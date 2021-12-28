https://ru.sputnik.md/20211228/pochemu-u-mosha-krechuna-net-snegurochki-kak-u-deda-moroza-47592217.html

Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза

Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза

В преддверии Нового года Sputnik Молдова узнавал, почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза.

2021-12-28T14:25+0200

2021-12-28T14:25+0200

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молдова

дед мороз

снегурочка

мош крэчун

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Гости пресс-центра Sputnik Молдова рассказали об особенностях легенд происхождения сказочных персонажей зимних праздников, а также о том, почему у Моша Крэчуна нет внучки, где живет молдавский, а где русский Дед Мороз, откуда волшебники достают подарки и почему в последние годы в Молдове стало выпадать меньше снега.Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, белорусского Зюзи, финского Йоулупукки, шведского Юльтумте, американского Санта-Клауса. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта-Клауса: у него свой характер, одежда, традиции.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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