https://ru.sputnik.md/20211228/novaya-partiya-vaktsiny-sputnik-dostavyat-pridnestrove-47593092.html

Новую партию вакцины "Спутник V" доставят в Приднестровье

Новую партию вакцины "Спутник V" доставят в Приднестровье

В Приднестровье скоро будут дополнительные 100 тысяч вакцин.

2021-12-28T14:49+0200

2021-12-28T14:49+0200

2021-12-28T14:49+0200

общество

в молдове

приднестровье

молдова

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КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Новая партия российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" поступит в Приднестровье в среду, 29 декабря. Об этом сообщил лидер Приднестровья Вадим Красносельский. "Уже завтра в республику доставят следующую партию вакцины "Спутник V" – 100 тысяч доз для вакцинации и ревакцинации 50 тысяч приднестровцев", - написал Красносельский на своей странице в социальной сети. Как напомнил Красносельский, вакцина будет предоставляться жителям республики на безвозмездной основе. "Российский препарат востребован. Многие отдают предпочтение именное ему. Важно, что вакцина прибудет до новогодних каникул, что позволит не прерывать прививочную кампанию", - пояснил Красносельский. По его информации, кабинеты вакцинации в Приднестровье будут работать практически без выходных. В заключение Красносельский подчеркнул, что вакцинация проводится на добровольных началах, подчеркнув значимость выработки коллективного иммунитета против COVID-19.Ранее, 28 ноября, в Приднестровье поступила первая партия зацепленной российской вакцины также с объеме 100 тысяч доз. "Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20211228/vaktsina-sputnik-m-rekomendatsii-covid-47580266.html

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