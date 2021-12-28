Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211228/pochemu-u-mosha-krechuna-net-snegurochki-kak-u-deda-moroza-47592217.html
Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза
Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза
В преддверии Нового года Sputnik Молдова узнавал, почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза.
2021-12-28T14:25+0200
2021-12-28T14:51+0200
радио
молдова
дед мороз
снегурочка
мош крэчун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47592175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c701b146585f6b38f8c385786929b44.jpg
Гости пресс-центра Sputnik Молдова рассказали об особенностях легенд происхождения сказочных персонажей зимних праздников, а также о том, почему у Моша Крэчуна нет внучки, где живет молдавский, а где русский Дед Мороз, откуда волшебники достают подарки и почему в последние годы в Молдове стало выпадать меньше снега.Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, белорусского Зюзи, финского Йоулупукки, шведского Юльтумте, американского Санта-Клауса. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта-Клауса: у него свой характер, одежда, традиции.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1c/47592175_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_19ad8de03574f384e7c5f9ac4b0cd115.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, дед мороз, снегурочка, мош крэчун, видео

Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза

14:25 28.12.2021 (обновлено: 14:51 28.12.2021)
© Sputnik
Подписаться на
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
В преддверии Нового года пресс-центр Sputnik Молдова посетили главные сказочные персонажи зимних праздников Мош Крэчун и Дед Мороз.
Гости пресс-центра Sputnik Молдова рассказали об особенностях легенд происхождения сказочных персонажей зимних праздников, а также о том, почему у Моша Крэчуна нет внучки, где живет молдавский, а где русский Дед Мороз, откуда волшебники достают подарки и почему в последние годы в Молдове стало выпадать меньше снега.
Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, белорусского Зюзи, финского Йоулупукки, шведского Юльтумте, американского Санта-Клауса. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта-Клауса: у него свой характер, одежда, традиции.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:28Глава сербского регулятора Зекич: лицензию RT DE выдали на законных основаниях
15:00Дороги как каток — автобус съехал в кювет в Кагульском районе
14:49Новую партию вакцины "Спутник V" доставят в Приднестровье
14:25Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза
14:00Трудовым мигрантам-нелегалам с 1 января грозит выдворение из России
13:25Приднестровье приостанавливает участие в механизме регистрации транспорта
12:55Представители МВД – о ситуации в стране: нет серьезных происшествий
12:41Дизтопливо подешевеет, а бензин подорожает: НАРЭ публикует цены
12:30Апелляционная палата оставила в силе заочный арест Кавкалюка
12:05Еще один "желтый код": в Молдове усилятся морозы
11:56Все КПП на границе работают в нормальном режиме
11:47Огненная ночь в Бричанах: четыре расчета тушили пламя на городском рынке
11:25В Санкт-Петербурге организована неформальная встреча лидеров СНГ
10:53В Молдове объявлен "желтый код": на дорогах страны гололедица
10:41Британцы готовятся к бегству с Украины
10:16Где в Кишиневе 28 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:48Еще одно уголовное дело завели на имя Вячеслава Платона
09:32Вакцину "Спутник М" включили в новую версию рекомендаций по лечению COVID
09:00Шинкарь: в праздники надо вернуть гражданам самого Христа
08:43Пока все спали: ситуация на дорогах Молдовы, закрытый КПП и скользящий полицейский