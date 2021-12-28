https://ru.sputnik.md/20211228/pogodnye-rekordy-moldovy-28-dekabrya-47577019.html

Погодные рекорды Молдовы 28 декабря

Погодные рекорды Молдовы 28 декабря

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.

2021-12-28T00:01+0200

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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 28 декабря, отмечен 21 год назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 28 декабря 2000 года воздух прогрелся до +15,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1996 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,1 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 28 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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