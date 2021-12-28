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https://ru.sputnik.md/20211228/pogodnye-rekordy-moldovy-28-dekabrya-47577019.html
Погодные рекорды Молдовы 28 декабря
Погодные рекорды Молдовы 28 декабря
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
2021-12-28T00:01+0200
2021-12-28T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 28 декабря, отмечен 21 год назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации метеорологов, 28 декабря 2000 года воздух прогрелся до +15,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1996 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,1 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 28 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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прогноз погоды, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 28 декабря

00:01 28.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре на эту дату.
КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Максимальный атмосферный показатель, зарегистрированный на территории Молдовы 28 декабря, отмечен 21 год назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 28 декабря 2000 года воздух прогрелся до +15,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зафиксировали в 1996 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,1 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 28 декабря и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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