https://ru.sputnik.md/20211228/pochemu-u-mosha-krechuna-net-snegurochki-kak-u-deda-moroza-47592217.html
Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза
Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза
В преддверии Нового года Sputnik Молдова узнавал, почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза.
2021-12-28T14:25+0200
2021-12-28T14:25+0200
2021-12-28T14:51+0200
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дед мороз
снегурочка
мош крэчун
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Гости пресс-центра Sputnik Молдова рассказали об особенностях легенд происхождения сказочных персонажей зимних праздников, а также о том, почему у Моша Крэчуна нет внучки, где живет молдавский, а где русский Дед Мороз, откуда волшебники достают подарки и почему в последние годы в Молдове стало выпадать меньше снега.Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, белорусского Зюзи, финского Йоулупукки, шведского Юльтумте, американского Санта-Клауса. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта-Клауса: у него свой характер, одежда, традиции.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, дед мороз, снегурочка, мош крэчун, видео
Почему у Моша Крэчуна нет Снегурочки, как у Деда Мороза
14:25 28.12.2021 (обновлено: 14:51 28.12.2021)
В преддверии Нового года пресс-центр Sputnik Молдова посетили главные сказочные персонажи зимних праздников Мош Крэчун и Дед Мороз.
Гости пресс-центра Sputnik Молдова
рассказали об особенностях легенд происхождения сказочных персонажей зимних праздников, а также о том, почему у Моша Крэчуна нет внучки, где живет молдавский, а где русский Дед Мороз, откуда волшебники достают подарки и почему в последние годы в Молдове стало выпадать меньше снега.
Мош Крэчун – молдавский аналог русского Деда Мороза, польского Святого Николая, итальянского Бобо Натале, белорусского Зюзи, финского Йоулупукки, шведского Юльтумте, американского Санта-Клауса. Мош Крэчун – это не копия Деда Мороза или Санта-Клауса: у него свой характер, одежда, традиции.