в мире.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, в мире, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, рождество, санта клаус