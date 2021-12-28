Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Экспозиция фотоаппаратов в музее киноконцерна Мосфильм в Москве - Sputnik Молдова, 1920
Фото
Смотрите самые интересные и эксклюзивные кадры того, что происходит в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211228/neobychnye-rozhdestvenskie-foto-47588588.html
Самые смешные и необычные рождественские фото 2021 года
Самые смешные и необычные рождественские фото 2021 года
Фотографам удалось запечатлеть самые неожиданные ракурсы и реакции во время празднования Рождества и Нового года в мире.
2021-12-28T21:55+0200
2021-12-28T21:55+0200
фото
в мире
мультимедиа
новый год
новогодняя елка
рождество
санта клаус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47588595_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_17d8728b2c6304d045f63cf3bd7104a2.jpg
В предновогодние дни праздничное население – повсюду: на улицах, площадях и в зоопарках. Фотографам удалось запечатлеть самые неожиданные ракурсы и реакции во время празднования Рождества и Нового года в мире.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47588595_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_b05db687ec940d5a6e5adf8516db53b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, в мире, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, рождество, санта клаус

Самые смешные и необычные рождественские фото 2021 года

21:55 28.12.2021
Подписаться на
В праздничные дни сказочных персонажей можно встретить совсем неожиданно на улицах городов по всему миру.
В предновогодние дни праздничное население – повсюду: на улицах, площадях и в зоопарках. Фотографам удалось запечатлеть самые неожиданные ракурсы и реакции во время празднования Рождества и Нового года в мире.
© REUTERS / Benoit Tessier

Пес отметился у праздничной елки на Вандомской площади в Париже, Франция.

Пес отметился у праздничной елки на Вандомской площади в Париже, Франция. - Sputnik Молдова
1/15
© REUTERS / Benoit Tessier

Пес отметился у праздничной елки на Вандомской площади в Париже, Франция.

© REUTERS / Gustavo Graf

Эта девочка в Мексике, похоже, не очень рада общению с Сантой.

Эта девочка в Мексике, похоже, не очень рада общению с Сантой. - Sputnik Молдова
2/15
© REUTERS / Gustavo Graf

Эта девочка в Мексике, похоже, не очень рада общению с Сантой.

© REUTERS / Bernadett Szabo

Забег полуголых Санта-Клаусов по центру Будапешта, Венгрия.

Забег полуголых Санта-Клаусов по центру Будапешта, Венгрия. - Sputnik Молдова
3/15
© REUTERS / Bernadett Szabo

Забег полуголых Санта-Клаусов по центру Будапешта, Венгрия.

© REUTERS / Jeenah Moon

Мужчина в костюме Санта-Клауса пытается поднять себе настроение на SantaCon в Нью-Йорке.

Мужчина в костюме Санта-Клауса пытается поднять себе настроение на SantaCon в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
4/15
© REUTERS / Jeenah Moon

Мужчина в костюме Санта-Клауса пытается поднять себе настроение на SantaCon в Нью-Йорке.

© REUTERS / Issei Kato

Дайвер в костюме Санта-Клауса в окружении рыбок в Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, Япония.

Дайвер в костюме Санта-Клауса в окружении рыбок в Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, Япония. - Sputnik Молдова
5/15
© REUTERS / Issei Kato

Дайвер в костюме Санта-Клауса в окружении рыбок в Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме, Япония.

© REUTERS / Jeenah Moon

Рождественские "олени" на SantaCon в Нью-Йорке.

Рождественские &quot;олени&quot; на SantaCon в Нью-Йорке. - Sputnik Молдова
6/15
© REUTERS / Jeenah Moon

Рождественские "олени" на SantaCon в Нью-Йорке.

© REUTERS / Juan Medina

Люди в костюмах Санты принимают участие в благотворительной гонке в Мадриде, Испания.

Люди в костюмах Санты принимают участие в благотворительной гонке в Мадриде, Испания. - Sputnik Молдова
7/15
© REUTERS / Juan Medina

Люди в костюмах Санты принимают участие в благотворительной гонке в Мадриде, Испания.

© REUTERS / Angela Ponce

Санта-Клаус кормит жирафа в зоопарке Лимы, ​​Перу.

Санта-Клаус кормит жирафа в зоопарке Лимы, ​​Перу. - Sputnik Молдова
8/15
© REUTERS / Angela Ponce

Санта-Клаус кормит жирафа в зоопарке Лимы, ​​Перу.

© REUTERS / Anton Vaganov

"Фантомный" уличный артист на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

&quot;Фантомный&quot; уличный артист на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. - Sputnik Молдова
9/15
© REUTERS / Anton Vaganov

"Фантомный" уличный артист на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

© REUTERS / Borut Zivulovic

Человек в костюме Санты спускается по педиатрической клинике в Любляне, Словения.

Человек в костюме Санты спускается по педиатрической клинике в Любляне, Словения. - Sputnik Молдова
10/15
© REUTERS / Borut Zivulovic

Человек в костюме Санты спускается по педиатрической клинике в Любляне, Словения.

© AP Photo / Rick Scuteri

Фанат Arizona Cardinals пронес на стадион немного рождественского настроения перед футбольным матчем НФЛ в Глендейле, штат Аризона.

Фанат Arizona Cardinals пронес на стадион немного рождественского настроения перед футбольным матчем НФЛ в Глендейле, штат Аризона. - Sputnik Молдова
11/15
© AP Photo / Rick Scuteri

Фанат Arizona Cardinals пронес на стадион немного рождественского настроения перед футбольным матчем НФЛ в Глендейле, штат Аризона.

© REUTERS / Carl Recine

Фанаты клуба Лестер-Сити несут изображение Каспера Шмейхеля в колпаке Санта-Клауса.

Фанаты клуба Лестер-Сити несут изображение Каспера Шмейхеля в колпаке Санта-Клауса. - Sputnik Молдова
12/15
© REUTERS / Carl Recine

Фанаты клуба Лестер-Сити несут изображение Каспера Шмейхеля в колпаке Санта-Клауса.

© AFP 2021 / Timothy A. Clary

Дайвер в костюме Санты поздравляет акул в Морском аквариуме в Норуолке, США.

Дайвер в костюме Санты поздравляет акул в Морском аквариуме в Норуолке, США. - Sputnik Молдова
13/15
© AFP 2021 / Timothy A. Clary

Дайвер в костюме Санты поздравляет акул в Морском аквариуме в Норуолке, США.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время забега Дедов Морозов в Новосибирске.

Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время забега Дедов Морозов в Новосибирске. - Sputnik Молдова
14/15
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Участник клуба закаливания и зимнего плавания во время забега Дедов Морозов в Новосибирске.

© REUTERS / Kevin Coombs

Внезапный Санта-Клаус во дворе дома в Лондоне.

Внезапный Санта-Клаус во дворе дома в Лондоне. - Sputnik Молдова
15/15
© REUTERS / Kevin Coombs

Внезапный Санта-Клаус во дворе дома в Лондоне.

Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:25Курс валют на среду: доллар и евро дешевеют
21:55Самые смешные и необычные рождественские фото 2021 года
21:26Примэрия Кишинева и коммуна Цынцерены продлили двусторонний контракт
20:57Мост на Балканском шоссе в Кишиневе сдали в эксплуатацию
20:28Истинные причины, по которым Санду не поехала на саммит СНГ
19:59Стала известна программа работы почтовых отделений в Молдове на праздники
19:30Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:12Почему Санду не приняла участие в неформальном саммите глав СНГ
18:43В Кишиневе 2022-й объявили годом Евгения Доги
18:15Ситуация в Молдове после снегопадов: как действовали полицейские и спасатели
17:43В тюрьмах Молдовы – снова обыски: что обнаружили на этот раз
17:32Лавров: нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира
17:01Страны СНГ проходят пандемию лучше, чем другие – Путин
16:28Глава МИДЕИ: на межправкомиссии с Россией обсудим торговлю и экспорт
16:15Туров – Санду: определитесь, чего вы добиваетесь в Приднестровье
15:57Провалилась десятая попытка избрать спикера гагаузского парламента
15:28Глава сербского регулятора Зекич: лицензию RT DE выдали на законных основаниях
15:00Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе
14:49Новую партию вакцины "Спутник V" доставят в Приднестровье
14:25Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза