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В Роспотребнадзоре рассказали, у кого "омикрон" вызывает тяжелое течение болезни
В Роспотребнадзоре рассказали, у кого "омикрон" вызывает тяжелое течение болезни
Глава Роспотребнадзора назвала категории людей, тяжело переносящих штамм коронавируса "омикрон".
2021-12-28T23:32+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Россия – первая и единственная страна, которая изучила штамм коронавируса "омикрон" непосредственно в ЮАР. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на саммите СНГ в Санкт-Петербурге."В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами министерства здравоохранения оказались там, и мы были первые и, наверное, единственные на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами и учеными, и вирусологами и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит", – сказала Попова.При этом она отметила, что новый штамм коронавируса вызывает более легкое течение болезни, судя по ЮАР, но там средний возраст населения – 30 лет. При этом она выделила две категории заболевших, у кого штамм "омикрон" вызвает наиболее тяжелое течение болезни, это – невакцинированные и люди с с тяжелой формой онкологии."Он поражает большое количество людей сразу. Тяжелое течение только у тех, кто не привит, это абсолютно так, и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, те, у кого тяжелая форма диабета или тяжелая форма онкологии... Он вызывает более легкое течение, но мы пока видим только на территории ЮАР, а там все-таки средний возраст населения до 30, у нас в России значительно больше, это может быть фактором, который обеспечивает такое течение", – отметила глава Роспотребнадзора.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211227/v-rumynii-podtverzhdeny-38-sluchaev-infitsirovaniya-shtammom-omikron-47575883.html
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россия, роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре рассказали, у кого "омикрон" вызывает тяжелое течение болезни

23:32 28.12.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaБольница
Больница - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Глава Роспотребнадзора назвала категории людей, тяжело переносящих штамм коронавируса "омикрон".
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Россия – первая и единственная страна, которая изучила штамм коронавируса "омикрон" непосредственно в ЮАР. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

"В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами министерства здравоохранения оказались там, и мы были первые и, наверное, единственные на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами и учеными, и вирусологами и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит", – сказала Попова.
При этом она отметила, что новый штамм коронавируса вызывает более легкое течение болезни, судя по ЮАР, но там средний возраст населения – 30 лет. При этом она выделила две категории заболевших, у кого штамм "омикрон" вызвает наиболее тяжелое течение болезни, это – невакцинированные и люди с с тяжелой формой онкологии.

"Он поражает большое количество людей сразу. Тяжелое течение только у тех, кто не привит, это абсолютно так, и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, те, у кого тяжелая форма диабета или тяжелая форма онкологии... Он вызывает более легкое течение, но мы пока видим только на территории ЮАР, а там все-таки средний возраст населения до 30, у нас в России значительно больше, это может быть фактором, который обеспечивает такое течение", – отметила глава Роспотребнадзора.
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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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